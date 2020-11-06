Thủy Tiên lên tiếng xin lỗi trưởng xóm ở Hải Lăng, anti-fan vẫn không buông tha, liên tục chỉ trích vì nguyên nhân này

Hậu trường 06/11/2020 10:15

Dù đã lên tiếng xin lỗi về những ồn ào vừa qua, nữ ca sĩ Thủy Tiên vẫn nhận về sự chỉ trích của một bộ phận anti-fan.

Liên tục bị anti-fan công kích, lập hội nhóm chỉ trích và khủng bố các nhãn hàng do mình đại diện, Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Trong bức tâm thư gửi đến cộng đồng mạng đăng lúc nửa đêm, bà xã Công Vinh cho biết cô rất buồn và tổn thương đến bật khóc khi có một hội nhóm anti với hơn 6 nghìn thành viên. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định mình đã qua thời ham muốn nổi tiếng nên không còn ghét bỏ anti-fan như trước.

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Thủy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” không giấu được sự bức xúc khi anti-fan tấn công các nhãn hàng cô làm đại diện, quảng bá. Bà xã Công Vinh tiết lộ số tiền từ việc cô làm đại diện nhãn hàng có thể giúp hàng chục, hàng trăm người mỗi tháng, đóng tiền cho nhiều trẻ em được đến trường.

Thủy Tiên thẳng thắn chia sẻ: “Nếu như mình sống sai trái đạo đức các bạn tấn công mình cũng được, nhưng mà chỉ vì mình mong muốn đi giúp người mà làm các bạn thấy không hài lòng mà tấn công mình, cướp mất công việc mình đang nuôi sống bao nhiêu người thì tội nghiệp họ quá”.

Bên cạnh đó, cô cũng lên tiếng xin lỗi vì những ồn ào vừa qua: “Thôi thì có không hài lòng gì xin các bạn bỏ qua. Cả bác trưởng thôn, trưởng xóm và các bạn đều yêu cầu mình xin lỗi thì mình cũng sẽ tự bỏ đi bản ngã của mình theo lời Phật dạy ‘mình xin lỗi bác và xin lỗi các bạn’. Làm bác không vui và các bạn không hài lòng đó chính là lỗi lớn nhất của mình”.

Dù đã xin lỗi trưởng xóm Hải Lăng như cộng đồng mạng mong muốn nhưng Thủy Tiên vẫn bị chỉ trích vì “xin lỗi cho có”, “không thành ý”.

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Một số bình luận của CĐM - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, bên cạnh những lời động viên, mong cô bình tâm trước sóng gió thì vẫn có không ít những bình luận mỉa mai như: “Sao cứ thích tỏ ra là người bị hại vậy”, “Chị xin lỗi như vậy thì khác gì nói cộng đồng mạng và bác trưởng xóm ăn hiếp chị”, “Chị buồn cười nhỉ, nói như kiểu Tiên sai rồi các bạn xin lỗi Tiên đi”...

Bị anti-fan lập group bôi nhọ danh dự và yêu cầu xin lỗi, Thủy Tiên lên tiếng: 'Tiên sai cái gì mà xin'

Bị anti-fan lập group bôi nhọ danh dự và yêu cầu xin lỗi, Thủy Tiên lên tiếng: 'Tiên sai cái gì mà xin'

Trước một số tin đồn không hay liên quan đến việc cứu trợ người dân vùng lũ, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện bà xã Công Vinh

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