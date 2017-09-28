Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan

Sau chia tay bạn trai Quang Lê, Thanh Bi liên tục diện đồ sexy khoe thân hình nóng bỏng cuốn hút. Tuy nhiên, mới đây cô nàng lại "toát mồ hôi" vì trót đụng hàng với “Kiều nữ” Ngọc Lan.
Nổi tiếng nhờ tham gia bộ phim Người phán xử, Thanh Bi còn gây ấn tượng với khán giả bởi thân hình sexy, nóng bỏng “đốt mắt”. Đặc biệt, nữ diễn viên được dân mạng biết đến nhiều hơn nhờ lùm xùm tình cảm với bạn trai Quang Lê.
Mới đây, người đẹp vừa khoe ảnh tham gia một bữa tiệc khiến nhiều chị em không khỏi xuýt xoa vẻ quyến rũ khi diện bộ váy hồng phối ren bó sát khoe thân hình nuột nà và nữ tính.
Trong khi đó, "kiều nữ" Ngọc Lan sinh năm 1985, cô kết hôn với diễn viên Thanh Bình sau 1 năm hẹn hò. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 2/2017 tại Mỹ. Bé nặng 4 kg tên ở nhà là Phôi. Tuy sinh thường nhưng chỉ vài tháng sau sinh, “kiều nữ” đã lấy lại vóc dáng thon gọn, cuốn hút.
Dù đã ngoài 30 tuổi và là mẹ một con nhưng Ngọc Lan vẫn không ngại diện váy bó sát khoe 3 vòng hoàn hảo khiến nhiều đàn em phải e dè khi diện váy giống mình.