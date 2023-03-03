Trấn Thành tung bằng chứng phủ nhận việc 'chen hàng, giành suất xem phim' với khán giả

Hậu trường 03/03/2023 21:12

Vụ việc diễn viên Trấn Thành bị một khán giả tố cáo đến sau nhưng được ưu tiên mua hết vé ở suất chiếu khiến người này không có cơ hội xem phim đang được quan tâm gần đây.

Trước đó, vào tối ngày 2/3, một khán giả đăng bài trên trang cá nhân về việc trước đó đến rạp CGV Đồng Khởi, quận 1, xếp hàng mua vé xem phim Siêu lừa gặp siêu lầy, nhưng Trấn Thành tới sau vẫn được phía rạp ưu tiên giải quyết có vé trước. Theo khán giả, Trấn Thành đề nghị mua hết vé. Do có nhu cầu xem tác phẩm, khán giả đề nghị Trấn Thành nhường lại hai vé, nghệ sĩ từ chối vì "cần sự riêng tư". Vì vậy, người này ra về.

Liên quan đến vụ ồn ào trên, mới đây, nghệ sĩ Trấn Thành đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Trước tiên, mình xin lỗi nếu có làm bạn V.N. hiểu lầm 2 chuyện: Thứ nhất, bạn đã hiểu lầm ý của Thành khi bạn đặt vấn đề hỏi tôi nhường vé. Thứ hai, bạn đã hiểu lầm là tôi chen hàng và giành mua vé trước bạn. Hôm qua đến giờ, những tin tức được đăng tải đều đến từ câu chuyện được kể từ góc nhìn của bạn V., mong quý vị khán giả và bạn V. nghe lại câu chuyện 'từ góc nhìn của Trấn Thành' về những gì đã diễn ra vào hôm đó! 

Tôi thích đi xem phim tại rạp! Đó là một trải nghiệm thú vị mà mình không bao giờ có khi xem phim ở nhà dù dàn hệ thống âm thanh có xịn cỡ nào. Phim nào tôi cũng xem, từ Mỹ, Hàn đến Việt Nam. Xem để biết thể giới họ đi đến đâu mà học hỏi. Cho nên khi đi xem phim, tôi đều thích đi với rất đông anh em bạn bè và người thân (đa số là diễn viên và dân làm phim). Tôi thường chọn một rạp thật nhỏ để book riêng cho mọi người cùng xem và có thể cùng bàn luận về phim mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của người khác".

Trấn Thành tung bằng chứng phủ nhận việc 'chen hàng, giành suất xem phim' với khán giả - Ảnh 1
Trấn Thành lên tiếng về ồn ào ở rạp chiếu phim - Ảnh: FBNV

Trấn Thành tiếp tục chia sẻ: "Tôi là khách hay đi xem phim nên tôi luôn liên lạc với các bạn quản lý ở các rạp để hỏi suất chiếu và đặt vé trước từ sớm. Tôi muốn đi xem phim tối thứ tư - ngày 1/3, như thường lệ, từ khoảng 5h chiều, tôi đã nhắn tin nhờ bạn quản lý cho tôi đặt trước 1 rạp sau 10h30 tối.

Tôi được bạn gọi điện thoại lại ngay sau đó để thông báo là có 1 suất 23h10, rạp nhỏ và tôi đồng ý book suất này (mua hết cả phòng chỉ có 22 ghế). Gần 11h tối, tôi đến rạp để lấy vé, rạp khá vắng. Trước mặt tôi chỉ có vài ba người đứng gần quầy vé và quầy nước. Ở đó có rất nhiều bạn nhân viên vẫn đang tiếp khách mua vé và mua bắp nước. Tôi được một bạn nhân viên quầy vé mời vào quầy để trả tiền và nhận vé đã được đặt trước đó. Trong lúc tôi trả tiền, có một người khách (có thể là bạn V) khều tôi bảo: 'Anh ơi! Anh mua hết vé rồi hả? Anh nhường em 2 vé đi!'. Tôi bảo: 'Xin lỗi, không được em, anh đã đặt riêng và mua hết vé phòng này rồi!'. Bạn vẫn khư khư: 'Anh nhường em 2 vé thôi. 2 vé thôi mà!'. Lúc đó tôi mới nói câu: 'Không được đâu em ơi! Anh cần sự riêng tư!'.

