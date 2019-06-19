Trước khi ly hôn, khối tài sản khủng của vợ chồng Việt Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp

Việt Anh và cô vợ hot girl có cuộc sống vô cùng xa hoa khi sở hữu nhiều siêu xe và căn hộ cao cấp.

Sau 4 năm kết hôn, Việt Anh và cô vợ hot girl kém 7 tuổi đã chính thức ly hôn. Được biết, cặp đôi đã hoàn tất mọi thủ tục cách đây khoảng một tháng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên “Người phán xử” cũng ngầm thừa nhận cả hai đã đường ai nấy đi khi chia sẻ hình ảnh “tiệc độc thân” cùng hội bạn. Việt Anh - Hương Trần đã ly hôn - Ảnh: Internet Thông tin Việt Anh ly hôn lần hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh đó, nhiều người tò mò về vấn đề phân chia tài sản của nam diễn viên và nàng hot girl hậu ly hôn. Được biết, khối tài sản của cặp đôi khi còn sống chung không phải là con số nhỏ.

Sau thành công của “Người phán xử”, Việt Anh trở thành ngôi sao được nhiều nhãn hàng săn đón. Anh trở thành đại diện của nhiều thương hiệu danh tiếng như xe hơi, khách sạn, bất động sản, thẩm mỹ viện, đồng hồ, thời trang, điện thoại… Việt Anh rất đắt show quảng cáo, sự kiện... - Ảnh: Internet Theo một nguồn tin, giá cát-sê dự sự kiện, đóng quảng cáo… của Việt Anh cũng không hề nhỏ và mang về cho nam diễn viên nguồn thu nhập “khủng”. Bên cạnh đó, Việt Anh còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh thẩm mỹ nha khoa, hợp tác cùng Quế Vân.

Cặp đôi từng khiến nhiều người choáng ngợp khi sống trong căn hộ bạc tỷ của một chung cư cao cấp tại Hà Nội. Theo đó, căn hộ được thiết kế với phong cách châu Âu hiện đại, nội thất vô cùng xa hoa và sang chảnh. Căn hộ cao cấp của vợ chồng Việt Anh - Ảnh: Internet Nội thất xa hoa được đầu tư kĩ lưỡng - Ảnh: Internet Phòng ngủ sang chảnh với thiết kế đậm nét phương Tây - Ảnh: Internet Ngoài ra, Việt Anh và vợ cũ còn sở hữu nhiều siêu xe bạc tỷ. Trong đó phải kể đến chiếc Bentley màu trắng cao cấp với giá gần 10 tỷ và chiếc Range Rover màu xanh đen gần 5 tỷ. Được biết, nam diễn viên “Người phán xử” quyết định tậu xế hộp để có thể thoải mái nghỉ ngơi trên xe giữa lịch trình bận rộn. Chiếc Bentley cao cấp của nam diễn viên - Ảnh: Internet Range Rover có giá gần 5 tỷ - Ảnh: Internet Nam diễn viên cũng thường xuyên di chuyển bằng Limousine - Ảnh: Internet Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Việt Anh trước khi ly hôn khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Hiện tại, con trai của cặp đôi đang sống cùng Hương Trần tại Hà Nội. Trong khi đó, nam diễn viên Việt Anh quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp.

Vợ cũ Việt Anh: ‘Anh ấy muốn ly hôn nên chủ động đệ đơn ra tòa’ Trần Hương - vợ cũ của diễn viên Việt Anh - chia sẻ cả hai quyết định ly hôn vì đã hết yêu thương nhau. Tâm trạng cô ổn định trở lại sau chuỗi ngày sóng gió.

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