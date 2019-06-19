Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp

Hậu trường 19/06/2019 11:11

Việt Anh và cô vợ hot girl có cuộc sống vô cùng xa hoa khi sở hữu nhiều siêu xe và căn hộ cao cấp.

Sau 4 năm kết hôn, Việt Anh và cô vợ hot girl kém 7 tuổi đã chính thức ly hôn. Được biết, cặp đôi đã hoàn tất mọi thủ tục cách đây khoảng một tháng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên “Người phán xử” cũng ngầm thừa nhận cả hai đã đường ai nấy đi khi chia sẻ hình ảnh “tiệc độc thân” cùng hội bạn.

Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 1
Việt Anh - Hương Trần đã ly hôn - Ảnh: Internet

Thông tin Việt Anh ly hôn lần hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh đó, nhiều người tò mò về vấn đề phân chia tài sản của nam diễn viên và nàng hot girl hậu ly hôn. Được biết, khối tài sản của cặp đôi khi còn sống chung không phải là con số nhỏ.

Sau thành công của “Người phán xử”, Việt Anh trở thành ngôi sao được nhiều nhãn hàng săn đón. Anh trở thành đại diện của nhiều thương hiệu danh tiếng như xe hơi, khách sạn, bất động sản, thẩm mỹ viện, đồng hồ, thời trang, điện thoại…

Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 2
Việt Anh rất đắt show quảng cáo, sự kiện... - Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin, giá cát-sê dự sự kiện, đóng quảng cáo… của Việt Anh cũng không hề nhỏ và mang về cho nam diễn viên nguồn thu nhập “khủng”. Bên cạnh đó, Việt Anh còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh thẩm mỹ nha khoa, hợp tác cùng Quế Vân.

Cặp đôi từng khiến nhiều người choáng ngợp khi sống trong căn hộ bạc tỷ của một chung cư cao cấp tại Hà Nội. Theo đó, căn hộ được thiết kế với phong cách châu Âu hiện đại, nội thất vô cùng xa hoa và sang chảnh.

Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 3
Căn hộ cao cấp của vợ chồng Việt Anh - Ảnh: Internet
Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 4
Nội thất xa hoa được đầu tư kĩ lưỡng - Ảnh: Internet
Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 5
Phòng ngủ sang chảnh với thiết kế đậm nét phương Tây - Ảnh: Internet

Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 6Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 7

Ngoài ra, Việt Anh và vợ cũ còn sở hữu nhiều siêu xe bạc tỷ. Trong đó phải kể đến chiếc Bentley màu trắng cao cấp với giá gần 10 tỷ và chiếc Range Rover màu xanh đen gần 5 tỷ. Được biết, nam diễn viên “Người phán xử” quyết định tậu xế hộp để có thể thoải mái nghỉ ngơi trên xe giữa lịch trình bận rộn.

Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 8
Chiếc Bentley cao cấp của nam diễn viên - Ảnh: Internet
Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 9
Range Rover có giá gần 5 tỷ - Ảnh: Internet
Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh 10
Nam diễn viên cũng thường xuyên di chuyển bằng Limousine - Ảnh: Internet

Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Việt Anh trước khi ly hôn khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Hiện tại, con trai của cặp đôi đang sống cùng Hương Trần tại Hà Nội. Trong khi đó, nam diễn viên Việt Anh quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp.

Vợ cũ Việt Anh: ‘Anh ấy muốn ly hôn nên chủ động đệ đơn ra tòa’

Vợ cũ Việt Anh: ‘Anh ấy muốn ly hôn nên chủ động đệ đơn ra tòa’

Trần Hương - vợ cũ của diễn viên Việt Anh - chia sẻ cả hai quyết định ly hôn vì đã hết yêu thương nhau. Tâm trạng cô ổn định trở lại sau chuỗi ngày sóng gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Anh - Hương Trần Việt Anh ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 48 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026