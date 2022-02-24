Tiết lộ lý do chọn Á hậu Kim Duyên đi thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022

Trong chương trình công bố tái khởi động Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa qua, Á hậu Kim Duyên chính thức được công bố và trao quyền Đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2022.

Mới đây, theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, á hậu Kim Duyên được công bố trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 (Miss Supranational 2022). Chuyên gia đào tạo hoa hậu, người mẫu Phúc Nguyễn, người sáng lập Leading Media cho biết, ông rất tin vào khả năng của Kim Duyên trong "cuộc chiến" lần này. Theo ông, ông chọn Kim Duyên là bởi nhận thấy hình ảnh của cô đặc biệt phù hợp đối với tiêu chí cuộc thi.

Ông Phúc Nguyễn chia sẻ: "Chúng tôi rất ấn tượng về Kim Duyên trong hành trình tại Miss Universe 2021. Kim Duyên đã thực sự chinh phục được khán giả với hình ảnh trưởng thành cùng vẻ đẹp chín muồi. Cô ấy đang từng ngày khẳng định giá trị bản thân mình".

Chuyên gia đào tạo hoa hậu, người mẫu Phúc Nguyễn đặt nhiều kì vọng ở Kim Duyên - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Bên cạnh đó, sự tin tưởng của Phúc Nguyễn dựa trên kinh nghiệm đào tạo và cử nhiều đại diện Việt Nam đến các cuộc thi quốc tế đã thành công trước đó như: Miss Earth 2018 Phương Khánh, Miss Globe 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân, Mister International 2018 Trịnh Bảo…

Ông bộc bạch: "Đặc biệt hơn với sự kỳ vọng và quan tâm của khán giả, fan sắc đẹp, chúng tôi quyết định lựa chọn Kim Duyên chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2022 để một lần nữa Việt Nam được hô vang trên đấu trường quốc tế".

Á hậu Kim Duyên được công bố trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 - Ảnh: FBNV

Với sự hợp tác này, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn đồng thời cũng trở thành cố vấn chuyên môn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ông hi vọng những kiến thức trong hơn 20 năm huấn luyện hoa hậu, người mẫu của mình sẽ giúp ích trong công tác đào tạo và chuẩn bị hành trang hoàn hảo nhất cho các cô gái chinh phục giấc mơ tại các đấu trường nhan sắc.

Hoa hậu Siêu quốc gia là cuộc thi sắc đẹp quốc tế diễn ra thường niên, được điều hành bởi Hiệp hội sắc đẹp Thế giới.

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