Cô đào duy nhất đến viếng lễ 100 ngày của cố NSƯT Vũ Linh, có hành động khiến khán giả không khỏi chạnh lòng

Đây là cô đào duy nhất đến 100 ngày của NSƯT Vũ Linh, còn làm hành động xúc động này

Trên mạng xã hội Tiktok vừa lan truyền đoạn clip về lễ giỗ 100 ngày của cố NSƯT Vũ Linh. Đáng chú ý trong clip, NSƯT Thoại Mỹ - người em thân thiết và cũng là cô đào duy nhất từng diễn chung với "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" đã trực tiếp đến tận nhà là, lễ cúng cho ông. Nữ nghệ sĩ diện đầm hoa đơn giản thanh lịch và xuất hiện khá bình dị.

Thoại Mỹ liên tục châm thuốc và rót bia mời người anh đáng kính. Cô tâm sự: 'Em đến thăm anh Năm đây. Em gái của anh vẫn như ngày nào, qua là đốt thuốc cho nhau. Còn đây là lon bia, em khuyên anh đừng uống bia nữa, bỏ bia đi mà anh vẫn uống. Thôi, em vẫn rót bia cho anh như ngày nào. Em mời anh Năm Vũ Linh, hoàng thượng của tụi em. Anh an nghỉ nha anh'. Đứng cạnh bàn thờ nhưng không lọt vào khung hình, giọng của Hồng Loan - con gái Vũ Linh vang lên: 'Cái hình ba như đang cười vậy đó'.

Sau khi tâm sự bên bàn thờ của Vũ Linh, Thoại Mỹ đã chắp tay viếng người anh thân thiết của mình thật thành kính. Được biết, cô nán lại dự lễ khá lâu nhưng không đăng tải hình ảnh nào lên trang cá nhân. Cô là một trong những người em được Vũ Linh rất mực yêu thương từ lúc sinh thời. Nữ nghệ sĩ cùng với Ngọc Huyền đã chăm lo đám tang cho đàn anh vô cùng trọn vẹn.

Cô đã nán lại dự lễ khá lâu tại lễ 100 ngày nhưng không đăng tải hình ảnh nào lên trang cá nhân

Là đàn em thân thiết, lại gắn bó và hỗ trợ NSƯT Vũ Linh rất nhiều trong những ngày cuối đời của “ông hoàng Hồ quảng”, Thoại Mỹ hiểu hơn ai hết những vất vả, đau khổ của Vũ Linh.

Được biết, sau khi đàn anh qua đời, nữ nghệ sĩ còn đăng tải loạt ảnh cô cùng Vũ Linh trong tạo hình lộng lẫy trên trong những vở diễn. Đó là những khoảnh khắc 2 nghệ sĩ sống hết mình với nghệ thuật và cũng là những lúc cả 2 ở vào thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc và danh tiếng.

Nữ nghệ sĩ đăng tải loạt ảnh cô cùng Vũ Linh trong tạo hình lộng lẫy trên trong những vở diễn

Nghệ sĩ Vũ Linh được khán giả biết tới với vẻ ngoài phong độ, cuốn hút cùng giọng hát ngọt ngào, tình cảm. Ông là 1 trong 3 nam nghệ sĩ được mệnh danh là “ông hoàng cải lương” của Việt Nam. Theo thông tin, trưa ngày 5/3/2023, nghệ sĩ Vũ Linh qua đời tại nhà riêng sau một thời gian dài chống trọi với căn bệnh ung thư thực quản.