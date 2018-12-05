Dân tình 'phát sốt' khi Thúy Ngân để lộ kết 'Gạo nếp gạo tẻ': Hân - Kiệt tái hợp, còn sinh thêm con

Phim hay mỗi ngày 05/12/2018 09:58

Khán giả lại "đứng ngồi không yên" khi Thúy Ngân chia sẻ ẩn ý về cái kết bất ngờ của phim "Gạo nếp gạo tẻ": Hân được Kiệt tha thứ và quay lại bên nhau sống hạnh phúc.

Trong những diễn biến mới nhất của phim Gạo nếp gạo tẻ, khán giả đang dần cảm thông cho Hân khi phải trả giá bằng cuộc sống khốn khó, vất vả. Dường như cô đang bị trừng phạt vì những gì đã gây ra và phải sống trong sự day dứt, hối hận khi nghĩ về quá khứ.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Hân - Kiệt - Phúc đang nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Hiện tại, khán giả vẫn không ngừng suy đoán về số phận của ba nhân vật này. Liệu Kiệt có bỏ qua được những lỗi lầm trong quá khứ để quay về bên vợ cũ hay sẽ đến với Phúc, bù đắp cho mẹ con cô?

Dân tình 'phát sốt' khi Thúy Ngân để lộ kết 'Gạo nếp gạo tẻ': Hân - Kiệt tái hợp, còn sinh thêm con - Ảnh 1
Đến hiện tại, có thể thấy nhân vật nào cũng có sự thay đổi lớn từ số phận lẫn tính cách. Hân rơi vào cuộc sống khốn khó và biết hối lỗi trước những điều mình đã gây ra cho Kiệt và gia đình - Ảnh: Internet
Dân tình 'phát sốt' khi Thúy Ngân để lộ kết 'Gạo nếp gạo tẻ': Hân - Kiệt tái hợp, còn sinh thêm con - Ảnh 2
Phúc từ một người cam chịu, hiền lành đã dần trở nên tính toán và thủ đoạn hơn để mong có được tình cảm của Kiệt - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang fanpage của mình, diễn viên Thúy Ngân gây xôn xao khi chia sẻ về kết phim đầy bất ngờ. Cô viết: “Theo fan cứng yêu cầu, biên kịch đã đổi kịch bản: Sau khi thấy Hân tội nghiệp và thay đổi bản thân, anh Kiệt đã quay trở về, hàn gắn với nhau bằng một đứa con. Hân và Kiệt sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!!

Mọi người muốn cái kết như thế nào nhỉ?

#Hân đã thay đổi chưa?".

Dân tình 'phát sốt' khi Thúy Ngân để lộ kết 'Gạo nếp gạo tẻ': Hân - Kiệt tái hợp, còn sinh thêm con - Ảnh 3
Khán giả đang xôn xao liệu cái kết mà Thúy Ngân đưa ra có phải là thật?

Kèm theo đó, chân dài này đăng tải hình ảnh Hân – Kiệt tươi cười hạnh phúc khi chơi đùa cùng một bé trai. Điều này khiến nhiều khán giả tin rằng cuối cùng Kiệt vẫn tha thứ và quay về sống hạnh phúc bên vợ cũ. Thậm chí, cả hai còn sinh thêm con.

Dân tình 'phát sốt' khi Thúy Ngân để lộ kết 'Gạo nếp gạo tẻ': Hân - Kiệt tái hợp, còn sinh thêm con - Ảnh 4
Hân - Kiệt sẽ quay lại sống hạnh phúc và có thêm con? - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây chỉ là cái kết "tưởng tượng" của Thúy Ngân. Hiện tại, cái kết của bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" vẫn đang là đề tài bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng. 

'Gạo nếp gạo tẻ': Hủy hẹn với mẹ con Phúc, Kiệt vào viện chăm sóc Hân

'Gạo nếp gạo tẻ': Hủy hẹn với mẹ con Phúc, Kiệt vào viện chăm sóc Hân

Tập 91 "Gạo nếp gạo tẻ" có nhiều tình tiết cảm động như lời dặn dò của bà Mai trước lúc phẫu thuật, giọt nước mắt ân hận của Hân, Kiệt nghẹn ngào khi bé Thương gọi ba.

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