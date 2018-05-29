Tiếp tục thách thức dư luận, Nam Em cố tình diện đầm giống hệt Nhã Phương lúc được Trường Giang cầu hôn

Cách đây ít lâu, Nam Em khiến cả showbiz chao đảo khi lên báo kể lể về mối tình ngắn ngủi với Trường Giang. Cô thừa nhận si mê "Mười Khó" bởi tính cách hài hước, ga lăng và chu đáo với mình. Tuy nhiên, Top 8 Hoa hậu Trái đất cũng khẳng định bạn trai Nhã Phương rất phũ, sẵn sàng vứt bỏ người yêu nếu không đạt được điều mình muốn.

Chia sẻ của Nam Em kéo theo rất nhiều rắc rối cho Trường Giang khi các người đẹp từng bị nam danh hài theo đuổi như Quế Vân, Khánh My... lần lượt phanh phui quá khứ. Trước quá nhiều thông tin bất lợi cho mình, Trường Giang đã lên tiếng bảo vệ Nhã Phương, đồng thời cảnh cáo Nam Em không được gây phiền hà gì cho vợ sắp cưới.