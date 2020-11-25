Trang Trần thót tim kể lại hành trình từ thiện trong đêm, xe hết bể kính lại suýt lao xuống vực

Hậu trường 25/11/2020 10:26

Bài đăng mới nhất của cựu người mẫu Trang Trần về chuyến từ thiện đến Quảng Nam khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng.

Trang Trần là một trong những sao Việt tích cực tham gia công tác tình nguyện giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai. Sau một thời gian nghỉ ngơi, mới đây, Trang Trần tiếp tục cùng đoàn của mình ra Quảng Nam hỗ trợ bà con.

Tuy nhiên, đây lại là một chuyến đi đầy khó khăn khiến Trang Trần nhiều lần thót tim. Trên trang Facebook cá nhân, cựu người mẫu đăng tải loạt hình của đoàn từ thiện và chia sẻ về những sự cố trong chuyến hành trình này: “Chuyến đi bão táp! Xe lăn được 2,5 tiếng thì nghe cái bụp! Má ơi, em đang ngủ giật bắn mình và thôi xong có con... nào ném gạch vỡ kính và em ngồi cạnh cái kính đó!”.

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Xe từ thiện của Trang Trần gặp sự cố vỡ kính - Ảnh: FB

Theo đó, vì xe bị bể kính nên cả đoàn quyết định dỡ luôn kính để tránh người trong đoàn bị thương do kính bắn vào. Bên cạnh đó, đoàn tình nguyện của Trang Trần còn đi bê chướng ngại vật để làm vật tập trung các xe đi qua chú ý không tai nạn.

Chưa hết, cựu người mẫu còn hoảng hồn không ít lần trong chuyến hành trình khi đường đến huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có quá nhiều vực sâu: “Sợ hãi nhiều, lo lắng nhiều bởi đi đường núi vách chênh vênh cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tin rằng quãng đường 2,5 tiếng lại đến 1,5 tiếng là toàn sạt lở. Xe lên dốc, bẻ cua gắt có những lúc như sẽ lao xuống vực”.

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Nữ người mẫu thót tim vì đoạn đường đi quá nguy hiểm - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Trang Trần, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng và mong cô giữ gìn sức khỏe: “Chúc em và cả đoàn từ thiện thật nhiều sức khỏe và vạn dặm bình an!”, “Thương quá, má chị nói ‘kêu nó cẩn thận đó’, giữ sức khỏe nha gái ơi!”…

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Cựu người mẫu Trang Trần tỏ ra vô cùng bức xúc trên trang Facebook cá nhân khi ngoại hình của ông xã bị cư dân mạng mỉa mai.

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