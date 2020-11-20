Ngắm cận con gái danh hài Thúy Nga, 9 tuổi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn như thiên thần

Hậu trường 20/11/2020 14:40

Danh hài Thúy Nga tự hào khoe con gái cao lớn xinh xắn dù mới 9 tuổi. Bé Nguyệt Cát có đam mê nghệ thuật giống mẹ.

Trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga hào hứng khoe hình ảnh mới của con gái cưng. Theo chia sẻ, bé Nguyệt Cát đang cùng các bạn tham gia văn nghệ tại trường nhân dịp 20/11. Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng ái nữ nhà nghệ sĩ đã trổ mã cao lớn, ngày càng xinh xắn, đáng yêu.

Ngắm cận con gái danh hài Thúy Nga, 9 tuổi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn như thiên thần - Ảnh 1

Ngắm cận con gái danh hài Thúy Nga, 9 tuổi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn như thiên thần - Ảnh 2
Nguyệt Cát sở hữu nhiều đường nét xinh xắn, thanh tú - Ảnh: FB

Thúy Nga tự hào viết về con gái: "Được cái chỉ cũng có máu văn nghệ lắm! Vừa khai giảng vào năm học thì chỉ đi nhảy múa cho trường, nay nhân dịp 20.11 ngày Nhà Giáo Việt Nam thì chỉ tham gia hát hò cho Thầy Cô nghe.

Đừng tưởng vậy là nó giống tui nhen, hồi nhỏ cỡ tuổi này mà kêu tui đi tham gia văn nghệ cho trường là tui khóc thét lên à, mặc dù rất thích nghệ thuật từ bé nhưng tui nhát hơn chị con nhà em nhiều lắm, không dạn như tụi nhỏ bây giờ đâu? 9 tuổi mà nay ẻm cao 1m4 rồi mọi người ơi, hi vọng ẻm cao hơn Mẹ ẻm đi nà!".

Ngắm cận con gái danh hài Thúy Nga, 9 tuổi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn như thiên thần - Ảnh 3

Ngắm cận con gái danh hài Thúy Nga, 9 tuổi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn như thiên thần - Ảnh 4
Nguyệt Cát chụp ảnh cùng bạn bè tại trường - Ảnh: FB

Bức ảnh đáng yêu của con gái Thúy Nga nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người dành nhiều lời khen: "Dễ thương quá con gái", "Cháu đẹp để thương lắm luôn", "Con chị Thúy Nga nhìn cưng quá", "Bé xinh xắn quá chị ơi"...

Ngắm cận con gái danh hài Thúy Nga, 9 tuổi đã cao lớn phổng phao, xinh xắn như thiên thần - Ảnh 5
Thúy Nga bên 2 con gái Nguyệt Cát và Ngân Hà - Ảnh: FB

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, danh hài Thúy Nga một mình nuôi dạy con gái Nguyệt Cát khôn lớn. Bên cạnh đó, cô còn nhận bé Ngân Hà làm con nuôi từ lúc mới lọt lòng. Thúy Nga yêu thương hai con như nhau. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ba mẹ con quây quần.

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