Dân tình 'phát sốt' khi Thúy Ngân để lộ kết 'Gạo nếp gạo tẻ': Hân - Kiệt tái hợp, còn sinh thêm con

Trong những diễn biến mới nhất của phim Gạo nếp gạo tẻ, khán giả đang dần cảm thông cho Hân khi phải trả giá bằng cuộc sống khốn khó, vất vả. Dường như cô đang bị trừng phạt vì những gì đã gây ra và phải sống trong sự day dứt, hối hận khi nghĩ về quá khứ.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Hân - Kiệt - Phúc đang nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Hiện tại, khán giả vẫn không ngừng suy đoán về số phận của ba nhân vật này. Liệu Kiệt có bỏ qua được những lỗi lầm trong quá khứ để quay về bên vợ cũ hay sẽ đến với Phúc, bù đắp cho mẹ con cô?