Chồng bị chê xấu, Trang Trần có màn đáp trả cực gắt khiến anti-fan câm nín

Cựu người mẫu Trang Trần tỏ ra vô cùng bức xúc trên trang Facebook cá nhân khi ngoại hình của ông xã bị cư dân mạng mỉa mai.
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Mới đây, Trang Trần bất ngờ gây chú ý khi khoe ảnh ông xã lên mạng xã hội và tự hào rằng chồng mình rất đẹp trai. Tuy nhiên, dưới bài đăng, một số người lại chê bai ngoại hình của ông xã Trang Trần. Thậm chí, một tài khoản Facebook còn tỏ thái độ mỉa mai khi nhiều người đồng tình với nhận xét về chồng cựu người mẫu thông qua lượt thích bình luận: “Xấu mà bạn ơi. Bạn nhìn số người like bình luận của mình là biết”.
Bức xúc khi ngoại hình của ông xã Louis Trần bỗng dưng bị mang ra đàm tiếu, Trang Trần lập tức đáp trả bằng cách gọi thẳng tên kẻ soi mói kèm lời nhắn nhủ: “Em cho chị xem chồng em để chị biết mà phấn đấu. Chứ chồng chị chỉ được như vậy nên chị cần mở mang đầu óc. Gu đẹp của em như thế nào cho chị thỉnh giáo”.
Chưa dừng lại ở đây, cựu người mẫu còn tiếp tục đăng đàn giải tỏa cơn giận. Theo đó, cô nàng chia sẻ lại loạt nhận xét khó nghe về ngoại hình của ông xã và trưng cầu dân ý: “Chồng em nhẹ nhẹ thế này mà chị ấy bảo chồng em xấu. Đề nghị chị M trưng một số đối tượng từng… hoặc chồng chị để em được nâng cao tầm mắt và gu ạ. Chứ mỗi người một gu nhưng các anh chị nhận xét giúp chồng em có 'xấu không ạ?’. Nếu bình luận có nhiều, em sẽ kêu anh đi phẫu thuật cho ưng lòng các chị”.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ khuyên Trang Trần không nên bận tâm trước những lời chê bai của anti-fan.