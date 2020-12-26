Trần Bảo Sơn khoe ảnh đón sinh nhật nhưng CĐM chỉ đổ dồn sự chú ý vào cô con gái 12 tuổi cao như siêu mẫu

Loạt khoảnh khắc mừng sinh nhật của 2 bố con nam diễn viên Trần Bảo Sơn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Trần Bảo Sơn vừa đăng tải loạt khoảnh khắc mừng sinh nhật sớm cùng con gái yêu Devon. Chồng cũ Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Giáng sinh và sinh nhật bình yên bên con gái yêu”.

Trần Bảo Sơn đón sinh nhật bên con gái - Ảnh: FB Được biết, đây là dịp hiếm hoi hai bố con gặp nhau nên Trần Bảo Sơn không giấu được niềm hạnh phúc. Qua hình ảnh đăng tải, nam diễn viên cùng con gái trải qua bữa tiệc sinh nhật ấm cúng và chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng Devon đã ra dáng thiếu nữ khi sở hữu chiều cao hơn 1m6. Cô bé cũng được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, Devon nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo nhưng Trương Ngọc Ánh đều từ chối vì không muốn con tham gia showbiz quá sớm.

Ở tuổi 12, Devon đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh: FB Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật nam diễn viên, đồng thời không quên dành những lời “có cánh” cho nhan sắc của Devon: “Chúc mừng sinh nhật anh”, “Bé giống bố quá”, “Bảo Tiên cười thật duyên dáng”, “Lớn lên làm siêu mẫu là được rồi nè”, “Bé cao quá”, “Cả hai bố con đều đẹp”… Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh luôn cùng nhau góp mặt trong những ngày quan trọng của con gái - Ảnh: Internet Từ sau khi Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh ly hôn, Devon sống cùng mẹ nhưng vẫn rất thân thiết với bố. Mỗi khi có thời gian rảnh, nam diễn viên lại đưa con gái đi chơi. Trần Bảo Sơn từng chia sẻ rằng, con gái không chỉ giống mình về ngoại hình mà còn ở tính cách quyết liệt, có chính kiến. Anh cho biết ở tuổi dậy thì, con gái đôi lúc bướng bỉnh và nổi loạn nên anh và vợ cũ thường xuyên trao đổi để có cách dạy con tốt nhất.

Bức ảnh gây tranh cãi của Hari Won và Trấn Thành Nhiều ý kiến cho rằng, Trấn Thành không nên chia sẻ những khoảnh khắc quá riêng tư lên mạng xã hội.

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