Bạn tỏ ra rất khó chịu với tôi. Trong khi đó, tôi cũng không thật sự thấy thoải mái lắm khi bất ngờ có một người không quen biết, chưa hỏi mình xem phim gì, chưa hỏi mình xem suất mấy giờ mà yêu cầu mình nhường 2 vé cho bằng được trong khi vé đó tôi đã đặt trước và chỉ chờ để thanh toán. Theo tôi thì việc book 1 rạp nhỏ để xem phim theo nhóm cho có không gian riêng tư là 1 nhu cầu hết sức hợp lý và bình thường mà bất cứ khách hàng nào của rạp phim cũng đều có thể làm được, không chỉ riêng tôi. Làm nghề làm phim dĩ nhiên vừa xem vừa muốn bàn về phim. Sợ ảnh hưởng đến người khác, đã nhắn tin book hẳn 1 phòng sớm từ 5h chiều, cố tình chọn những suất trễ nhất trong ngày, tự nhiên ở đâu có 1 người không quen biết bảo quý vị nhường 2 vé để vào xem chung cho bằng được, nếu quý vị là tôi, quý vị có đồng ý không?".

Trấn Thành tung bằng chứng phủ nhận việc 'chen hàng, giành suất xem phim' với khán giả - Ảnh 2

 Trấn Thành tung bằng chứng phủ nhận việc 'chen hàng, giành suất xem phim' với khán giả - Ảnh 3

Trấn Thành còn tung cả bằng chứng là tin nhắn gửi đến quản lý rạp và bạn bè về việc xem phim - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng lên tiếng đính chính một số vấn đề: "Thứ nhất, tôi không chen hàng và giành mua vé trước. Tôi được nhân viên mời vào để trả tiền và nhận vé cho suất chiếu 23h10 đã được tôi đặt từ quản lý quầy vé trước đó từ 5h chiều. Thứ hai, tôi không nói câu: 'Còn lại nhiêu chỗ, anh bao cả rạp' như bạn đã viết trong status. Câu đó sai sự thật. Với tâm lý là một người đã đặt vé trước như tôi, không có lý do để tôi trả lời như vậy! Tôi không giành mua hết những vé còn lại trong 1 suất chiếu thông thường mà đây là 1 suất riêng hoàn toàn do tôi đã đặt mua từ trước đó!

Thứ ba, bạn V. thậm chí không hỏi tôi xem suất mấy giờ mà đã yêu cầu tôi phải nhường bạn 2 vé! Trong khi tôi đọc đính chính của quản lý rạp mới đăng sáng nay, tôi mới biết phim bạn muốn xem vẫn có suất kế đó 10 phút (23h20) còn rất nhiều chỗ nhưng bạn vẫn kiên quyết yêu cầu tôi nhường 2 vé suất 23h10 cho bạn. Tôi vẫn không hiểu vì sao bạn lại làm như thế?".

Ngoài ra, Trấn Thành cũng mong rằng đây là 1 chuyện hiểu lầm không đáng có, nên bản thân anh mong mọi chuyện sẽ được khép lại trong ôn hoà. Anh bộc bạch: "Khi bạn đăng status, mình biết bạn chỉ muốn xả cảm xúc của mình ngay lúc đó. Nhưng mình cũng muốn bạn hiểu là: Có những chuyện bạn đã nhìn nhận không đúng với sự thật đang diễn ra ngay lúc đó, dẫn đến hậu quả là tôi phải gánh chịu rất nhiều ảnh hưởng không tốt từ việc này. Mong bạn cân nhắc lại trước khi nêu lên quan điểm của mình về ai đó và đặc biệt, nghĩ đến 1 chút về hậu quả mình sẽ gây ra cho họ với lời nói của mình.

Trấn Thành mong quý vị khán giả hãy hiểu đúng bản chất của sự việc trên và lắng nghe câu chuyện từ 2 phía để có góc nhìn công tâm và khách quan hơn. Giữa thời buổi mạng xã hội phát triển nhanh và tự do như hiện nay, việc kiểm chứng sự thật là vô cùng cần thiết. Ai cũng có thể nói lên quan điểm và gây ảnh hưởng đến người khác bằng tài khoản cá nhân của mình. Đối với người của công chúng, những điều liên quan đến họ càng nên được bình tĩnh kiểm chứng từ nhiều chiều. Trấn Thành vô cùng xin lỗi vì tất cả những hiểu lầm không đáng có đã gây ảnh hưởng không tốt đến cảm xúc của quý vị! Trân trọng và mong quý vị thấu hiểu!".

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