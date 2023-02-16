Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh

Hậu trường 16/02/2023 19:21

Dù đã bước vào độ tuổi U50 nhưng nhan sắc của Thân Thúy Hà vẫn được fan trầm trồ khen ngợi. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh vẻ ngoài được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh.

Thân Thúy Hà là một trong những tên tuổi quen thuộc của truyền hình phía Nam. Sở hữu gương mặt đậm chất "điện ảnh", thế nhưng xuất thân ban đầu của cô lại ở lĩnh vực thời trang. Thân Thúy Hà có khoảng thời gian dài hoạt động với vai trò người mẫu và để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 1
Thân Thúy Hà là một trong những tên tuổi quen thuộc của truyền hình phía Nam - Ảnh: Internet

Dù đã bước vào độ tuổi U50 nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn được fan trầm trồ khen ngợi. Mới đây, trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà đăng tải hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh vẻ ngoài được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh.

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 2
Thân Thúy Hà đăng tải hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh vẻ ngoài được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh: Internet

Vì muốn lưu giữ những kỷ niệm nên nữ diễn viên phục hồi lại ảnh cũ. Trong khung ảnh đã được phục chế, nhan sắc của mẹ Thân Thúy Hà càng thêm nổi bật. Bà sở hữu gương mặt tròn trịa, phúc hậu cùng đôi mắt tròn, sống mũi cao. Nữ diễn viên cho biết đó là ảnh chụp khi mẹ ruột chỉ mới khoảng 19-20 tuổi. Ngắm nhìn nhan sắc thời trẻ của mẹ Thân Thúy Hà, khán giả được dịp trầm trồ và cho rằng vẻ ngoài của bà xứng tầm mỹ nhân thời xưa.

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 3
Thân Thúy Hà sở hữu nhiều đường nét từ mẹ - Ảnh: Internet

Trước đó, Thân Thúy Hà cũng đã gây bất ngờ khi "khoe" loạt ảnh thời thanh xuân. Nữ diễn viên cũng hài hước chia sẻ thêm: "Ngày cuối năm đăng mấy hình năm 17 tuổi để níu kéo chút thanh xuân của năm cũ... Hồi nhỏ ai hỏi tuổi hay nói tăng thêm tuổi cho mình lớn, còn giờ ai hỏi tuổi hỏng lẻ nói hỏng nhớ tuổi thì cũng kỳ...".

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 4

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 5
Nhan sắc tuổi 17 của Thân Thúy Hà - Ảnh: Internet

Bên dưới những hình ảnh thời thanh xuân năm 17 tuổi, Thân Thúy Hà nhận được nhiều lời khen về nhan sắc thời trẻ. Không những thế, thời điểm tuổi đôi mươi, Thân Thúy Hà từng được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" vì thường diện trang phục gợi cảm khoe trọn vóc dáng nuột nà, body quyến rũ của mình.

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 6Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 7Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 8

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 9
Thân Thúy Hà từng được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" vì thường diện trang phục khoe body quyến rũ của mình - Ảnh: Internet

Phần đông đều cho rằng, ở thời điểm hiện tại Thân Thúy Hà vẫn là một gương mặt rất đẹp, sáng giá của điện ảnh. Mặc dù đã ở tuổi U50, thế nhưng Thân Thúy Hà vẫn có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn với những tính cách khác nhau. Đặc biệt, đối với những vai giàu có, sang trọng, quý phái... thì Thân Thúy Hà có thể nói là một trong những cái tên hàng đầu được các đạo diễn lựa chọn.

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 10
Ở thời điểm hiện tại Thân Thúy Hà vẫn là một gương mặt rất đẹp, sáng giá của điện ảnh - Ảnh: Internet

 Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 11

Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh 12
Thân Thúy Hà đang là mẹ đơn thân và nuôi dưỡng hai con - Ảnh: Internet

Nổi tiếng và thành công, thế nhưng trong hôn nhân, Thân Thúy Hà gặp khá nhiều trắc trở. Hiện nay, Thân Thúy Hà đang là mẹ đơn thân và nuôi dưỡng hai con. Tuy vậy, đây là người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực luôn lao động để dành những điều tốt đẹp nhất cho các con của cô.

'Mẹ' của Bạch Công Khanh trong Duyên Kiếp: Độc thân nuôi 2 con, sinh con thứ 2 ở tuổi U40, chi tiền khủng qua Mỹ 'vượt cạn' vẫn khó sinh

'Mẹ' của Bạch Công Khanh trong Duyên Kiếp: Độc thân nuôi 2 con, sinh con thứ 2 ở tuổi U40, chi tiền khủng qua Mỹ 'vượt cạn' vẫn khó sinh

Sự nghiệp thành công nhưng ít ai biết Thân Thúy Hà có đường hôn nhân trắc trở và từng có một đời chồng. Người đẹp từng có khoảng thời gian khó khăn sống độc thân nuôi con, đến khi ngoài 40 tuổi cô mới có được con gái thứ 2.

Xem thêm
Từ khóa:   Thân Thúy Hà mẹ ruột Thân Thúy Hà vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 56 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang