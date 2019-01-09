Thúy Ngân tiết lộ hậu trường cảnh quay ám ảnh trong 'Gạo nếp gạo tẻ'

Bộ phim Gạo nếp gạo tẻ đang trôi dần về những tập cuối nhưng dường như sóng gió vẫn chưa dừng lại với các thành viên trong gia đình bà Mai. Ở tập 107 phát sóng vào tối 8/1, Hân bất ngờ phải lãnh nhát dao chí mạnh từ tình cũ là tay giám đốc Hùng. Đây là tình huống cô xông vào bảo vệ Kiệt và thay anh nhận nỗi đau thể xác khiến nhiều khán giả xót xa.

Ở tập 107, vì cứu mạng Kiệt nên Hân phải lãnh nhát dao chí mạng từ tình cũ - Ảnh: FBNV

Mới đây, diễn viên Thúy Ngân (vai Hân) đã hé lộ loạt ảnh hậu trường của cảnh quay ám ảnh này. Người đẹp cho biết, tuy chỉ lấy hình đúng 3 giây nhưng cả êkip đã phải làm việc vất vả suốt nửa ngày trời. Vì phải quay đi quay lại nhiều lần nên cả Thúy Ngân và Trung Dũng đều mệt lừ. Tuy vậy, các thành viên vẫn nhí nhảnh tạo dáng xì-tin khi chụp ảnh để giảm bớt áp lực.