Hậu ly hôn, diễn viên Hoàng Anh bị phía vợ cũ tố không chu cấp tiền nuôi con

Hậu trường 25/12/2020 10:27

Một người bạn của vợ cũ Hoàng Anh gây chú ý khi livestream nói rõ về những lùm xùm hậu ly hôn, đồng thời tiết lộ nam diễn viên không chu cấp tiền nuôi con.

Hậu đường ai nấy đi, những thông tin xoay quanh cuộc sống của nam diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm.

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Hoàng Anh và vợ ly hôn sau 3 năm chung sống - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, cặp đôi liên tục đấu tố nhau. Về phía Quỳnh Như, cô cho biết bản thân luôn cố gắng vun vén cho gia đình nhưng ông xã lại là người bội bạc và vô trách nhiệm. Trong khi đó, nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” cho biết quyết định đơn phương ly hôn vì Quỳnh Như thường xuyên ghen tuông vô cớ khiến anh cảm thấy ngộp thở trong chính căn nhà của mình.

Mới đây, Khoa Nguyên - bạn thân của vợ cũ Hoàng Anh đã chính thức lên tiếng trên sóng livestream về những lùm xùm vừa qua. Theo đó, anh tiết lộ Hoàng Anh đã lâu không chu cấp tiền nuôi con cho vợ cũ. Cụ thể, thời điểm ly hôn, Hoàng Anh có hứa mỗi tháng sẽ gửi 500 USD (hơn 10 triệu đồng) cho Quỳnh Như để cô chăm sóc con gái nhưng trên thực tế, nam diễn viên chỉ gửi đủ ở tháng đầu tiên còn những tháng sau thì không.

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Bạn thân vợ cũ Hoàng Anh lên tiếng trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Khoa Nguyên cũng tiết lộ: “Có lẽ sau giây phút này Khoa xin dừng lại, để hai mẹ con Như an toàn. Nhưng nếu sau này Như cần hỗ trợ và giúp đỡ Khoa xin sẵn sàng luôn”.

Trước đó, Quỳnh Như cũng cho biết cô đã hoàn thành xong mọi thủ tục pháp lý hậu ly hôn. Đồng thời, vợ cũ Hoàng Anh cũng bày tỏ mong muốn cuộc sống của hai mẹ con cô từ nay sẽ được bình yên.

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Sau khi bị chồng cũ và "tiểu tam tin đồn" đâm đơn kiện, vợ cũ Hoàng Anh đã đăng livestream làm rõ chuyện này.

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