Trước thềm liveshow, Hương Tràm bị lở loét khắp người khiến fan hoang mang

Mới đây, một người bạn thân của Hương Tràm bất ngờ đăng tải hai bức ảnh chụp từ đoạn chat với nữ ca sĩ thông qua mạng xã hội Facebook. Người này tiết lộ giọng ca Em gái mưa bị dị ứng cấp tính và đang ở tình trạng rất nặng. Thậm chí, nếu cô không dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và điều trị hợp lý sẽ dẫn đến biến chứng nặng. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy khắp người Hương Tràm đểu nổi mẩn đỏ và sưng tấy. Thời gian qua, nữ ca sĩ phải mặc áo cổ lọ và quần dài để giấu bệnh mỗi khi đi tập luyện cho liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát sắp diễn ra.

“Thương em, lý do từ chối hết các cuộc hẹn phỏng vấn trước show và Tràm luôn phải mặc áo cổ lọ trong các buổi tập chính là vì em bị dị ứng nặng quá. Cả ekip không nghĩ nặng như vậy, dị ứng cấp tính, bác sĩ bảo nghỉ ngay không biến chứng nguy hiểm. Mà sao nghỉ được khi ngoài kia hàng ngàn khán giả đã mua vé đợi đến ngày 11/1.