'Thợ hát' Duy Mạnh ẩn ý mỉa mai MC Trấn Thành cực thâm sâu việc dùng 'chiêu trò để PR phim'

Sau ồn ào bao rạp phim "anh cần sự riêng tư", Trấn Thành lại tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bày tỏ quan điểm về "đời nghệ sĩ khó nuốt" hay "hào quang rực rỡ" tại sự kiện ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng.

Trấn Thành gây tranh cãi khi vừa khóc vừa phát ngôn trong sự kiện ra mắt của Đàm Vĩnh Hưng

Ồn ào của Trấn Thành lên đến đỉnh điểm khi nam ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ có phát ngôn mỉa mai Trấn Thành. Vốn là người trước giờ không "ngán" ai trong showbiz, Duy Mạnh không ngần ngại phản bác phát ngôn "đời nghệ sĩ" của Trấn Thành rằng: "Người già, trẻ em ăn xin, chiến sĩ cứu hộ lao động, vất vả không ai kêu than. Mấy thằng showbiz thiện nguyện thì lấy tiền người khác, sắm xe sắm nhà mà sao hay lên truyền hình gào khóc to thế? Khóc vì cảm thấy mình thiếu may mắn à?".