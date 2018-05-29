Tiếp tục thách thức dư luận, Nam Em cố tình diện đầm giống hệt Nhã Phương lúc được Trường Giang cầu hôn

Im lặng khi Trường Giang lên tiếng bảo vệ bạn gái nhưng Nam Em bất ngờ gây tranh cãi khi diện mẫu đầm giống hệt Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng.
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Cách đây ít lâu, Nam Em khiến cả showbiz chao đảo khi lên báo kể lể về mối tình ngắn ngủi với Trường Giang. Cô thừa nhận si mê "Mười Khó" bởi tính cách hài hước, ga lăng và chu đáo với mình. Tuy nhiên, Top 8 Hoa hậu Trái đất cũng khẳng định bạn trai Nhã Phương rất phũ, sẵn sàng vứt bỏ người yêu nếu không đạt được điều mình muốn.
Chia sẻ của Nam Em kéo theo rất nhiều rắc rối cho Trường Giang khi các người đẹp từng bị nam danh hài theo đuổi như Quế Vân, Khánh My... lần lượt phanh phui quá khứ. Trước quá nhiều thông tin bất lợi cho mình, Trường Giang đã lên tiếng bảo vệ Nhã Phương, đồng thời cảnh cáo Nam Em không được gây phiền hà gì cho vợ sắp cưới.
Những tưởng câu chuyện trên đã kết thúc thì mới đây, Nam Em bất ngờ gây sốc khi diện chiếc đầm giống hệt Nhã Phương từng mặc tại lễ trao giải Mai Vàng. Cũng trong đêm đó, Trường Giang nói lời cầu hôn nữ chính Tuổi thanh xuân trên sóng truyền hình trực tiếp.
Đi kèm bức ảnh mới đăng tải, Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 cũng để lại những dòng chú thích đầy ẩn ý - bị cho là đang muốn nhắn nhủ tới Trường Giang. "Võ Tắc Em, đừng trách em, thâm cung bí sử" - Nam Em viết.
Chia sẻ của Nam Em lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Hầu hết, khán giả đều cho rằng chân dài này quá lụy tình khi cứ liên tục xới tung mọi thứ. "Đây không thể nào là sự trùng hợp, đầm Nhã Phương từng mặc trong lễ trao giải Mai Vàng được đăng đầy trên báo. Rõ ràng là cô ta cố tình trêu ngươi Nhã Phương, hay muốn nhắn Trường Giang phải cầu hôn mình mới vừa lòng", một cư dân mạng bình luận gay gắt.