Sau thời gian vắng bóng màn ảnh làm mẹ bỉm, Bảo Thanh khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng trên thảm đỏ

Hậu trường 12/09/2023 08:41

Mới đây, tại buổi Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023, Bảo Thanh nhanh chóng chiếm spotlight với nhan sắc ngày càng thăng hạng sau thời gian vắng bóng màn ảnh làm mẹ bỉm.

Bảo Thanh là một trong những mỹ nhân của Vũ trụ VFC ghi dấu ấn mạnh mẽ với người hâm mộ nhờ những vai diễn nặng ký như trong phim Về Nhà Đi Con, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Ngày Ấy Mình Đã Yêu,... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ thông báo tin vui mình mang thai. Hiện tại, nhóc tỳ nhà cô cũng đã cứng cáp, sắc vóc của mẹ bỉm cũng thêm phần rực rỡ.

Sau thời gian vắng bóng màn ảnh làm mẹ bỉm, Bảo Thanh khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng trên thảm đỏ - Ảnh 1
Bảo Thanh là một trong những mỹ nhân của Vũ trụ VFC

 

Mới đây, tại buổi Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023, Bảo Thanh nhanh chóng chiếm spotlight với nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nữ diễn viên diện chiếc đầm đen sang trọng, quý phái.

Nữ diễn viên viết: "Nghỉ ở nhà lâu quá rồi nay em lại xúng xính đi chơi hội với anh chị em bạn dì. Xin được chúc mừng anh chị em nghệ sĩ cùng những Cánh Diều đã bay lên trên biển Nha Trang. Xin chúc mừng giải thưởng Cánh Diều đã trải qua 20 mùa hân hoan rực rỡ".

Sau thời gian vắng bóng màn ảnh làm mẹ bỉm, Bảo Thanh khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng trên thảm đỏ - Ảnh 2
Bảo Thanh nhanh chóng chiếm spotlight với nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khoảng thời gian làm mẹ bỉm

 

Dù đã trải qua 2 lần ‘vượt cạn’ nhưng Bảo Thanh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đến khó tin. Ngoài body chuẩn chỉnh, nụ cười tươi rạng rỡ của bà mẹ 2 con luôn làm "đốn tim" khán giả.

Sau thời gian vắng bóng màn ảnh làm mẹ bỉm, Bảo Thanh khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng trên thảm đỏ - Ảnh 3
Dù đã trải qua 2 lần ‘vượt cạn’ nhưng Bảo Thanh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đến khó tin

 

Mặc dù đang trong thời gian tạm dừng đóng phim để thực hiện thiên chức làm mẹ lần 2 nhưng sức hút của Bảo Thanh với dư luận chưa bao giờ hết "nóng". Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Hiện, cô đang công tác tại Nhà hát Công an nhân dân.

Sau thời gian vắng bóng màn ảnh làm mẹ bỉm, Bảo Thanh khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng trên thảm đỏ - Ảnh 4
Gia đình nhỏ của Bảo Thanh

 

Bảo Thanh quyết định kết hôn và sinh con ở tuổi 21. Cô luôn tự hào về bản thân vì đã vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ. Năm 2021, khi cả gia đình đón thêm một thành viên "nhí", Bảo Thanh khẳng định mình đã trưởng thành hơn.

Sau thời gian vắng bóng màn ảnh làm mẹ bỉm, Bảo Thanh khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng trên thảm đỏ - Ảnh 5
Khi cả gia đình đón thêm một thành viên "nhí", Bảo Thanh khẳng định mình đã trưởng thành hơn

 

Tuy nhiên, trong 3 năm vừa qua, Bảo Thanh đã vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để tập trung lo cho tổ ấm của mình. Trong một chương trình, nữ diễn viên đã gửi lời cảm ơn tới ông xã: "Tôi thích công an. Chồng tôi cũng là chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu và công tác tại Nhà hát Công an nhân dân, anh ấy đồng ý ngay. Sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ".

"Một lần nữa xin cảm ơn anh chồng yêu quý đã ủng hộ, thấu hiểu, lo lắng và gánh vác tất cả công việc lẽ ra em phải làm để em có những năm tháng yên tâm làm nghệ thuật và thành công như hôm nay" -  Bảo Thanh chia sẻ thêm.

Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con

Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Quốc Trường và Hoàng Anh Vũ (thủ vai Dũng quân sư) sau 4 năm cùng hợp tác trong bộ phim Về Nhà Đi Con.

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