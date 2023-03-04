Trấn Thành vừa 'kêu oan' vì có hành động kém duyên tại rạp phim, người tố tuyên bố không xóa bài viết, không nói hai lời

Hậu trường 04/03/2023 08:28

Giữa lúc dân tình còn đang xôn xao bàn tán, tối 3/3, nghệ sĩ Trấn Thành đã chính thức lên tiếng làm rõ về những ồn ào trên.

Những ngày qua, mạng xã hội "dậy sóng" trước ồn ào liên quan đến việc nghệ sĩ Trấn Thành bị một khán giả đăng bài tố có hành xử không đẹp tại một rạp chiếu phim. Ngay khi bài viết đăng tải, nam diễn viên đã nhận về không ít bình luận trái chiều.

Trấn Thành vừa 'kêu oan' vì có hành động kém duyên tại rạp phim, người tố tuyên bố không xóa bài viết, không nói hai lời - Ảnh 1
Những ngày qua, mạng xã hội "dậy sóng" trước ồn ào liên quan đến việc nghệ sĩ Trấn Thành bị một khán giả đăng bài tố có hành xử không đẹp tại một rạp chiếu phim - Ảnh: Internet

Giữa lúc dân tình còn đang xôn xao bàn tán, tối 3/3, nghệ sĩ Trấn Thành đã chính thức lên tiếng làm rõ về những ồn ào trên. Đồng thời, anh cũng tung bằng chứng chứng minh đã đặt một phòng chiếu phim riêng để xem cùng bạn bè, đồng nghiệp vào chiều ngày xảy ra sự việc.

Trấn Thành vừa 'kêu oan' vì có hành động kém duyên tại rạp phim, người tố tuyên bố không xóa bài viết, không nói hai lời - Ảnh 2
Trấn Thành vừa 'kêu oan' vì có hành động kém duyên tại rạp phim, người tố tuyên bố không xóa bài viết, không nói hai lời - Ảnh 3
 Tối 3/3, nghệ sĩ Trấn Thành đã chính thức lên tiếng làm rõ về những ồn ào trên - Ảnh: Chụp màn hình

Trước bài minh oan của Trấn Thành, mới đây nhất, tài khoản N.V. - người đăng bài tố Trấn Thành đã tiếp tục có động thái đáp trả. Cụ thể, bên dưới bài viết giải thích của Trấn Thành, N.V. không ngần ngại để lại bình luận cho rằng cảm thấy ấm ức vì không hiểu sao nhân viên rạp chiếu phim lại thông báo hết vé khiến anh phải ra về.

"Vậy thì em cũng không biết sao lại báo em hết vé suất 23:20 để em phải đi về... Em chỉ thích coi phim và bị đi về nên em ức thôi... Em cũng không bàn luận gì thêm. Buổi tối vui vẻ anh nhé! Nhưng em không xoá bài đăng đâu vì em không nói 2 lời" - N.V. để lại bình luận bên dưới bài đăng giải thích của Trấn Thành

Trấn Thành vừa 'kêu oan' vì có hành động kém duyên tại rạp phim, người tố tuyên bố không xóa bài viết, không nói hai lời - Ảnh 4
Trước bài minh oan của Trấn Thành, mới đây nhất, tài khoản N.V. - người đăng bài tố Trấn Thành đã tiếp tục có động thái đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, trước bình luận này, Trấn Thành chưa có phản hồi lại, khán giả vẫn đang đổ dồn sự quan tâm vào ồn ào trên. 

Trong bài đăng giải thích, nghệ sĩ Trấn Thành cũng nhắn nhủ đến khán giả mong nhìn nhận sự việc hai chiều, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã vô tình làm phiền đến mọi người vì ồn ào lần này.

Trấn Thành vừa 'kêu oan' vì có hành động kém duyên tại rạp phim, người tố tuyên bố không xóa bài viết, không nói hai lời - Ảnh 5
Diễn viên Sam cũng lên tiếng bênh vực đàn anh - Ảnh: Chụp màn hình

Trấn Thành mong quý vị khán giả hãy hiểu đúng bản chất của sự việc trên và lắng nghe câu chuyện từ 2 phía để có góc nhìn công tâm và khách quan hơn. Giữa thời buổi mạng xã hội phát triển nhanh và tự do như hiện nay, việc kiểm chứng sự thật là vô cùng cần thiết. Ai cũng có thể nói lên quan điểm và gây ảnh hưởng đến người khác bằng tài khoản cá nhân của mình. Đối với người của công chúng, những điều liên quan đến họ càng nên được bình tĩnh kiểm chứng từ nhiều chiều. Trấn Thành vô cùng xin lỗi vì tất cả những hiểu lầm không đáng có đã gây ảnh hưởng không tốt đến cảm xúc của quý vị! Trân trọng và mong quý vị thấu hiểu!" - nghệ sĩ Trấn Thành viết trên trang cá nhân.

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