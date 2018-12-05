Dân tình 'phát sốt' khi Thúy Ngân để lộ kết 'Gạo nếp gạo tẻ': Hân - Kiệt tái hợp, còn sinh thêm con

Khán giả lại "đứng ngồi không yên" khi Thúy Ngân chia sẻ ẩn ý về cái kết bất ngờ của phim "Gạo nếp gạo tẻ": Hân được Kiệt tha thứ và quay lại bên nhau sống hạnh phúc.
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Trong những diễn biến mới nhất của phim Gạo nếp gạo tẻ, khán giả đang dần cảm thông cho Hân khi phải trả giá bằng cuộc sống khốn khó, vất vả. Dường như cô đang bị trừng phạt vì những gì đã gây ra và phải sống trong sự day dứt, hối hận khi nghĩ về quá khứ.
Đặc biệt, mối quan hệ giữa Hân - Kiệt - Phúc đang nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Hiện tại, khán giả vẫn không ngừng suy đoán về số phận của ba nhân vật này. Liệu Kiệt có bỏ qua được những lỗi lầm trong quá khứ để quay về bên vợ cũ hay sẽ đến với Phúc, bù đắp cho mẹ con cô?
Mới đây, trên trang fanpage của mình, diễn viên Thúy Ngân gây xôn xao khi chia sẻ về kết phim đầy bất ngờ. Cô viết: “Theo fan cứng yêu cầu, biên kịch đã đổi kịch bản: Sau khi thấy Hân tội nghiệp và thay đổi bản thân, anh Kiệt đã quay trở về, hàn gắn với nhau bằng một đứa con. Hân và Kiệt sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!!
Mọi người muốn cái kết như thế nào nhỉ?
#Hân đã thay đổi chưa?".
Kèm theo đó, chân dài này đăng tải hình ảnh Hân – Kiệt tươi cười hạnh phúc khi chơi đùa cùng một bé trai. Điều này khiến nhiều khán giả tin rằng cuối cùng Kiệt vẫn tha thứ và quay về sống hạnh phúc bên vợ cũ. Thậm chí, cả hai còn sinh thêm con.
Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây chỉ là cái kết "tưởng tượng" của Thúy Ngân. Hiện tại, cái kết của bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ" vẫn đang là đề tài bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng.