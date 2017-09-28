Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan

Hậu trường 28/09/2017 15:59

Sau chia tay bạn trai Quang Lê, Thanh Bi liên tục diện đồ sexy khoe thân hình nóng bỏng cuốn hút. Tuy nhiên, mới đây cô nàng lại "toát mồ hôi" vì trót đụng hàng với “Kiều nữ” Ngọc Lan.

Nổi tiếng nhờ tham gia bộ phim Người phán xử, Thanh Bi còn gây ấn tượng với khán giả bởi thân hình sexy, nóng bỏng “đốt mắt”. Đặc biệt, nữ diễn viên được dân mạng biết đến nhiều hơn nhờ lùm xùm tình cảm với bạn trai Quang Lê.

Mới đây, người đẹp vừa khoe ảnh tham gia một bữa tiệc khiến nhiều chị em không khỏi xuýt xoa vẻ quyến rũ khi diện bộ váy hồng phối ren bó sát khoe thân hình nuột nà và nữ tính.

Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan - Ảnh 1
Thanh Bi khoe được vóc dáng nuột nà, thon gọn trong bộ váy ôm màu hồng - Ảnh: Internet

Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan - Ảnh 2
Thiết kế ôm đính lưới giúp người đẹp khoe được vòng 1 cuốn hút, nóng bỏng - Ảnh: Internet

Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan - Ảnh 3
Thanh Bi thu hút được ánh nhìn của mọi người khi tham gia tại buổi tiệc - Ảnh: Internet

Trong khi đó, "kiều nữ" Ngọc Lan sinh năm 1985, cô kết hôn với diễn viên Thanh Bình sau 1 năm hẹn hò. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 2/2017 tại Mỹ. Bé nặng 4 kg tên ở nhà là Phôi. Tuy sinh thường nhưng chỉ vài tháng sau sinh, “kiều nữ” đã lấy lại vóc dáng thon gọn, cuốn hút. 

Dù đã ngoài 30 tuổi và là mẹ một con nhưng Ngọc Lan vẫn không ngại diện váy bó sát khoe 3 vòng hoàn hảo khiến nhiều đàn em phải e dè khi diện váy giống mình.

Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan - Ảnh 4
Sau sinh, giảm được 20kg, Ngọc Lan đã tự tin diện váy bó sát...

Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan - Ảnh 5
... Cô khiến nhiều đàn em phải ghen tỵ với 3 vòng hoàn hảo - Ảnh: Internet

Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan
Đến cả Thanh Bi cũng phải "toát mồ hôi" khi đọ vóc dáng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan - Ảnh: Internet

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