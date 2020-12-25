Nhã Phương đăng ảnh mừng Giáng sinh nhưng dân mạng chỉ mải dán mắt vào vòng 1 o ép ‘nghẹt thở’

Hậu trường 25/12/2020 16:50

Khoảnh khắc mới nhất của bà xã Trường Giang – nữ diễn viên Nhã Phương trên trang Facebook cá nhân nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Từ sau khi sinh con, Nhã Phương được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Khoảng thời gian gần đây, bà xã Trường Giang bất ngờ chuyển hướng hình tượng sang gợi cảm, quyến rũ hơn hẳn trước đây. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” liên tục đốt mắt khán giả với những bộ cánh gợi cảm khoe body thon gọn đáng ngưỡng mộ.

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Nữ diễn viên ngày càng gợi cảm sau sinh - Ảnh: FB

Cách đây vài giờ, Nhã Phương lại một lần nữa gây xôn xao cộng đồng mạng với hình ảnh mới nhất. Cụ thể, cô nàng vừa đăng tải khoảnh khắc diện đầm trắng đầy quyến rũ lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh an lành và thật hạnh phúc”.

Qua hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên được nhận xét trẻ trung như thiếu nữ. Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight trong bức ảnh này lại là vòng 1 căng đầy của nữ diễn viên.

Dù từng khiến fan lo lắng với thân hình gầy gò đến mức báo động nhưng Nhã Phương lại sở hữu đôi gò bồng đảo khiến khán giả “ngộp thở”.

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Vòng 1 căng đầy, đối lập hẳn với cánh tay gầy khẳng khiu của Nhã Phương - Ảnh: FB

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Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc của bà xã Trường Giang: “Tự nhiên nhìn tấm này thấy chị Bi trông đẹp và dễ thương quá hà, yêu chị lắm luôn”, “Gái một con trông mòn con mắt”, “U mê chữ ê kéo dài luôn”, “Chúc chị Phương một mùa Giáng Sinh an lành và thật hạnh phúc nha”, “Chúc gia đình em Giáng sinh ấm áp”, “Ôi nàng tiên xinh đẹp”…

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Từ khóa:   bà xã Trường Giang diễn viên Nhã Phương nhan sắc Nhã Phương

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