Thanh Lam 'say men tình' với 'anh' bác sĩ, diện mạo thay đổi '360 độ' khiến khán giả suýt 'nhận không ra'

Thanh Lam không ngại thừa nhận cô đang đắm chìm trong hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Có lẽ vì tình cảm viên mãn nên diva cũng rạng rỡ, tươi xinh hơn hẳn.
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Sau nhiều năm hẹn hò ngọt ngào, Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng đã chính thức tổ chức lễ dạm ngõ vào 19/6/2021 vừa rồi. Tại thời điểm bạn trai bác sĩ cầu hôn, chia sẻ với báo giới về việc tổ chức đám cưới, Thanh Lam cho rằng chuyện hình thức không còn quá quan trọng. Vì công việc của cả hai cũng bận rộn, ít có thời gian dành cho nhau nhưng giọng ca sinh năm 1969 hạnh phúc vì bạn trai luôn ủng hộ mình tuyệt đối trong mọi chuyện, đặc biệt con đường âm nhạc.
Kể từ khi về chung 1 nhà, nữ ca sĩ không ngại thể hiện tình cảm với ông xã khiến cư dân mạng nhiều phen "bội thực" vì quá "ngọt". Mới đây, diva hàng đầu Việt Nam tiếp tục chiêu dãi fan hâm mộ bằng loạt ảnh khoe nhan sắc đáng gờm ở tuổi ngoài 50.
Nhiều cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài ngày một trẻ đẹp của nữ ca sĩ. Ở tuổi 53, lại từng trải qua nhiều sóng gió trong tình cảm nhưng diva Thanh Lam vẫn giữ được làn da căng mịn, đôi mắt to tròn thương hiệu và đôi môi mọng đáng mơ ước.
Chia sẻ với Tổ Quốc, Thanh Lam không ngại thừa nhận cô đang đắm chìm trong hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Có lẽ vì tình cảm viên mãn nên diva cũng rạng rỡ, tươi xinh hơn hẳn.