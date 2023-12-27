Tổ ấm 10 năm vẹn tròn của mỹ nhân VFC Bảo Thanh và ông xã: Có 2 con 'đủ nếp đủ tẻ', sở hữu cơ ngơi khủng khó ai bì

Không chỉ có một sự nghiệp ổn định mà cuộc hôn nhân của Bảo Thanh cũng khiến nhiều ngươi ngưỡng mộ. Đặc biệt, ông xã còn chính là mối tình đầu của cô. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Bảo Thanh đã quyết định lập gia đình. Hiện tại, trải qua nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống nhưng cô cùng chồng đã mạnh mẽ vượt qua.

Bảo Thanh là một trong những nữ diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình phía Bắc. Từ năm 8 tuổi, Bảo Thanh đã bén duyên với điện ảnh qua vai diễn bé Nụ trong Vào Nam ra Bắc. Sau này, Bảo Thanh theo học và tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và nổi tiếng với các bộ phim như Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Những ngày không quên... Năm 2020 Bảo Thanh cũng thử sức với vai diễn trong phim điện ảnh Đôi mắt âm dương (đóng cùng Quốc Trường).

Sau khi sinh con, Bảo Thanh được chồng ủng hộ hết mình khi quay lại với niềm đam mê lớn về diễn xuất. Cô may mắn có ông xã luôn yêu thương, biết chăm lo cho gia đình. Trong một chương trình, cô bộc bạch: "Khi tôi nói với chồng muốn quay lại làm sân khấu (Nhà hát Công an nhân dân) vì đó là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay. Một lần nữa xin cảm ơn chồng đã ủng hộ, thấu hiểu, lo lắng và gánh vác tất cả công việc lẽ ra tôi phải làm, để tôi có những năm tháng yên tâm hoạt động nghệ thuật và thành công như hôm nay".

Ở tuổi 21, nữ diễn viên cùng chồng đón con trai đầu lòng là bé Đức Bảo. Khi nhìn lại những gì đã qua, Bảo Thanh thấy tự hào, xúc động vì đã vượt qua những khó khăn thời điểm đó. “Tôi không bao giờ hối hận khi quyết định sinh con lúc đó. Đó là kỷ niệm tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân" - bà mẹ 2 con bày tỏ.

Sau khi sinh con, Bảo Thanh được chồng ủng hộ hết mình khi quay lại với niềm đam mê lớn về diễn xuất

Được biết, ông xã của Bảo Thanh đã rời ngành công an và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh để có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ. Tháng 5/2021, Bảo Thanh cùng chồng chào đón thiên thần thứ 2 chào đời là một bé gái.

Đến nay đã hơn 2 năm kể từ ngày không xuất hiện trên phim ảnh, Bảo Thanh trở về cuộc sống của một mẹ bỉm sữa, bà nội trợ chính hiệu. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh chơi đùa cùng nhóc tỳ và chăm sóc ông xã. Thỉnh thoảng, Bảo Thanh cùng gia đình đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Ngoài việc chăm sóc gia đình, cô vẫn nhận quảng cáo sản phẩm cho một số nhãn hàng và tham dự một số sự kiện.

Tháng 5/2021, Bảo Thanh cùng chồng chào đón thiên thần thứ 2 chào đời là một bé gái.

Bảo Thanh cho biết, cuộc sống gia đình cô luôn tràn ngập hạnh phúc vì có ông xã tâm lý. Nữ diễn viên từng chia sẻ, ông xã là người ít nói nhưng vô cùng tâm lý, thương vợ thương con. Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, điều khiến Bảo Thanh tự hào không phải là sự nghiệp thăng hoa mà là tổ ấm hạnh phúc mà cô và ông xã Đức Thắng đã vun vén trong nhiều năm qua.

Nhờ sự thuận vợ thuận chồng nên tinh thần lẫn vật chất cũng tăng trưởng. Vợ chồng Bảo Thanh mua được nhiều nhà đẹp, xe sang. Chưa hết, nữ diễn viên còn báo hiếu cho gia đình như: Mẹ đẻ, mẹ chồng và cả bà ngoại.

Nhờ sự thuận vợ thuận chồng nên tinh thần lẫn vật chất cũng tăng trưởng. Vợ chồng Bảo Thanh mua được nhiều nhà đẹp, xe sang

Năm 2017, thời điểm bộ phim Sống chung với mẹ chồng đang gây bão, Bảo Thanh được ông xã tặng một căn hộ cao cấp đầu tiên ở đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Đến giữa năm 2019, vợ chồng cô tiếp tục tậu thêm một căn biệt thự tại Đà Nẵng và đặt tên là Thanh Villa Funhouse.

Mới đây nhất, Bảo Thanh tiếp tục tiết lộ thêm một căn hộ mới của vợ chồng cô với nội thất màu trắng sang trọng, tinh tế với phòng thay đồ được thiết kế rất rộng, hoành tráng.

Sau này, khi con gái thứ hai chào đời, Bảo Thanh mua thêm một căn chung cư cao cấp khác để gia đình có không gian sinh hoạt rộng rãi hơn. Cơ ngơi này vô cùng hoành tráng với tông màu trắng đen chủ đạo, kết hợp với đồ nội thật bằng gỗ sang chảnh. Từ tổng quan đến chi tiết vật dụng trong nhà mang đến cảm giác cổ điển, sang trọng như khách sạn 5 sao. Mới đây nhất, Bảo Thanh tiếp tục tiết lộ thêm một căn hộ mới của vợ chồng cô với nội thất màu trắng sang trọng, tinh tế với phòng thay đồ được thiết kế rất rộng, hoành tráng.

Thời gian gần đây, Bảo Thanh cũng đã bắt đầu đi diễn trở lại. Thế nhưng, trước khi trở lại với truyền hình, nữ diễn viên muốn trải nghiệm thêm môi trường nghệ thuật sân khấu

Thời gian gần đây, Bảo Thanh cũng đã bắt đầu đi diễn trở lại. Thế nhưng, trước khi trở lại với truyền hình, nữ diễn viên muốn trải nghiệm thêm môi trường nghệ thuật sân khấu. Cô cũng đã chính thức đầu quân về Nhà hát Công an Nhân dân. Nói về việc đóng phim truyền hình, Bảo thanh cho biết khi nào có kịch bản phù hợp và một vai diễn mới lạ hơn những dạng vai trước đây, cô sẵn sàng trở lại với màn ảnh nhỏ.