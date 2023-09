Sau thời gian vắng bóng màn ảnh làm mẹ bỉm, Bảo Thanh khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng trên thảm đỏ

Bảo Thanh nhanh chóng chiếm spotlight với nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khoảng thời gian làm mẹ bỉm

Dù đã trải qua 2 lần ‘vượt cạn’ nhưng Bảo Thanh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đến khó tin. Ngoài body chuẩn chỉnh, nụ cười tươi rạng rỡ của bà mẹ 2 con luôn làm "đốn tim" khán giả.

Mặc dù đang trong thời gian tạm dừng đóng phim để thực hiện thiên chức làm mẹ lần 2 nhưng sức hút của Bảo Thanh với dư luận chưa bao giờ hết "nóng". Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Hiện, cô đang công tác tại Nhà hát Công an nhân dân.

Bảo Thanh quyết định kết hôn và sinh con ở tuổi 21. Cô luôn tự hào về bản thân vì đã vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ. Năm 2021, khi cả gia đình đón thêm một thành viên "nhí", Bảo Thanh khẳng định mình đã trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, trong 3 năm vừa qua, Bảo Thanh đã vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để tập trung lo cho tổ ấm của mình. Trong một chương trình, nữ diễn viên đã gửi lời cảm ơn tới ông xã: "Tôi thích công an. Chồng tôi cũng là chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu và công tác tại Nhà hát Công an nhân dân, anh ấy đồng ý ngay. Sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ".

"Một lần nữa xin cảm ơn anh chồng yêu quý đã ủng hộ, thấu hiểu, lo lắng và gánh vác tất cả công việc lẽ ra em phải làm để em có những năm tháng yên tâm làm nghệ thuật và thành công như hôm nay" - Bảo Thanh chia sẻ thêm.