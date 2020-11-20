Ngắm cận con gái danh hài Thúy Nga, 9 tuổi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn như thiên thần

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga hào hứng khoe hình ảnh mới của con gái cưng. Theo chia sẻ, bé Nguyệt Cát đang cùng các bạn tham gia văn nghệ tại trường nhân dịp 20/11. Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng ái nữ nhà nghệ sĩ đã trổ mã cao lớn, ngày càng xinh xắn, đáng yêu.

Nguyệt Cát sở hữu nhiều đường nét xinh xắn, thanh tú - Ảnh: FB

Thúy Nga tự hào viết về con gái: "Được cái chỉ cũng có máu văn nghệ lắm! Vừa khai giảng vào năm học thì chỉ đi nhảy múa cho trường, nay nhân dịp 20.11 ngày Nhà Giáo Việt Nam thì chỉ tham gia hát hò cho Thầy Cô nghe.

Đừng tưởng vậy là nó giống tui nhen, hồi nhỏ cỡ tuổi này mà kêu tui đi tham gia văn nghệ cho trường là tui khóc thét lên à, mặc dù rất thích nghệ thuật từ bé nhưng tui nhát hơn chị con nhà em nhiều lắm, không dạn như tụi nhỏ bây giờ đâu? 9 tuổi mà nay ẻm cao 1m4 rồi mọi người ơi, hi vọng ẻm cao hơn Mẹ ẻm đi nà!".