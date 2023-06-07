'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim'

Hậu trường 07/06/2023 11:11

Nổi tiếng chẳng ''ngán'' ai trong showbiz nên ca sĩ Duy Mạnh không ít lần gây tranh cãi với những phát ngôn ''thẳng như ruột ngựa'', gần đây nhất là MC Trấn Thành.

Sau ồn ào bao rạp phim "anh cần sự riêng tư", Trấn Thành lại tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bày tỏ quan điểm về "đời nghệ sĩ khó nuốt" hay "hào quang rực rỡ" tại sự kiện ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng.

'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim' - Ảnh 1
Trấn Thành gây tranh cãi khi vừa khóc vừa phát ngôn trong sự kiện ra mắt của Đàm Vĩnh Hưng 

Ồn ào của Trấn Thành lên đến đỉnh điểm khi nam ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ có phát ngôn mỉa mai Trấn Thành. Vốn là người trước giờ không "ngán" ai trong showbiz, Duy Mạnh không ngần ngại phản bác phát ngôn "đời nghệ sĩ" của Trấn Thành rằng: "Người già, trẻ em ăn xin, chiến sĩ cứu hộ lao động, vất vả không ai kêu than. Mấy thằng showbiz thiện nguyện thì lấy tiền người khác, sắm xe sắm nhà mà sao hay lên truyền hình gào khóc to thế? Khóc vì cảm thấy mình thiếu may mắn à?".

Chưa dừng lại ở đó, khi được khán giả hỏi về màn khóc lóc của Trấn Thành, nam ca sĩ còn không ngần ngại châm biếm, ám chỉ nam MC là "nước mắt cá sấu".

'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim' - Ảnh 2

Dòng bình luận của Duy Mạnh được cho là ''ẩn ý'' mỉa mai nam MC trên mạng xã hội với phát ngôn ''Hào quang rực rỡ''

'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim' - Ảnh 3
Duy Mạnh đăng tải clip TikTok nhại lại hình ảnh Trấn Thành khi khóc 
'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim' - Ảnh 4
Duy Mạnh thẳng thừng nói nam MC ''nước mắt cá sấu'' 

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Duy Mạnh tiếp tục có dòng trạng thái gây chú ý khi nhắc đến một một danh hài, MC nổi tiếng với biệt danh ''Mr. Cry''... kèm theo đó là những lời lẽ nhắc nhở cạnh khóe cực sâu cay. Dù không rõ danh tính nhân vật này là ai nhưng cư dân mạng cũng dễ dàng đoán được đang ẩn ý mỉa mai Trấn Thành.

Theo đó, anh khẳng định bản thân nghệ sĩ hài có quyền trêu chọc mang lại tiếng cười cho khán giả thì khi bị khán giả trêu ngược sẽ không được phép cay cú. Bên dưới bài viết, dân tình còn vỡ lẽ ra lí do nam ca nhạc sĩ nhiều lần ''cà khịa'' đạo diễn phim Bố Già là hóa ra trong phim của mình, Trấn Thành không hiểu vô tình hay cố ý cũng đã sử dụng tên "động chạm" đến đàn anh.

'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim' - Ảnh 5
Nam cs sĩ Duy Mạnh luôn có những phát ngôn gây ''sốc'' về đồng nghiệp 
'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim' - Ảnh 6
Duy Mạnh đăng trạng thái tiếp tục mỉa mai thâm sâu một nam MC đình đám, nhiều người gọi tên Trấn Thành  

Không chỉ riêng nhiều lần ẩn ý mỉa mai Trấn Thành, Duy Mạnh còn có những phát ngôn liên quan đến danh hài Hoài Linh về chuyện ''ồn ào'' từ thiện vào năm 2021. Theo đó, khi được hỏi về ồn ào đang diễn ra của Hoài Linh, Duy Mạnh cho rằng mọi cá nhân nếu muốn quyên góp từ thiện thì nên gửi số tiền vào quỹ của Mặt trận Tổ Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ. Việc quyên góp tiền cho một cá nhân đứng ra đại diện chẳng khác nào khơi gợi lòng tham của con người. 

'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim' - Ảnh 7
Duy Mạnh có phát ngôn liên quan đến ''ồn ào'' từ thiện của danh hài Hoài Linh 

Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi rằng nghệ sĩ 'cùng ăn cơm tổ nghiệp mà sao không bênh vực nhau', nam ca sĩ Duy Mạnh đã có màn đáp trả với lý lẽ vô cùng đanh thép. Nam ca sĩ cho rằng trong showbiz nhiều người vì danh vọng sẵn dàng đạp đỗ ''chén cơm'' của nhau, vì thế nên bản thân cứ việc lên tiếng những gì mình cho là đúng. 

'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim' - Ảnh 8
Nam ca sĩ Duy Mạnh lên tiếng sau chỉ trích của cộng đồng mạng vì không biết ''bênh vực đồng nghiệp'' 
Từ khóa:   Trấn Thành Duy Mạnh Mỉa mai Trấn Thành

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