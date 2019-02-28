Trước nghi vấn ly hôn, bà xã Việt Anh lộ ảnh hẹn hò cùng người đàn ông lạ

Hậu trường 28/02/2019 17:23

Bà xã Việt Anh chia sẻ bức ảnh hẹn hò cùng người đàn ông giấu mặt khiến nhiều người hoang mang.

Thời gian qua, nghi vấn vợ chồng Việt Anh đã ly hôn khiến không ít người lo lắng. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nam diễn viên "Người phán xử" thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã.

Đáng chú ý nhất là bức ảnh hai bố con được chia sẻ kèm dòng tâm sự: "Sau này khi con lớn, bố sẽ luôn đi cùng con để không bao giờ con mắc những sai lầm giống bố nhé. Yêu con lắm chàng trai của bố".

Trước nghi vấn ly hôn, bà xã Việt Anh lộ ảnh hẹn hò cùng người đàn ông lạ - Ảnh 1
Vợ chồng Việt Anh từng gây xôn xao khi chuyển trạng thái Đã kết hôn sang Độc thân - Ảnh: FBNV
Trước nghi vấn ly hôn, bà xã Việt Anh lộ ảnh hẹn hò cùng người đàn ông lạ - Ảnh 2
Trước nghi vấn ly hôn, bà xã Việt Anh lộ ảnh hẹn hò cùng người đàn ông lạ - Ảnh 3
Những hành động lạ của cả hai khiến nhiều người nghi ngờ cuộc sống hôn nhân có vấn đề - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Hương Trần cũng có những dòng tâm sự lạ lùng: "Cuối đông bỗng có một cơn mưa rào, cứ ngỡ cơn mưa mùa hè, mây đen và sấm chớp ùn ùn kéo đến rồi vội vã đi ngay. Tôi thay đổi hay do thời gian thay đổi. Không phải tôi không muốn từ bỏ, mà chẳng qua tôi ngại phải thay đổi. Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy...". 

Tuy nhiên, mặc những lời đồn đoán của khán giả thì cặp vợ chồng quyết không chịu thừa nhận hay phản pháo. Sự im lặng khó hiểu của cả hai càng khiến các fan thêm lo lắng và tò mò.

Trước nghi vấn ly hôn, bà xã Việt Anh lộ ảnh hẹn hò cùng người đàn ông lạ - Ảnh 4
Bà xã Việt Anh bất ngờ đăng ảnh hẹn hò cùng người đàn ông lạ được giấu mặt bằng icon - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây Hương Trần bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh hẹn hò cùng người đàn ông lạ. Bà mẹ trẻ cẩn thận dùng icon che kín mặt người này gây hoang mang cho khán giả. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ không ít cư dân mạng và bạn bè của họ nhận ra đây chính là Việt Anh.

Dù vậy, không ai hiểu vì sao Hương Trần lại cố tình che mặt chồng để gây hiểu lầm. Trước đó, cặp đôi cũng gây xôn xao khi đột nhiên chuyển chế độ Facebook từ trạng thái Đã kết hôn sang Độc thân

Bị nghi rạn nứt tình cảm vì để trạng thái 'độc thân' trên facebook, đây là câu trả lời của vợ chồng Việt Anh

Bị nghi rạn nứt tình cảm vì để trạng thái 'độc thân' trên facebook, đây là câu trả lời của vợ chồng Việt Anh

Tối qua (8/10) đã diễn ra sự kiện âm nhạc thu hút 3500 khán giả đến tham dự chương trình.

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Từ khóa:   Việt Anh - Hương Trần

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