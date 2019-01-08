Trước thềm liveshow, Hương Tràm bị lở loét khắp người khiến fan hoang mang

Hậu trường 08/01/2019 11:52

Một người bạn chia sẻ thông tin Hương Tràm bị dị ứng cấp tính, khắp người nổi những mẩn đỏ khiến fan vô cùng hoang mang.

Mới đây, một người bạn thân của Hương Tràm bất ngờ đăng tải hai bức ảnh chụp từ đoạn chat với nữ ca sĩ thông qua mạng xã hội Facebook. Người này tiết lộ giọng ca Em gái mưa bị dị ứng cấp tính và đang ở tình trạng rất nặng. Thậm chí, nếu cô không dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và điều trị hợp lý sẽ dẫn đến biến chứng nặng. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy khắp người Hương Tràm đểu nổi mẩn đỏ và sưng tấy. Thời gian qua, nữ ca sĩ phải mặc áo cổ lọ và quần dài để giấu bệnh mỗi khi đi tập luyện cho liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát sắp diễn ra.

“Thương em, lý do từ chối hết các cuộc hẹn phỏng vấn trước show và Tràm luôn phải mặc áo cổ lọ trong các buổi tập chính là vì em bị dị ứng nặng quá. Cả ekip không nghĩ nặng như vậy, dị ứng cấp tính, bác sĩ bảo nghỉ ngay không biến chứng nguy hiểm. Mà sao nghỉ được khi ngoài kia hàng ngàn khán giả đã mua vé đợi đến ngày 11/1. 

Nó vẫn cười, vừa cười vừa gãi bảo xong show em nghỉ ngơi, sao lại có con bé vừa yêu nghề và lì lợm cứng đầu thế này.

Mọi người xem show sẽ bỏ qua nếu thấy tay em, cổ em mẩn đỏ, hay có những vết sẹo sẽ không chê đâu, chắc chắn”, bạn thân Hương Tràm chia sẻ.

Trước thềm liveshow, Hương Tràm bị lở loét khắp người khiến fan hoang mang - Ảnh 1
Bạn thân chia sẻ thông tin Hương Tràm bị dị ứng cấp tính khiến fan lo lắng - Ảnh: Internet
Trước thềm liveshow, Hương Tràm bị lở loét khắp người khiến fan hoang mang - Ảnh 2
Những nốt đỏ xuất hiện rất nhiều trên cơ thể Hương Tràm - Ảnh: Internet
Trước thềm liveshow, Hương Tràm bị lở loét khắp người khiến fan hoang mang - Ảnh 3
Dù sức khỏe không cho phép nhưng Hương Tràm vẫn tổ chức liveshow vào ngày 11/1 tới - Ảnh: Internet

Sau 6 năm bước vào showbiz, Hương Tràm gặt hái rất nhiều thành công với hàng loạt bản hit được khán giả đón nhận. Hiện tại, giọng ca Duyên mình lỡ được xem là một trong những ca sĩ đắt show nhất làng giải trí. Ngày 11/1 tới, cô sẽ tổ chức liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát diễn ra tại Hà Nội.

Được biết, để thực hiện mong muốn này người đẹp đã phải đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc. Thậm chí, Hương Tràm còn tính đến chuyện bán xe hơi nếu số tiền dành dụm không đủ để chi trả. Do đó, dù sức khỏe không cho phép thì nữ ca sĩ vẫn cố gắng tập luyện chăm chỉ và quyết không bỏ show.

Sự thật đằng sau bức ảnh táo bạo Hương Tràm vừa chia sẻ

Sự thật đằng sau bức ảnh táo bạo Hương Tràm vừa chia sẻ

Nữ ca sĩ khiến cư dân mạng bất ngờ với bức ảnh đen trắng chụp trên nền giấy.

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