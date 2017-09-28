Thanh Bi 'toát mồ hôi' khi đụng hàng với mẹ bỉm sữa Ngọc Lan

Nổi tiếng nhờ tham gia bộ phim Người phán xử, Thanh Bi còn gây ấn tượng với khán giả bởi thân hình sexy, nóng bỏng “đốt mắt”. Đặc biệt, nữ diễn viên được dân mạng biết đến nhiều hơn nhờ lùm xùm tình cảm với bạn trai Quang Lê.

Mới đây, người đẹp vừa khoe ảnh tham gia một bữa tiệc khiến nhiều chị em không khỏi xuýt xoa vẻ quyến rũ khi diện bộ váy hồng phối ren bó sát khoe thân hình nuột nà và nữ tính.