Thúy Ngân tiết lộ hậu trường cảnh quay ám ảnh trong 'Gạo nếp gạo tẻ'

Thúy Ngân đăng ảnh hậu trường cảnh quay bị tình cũ đâm một nhát dao khiến nhiều người rùng mình.
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Bộ phim Gạo nếp gạo tẻ đang trôi dần về những tập cuối nhưng dường như sóng gió vẫn chưa dừng lại với các thành viên trong gia đình bà Mai. Ở tập 107 phát sóng vào tối 8/1, Hân bất ngờ phải lãnh nhát dao chí mạnh từ tình cũ là tay giám đốc Hùng. Đây là tình huống cô xông vào bảo vệ Kiệt và thay anh nhận nỗi đau thể xác khiến nhiều khán giả xót xa.
Mới đây, diễn viên Thúy Ngân (vai Hân) đã hé lộ loạt ảnh hậu trường của cảnh quay ám ảnh này. Người đẹp cho biết, tuy chỉ lấy hình đúng 3 giây nhưng cả êkip đã phải làm việc vất vả suốt nửa ngày trời. Vì phải quay đi quay lại nhiều lần nên cả Thúy Ngân và Trung Dũng đều mệt lừ. Tuy vậy, các thành viên vẫn nhí nhảnh tạo dáng xì-tin khi chụp ảnh để giảm bớt áp lực.
"Đây là cảnh bị đâm tối qua của Hân. Nhìn trong phim chỉ có 3 giây nhưng nhà Gạo phải quay cảnh này đến nửa ngày đó ạ. Em sợ ghê. Sợ kéo cái băng ca ra khỏi xe cấp cứu mà lọt em xuống đất ghê. Tại chồng em không có biết kéo", Thúy Ngân hài hước chia sẻ.
Chỉ còn hai tập nữa thì bộ phim Gạo nếp gạo tẻ sẽ đi đến hồi kết. Xuyên suốt bộ phim, khán giả đều rất giận Hân bởi sự ngỗ ngược và coi thường mọi người. Tuy nhiên, càng về cuối phim nhân vật này lại càng gây nhiều bất ngờ cho người xem. Sau khi chứng kiến Hân thay đổi rõ rệt qua từng tập, nhiều người đã bớt bức xúc nhưng vẫn không hy vọng cô được chồng cũ tha thứ và nối lại tình xưa.