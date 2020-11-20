Trang Trần nhận ngay phản ứng cực gắt từ ông xã khi khuyên phụ nữ giữ tiền không giữ chồng

Ngay sau phát ngôn của Trang Trần, doanh nhân Louis Trần đã lập tức lên tiếng và cho rằng điều đó chỉ đúng với những ai không bị phụ thuộc kinh tế vào chồng.

Trang Trần nổi tiếng là người thẳng tính, không ngại đụng chạm. Cô thường nói thẳng, nói thật những điều bản thân cho là đúng trước công chúng và truyền thông mà không sợ bị "ném đá".

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần gây chú ý khi khi phát ngôn thẳng thắn: "Tôi khuyên chị em phụ nữ không cần giữ chồng, giữ tiền thôi. Không lấy chồng này thì lấy chồng khác". Cô còn tag tên ông xã Louis Trần vào bài viết và hỏi xem mình nói có gì sai không?

Phát ngôn của Trang Trần thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: Internet

Phát ngôn của bà chủ quán bún đậu mắm tôm nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, ngay sau quan điểm của vợ, chồng Trang Trần cũng chia sẻ suy nghĩ của bản thân.

Louis Trần bày tỏ: "Chỉ đúng cho những ai không lệ thuộc kinh tế thôi. Chứ phụ nữ ở nhà nội trợ, giữ con thì bỏ chồng rồi tiền đâu mà giữ? Mấy chị em phụ nữ riết rồi coi chồng như cái máy ATM, một lúc nào đó cánh đàn ông không nhả tiền ra nữa, ở đó mà ăn cám chứ mà còn đòi lấy chồng khác". Đáp lời ông xã, cô bày tỏ: "Dạ vâng, em sợ anh rồi".

Louis Trần phản hồi phát ngôn của bà xã - Ảnh: FB

Trang Trần và chồng có chung một cô con gái nhỏ đáng yêu - Ảnh: Internet

Trang Trần từng là gương mặt đình đám của làng người mẫu Việt. Hoạt động trong showbiz Việt từ năm 21 tuổi, cô nhanh chóng tạo được chỗ đứng bởi sự tự tin cùng vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh". Tuy nhiên những năm gần đây, cô rút lui khỏi Vbiz và tập trung cho công việc kinh doanh.

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