Thân Thúy Hà khoe ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh

Dù đã bước vào độ tuổi U50 nhưng nhan sắc của Thân Thúy Hà vẫn được fan trầm trồ khen ngợi. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh vẻ ngoài được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh.

Thân Thúy Hà là một trong những tên tuổi quen thuộc của truyền hình phía Nam. Sở hữu gương mặt đậm chất "điện ảnh", thế nhưng xuất thân ban đầu của cô lại ở lĩnh vực thời trang. Thân Thúy Hà có khoảng thời gian dài hoạt động với vai trò người mẫu và để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Thân Thúy Hà là một trong những tên tuổi quen thuộc của truyền hình phía Nam - Ảnh: Internet Dù đã bước vào độ tuổi U50 nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn được fan trầm trồ khen ngợi. Mới đây, trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà đăng tải hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh vẻ ngoài được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh.

Thân Thúy Hà đăng tải hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột, chứng minh vẻ ngoài được thừa hưởng nhan sắc từ phụ huynh - Ảnh: Internet Vì muốn lưu giữ những kỷ niệm nên nữ diễn viên phục hồi lại ảnh cũ. Trong khung ảnh đã được phục chế, nhan sắc của mẹ Thân Thúy Hà càng thêm nổi bật. Bà sở hữu gương mặt tròn trịa, phúc hậu cùng đôi mắt tròn, sống mũi cao. Nữ diễn viên cho biết đó là ảnh chụp khi mẹ ruột chỉ mới khoảng 19-20 tuổi. Ngắm nhìn nhan sắc thời trẻ của mẹ Thân Thúy Hà, khán giả được dịp trầm trồ và cho rằng vẻ ngoài của bà xứng tầm mỹ nhân thời xưa. Thân Thúy Hà sở hữu nhiều đường nét từ mẹ - Ảnh: Internet Trước đó, Thân Thúy Hà cũng đã gây bất ngờ khi "khoe" loạt ảnh thời thanh xuân. Nữ diễn viên cũng hài hước chia sẻ thêm: "Ngày cuối năm đăng mấy hình năm 17 tuổi để níu kéo chút thanh xuân của năm cũ... Hồi nhỏ ai hỏi tuổi hay nói tăng thêm tuổi cho mình lớn, còn giờ ai hỏi tuổi hỏng lẻ nói hỏng nhớ tuổi thì cũng kỳ...".

Nhan sắc tuổi 17 của Thân Thúy Hà - Ảnh: Internet Bên dưới những hình ảnh thời thanh xuân năm 17 tuổi, Thân Thúy Hà nhận được nhiều lời khen về nhan sắc thời trẻ. Không những thế, thời điểm tuổi đôi mươi, Thân Thúy Hà từng được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" vì thường diện trang phục gợi cảm khoe trọn vóc dáng nuột nà, body quyến rũ của mình. Thân Thúy Hà từng được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" vì thường diện trang phục khoe body quyến rũ của mình - Ảnh: Internet Phần đông đều cho rằng, ở thời điểm hiện tại Thân Thúy Hà vẫn là một gương mặt rất đẹp, sáng giá của điện ảnh. Mặc dù đã ở tuổi U50, thế nhưng Thân Thúy Hà vẫn có thể đảm nhiệm nhiều vai diễn với những tính cách khác nhau. Đặc biệt, đối với những vai giàu có, sang trọng, quý phái... thì Thân Thúy Hà có thể nói là một trong những cái tên hàng đầu được các đạo diễn lựa chọn. Ở thời điểm hiện tại Thân Thúy Hà vẫn là một gương mặt rất đẹp, sáng giá của điện ảnh - Ảnh: Internet Thân Thúy Hà đang là mẹ đơn thân và nuôi dưỡng hai con - Ảnh: Internet Nổi tiếng và thành công, thế nhưng trong hôn nhân, Thân Thúy Hà gặp khá nhiều trắc trở. Hiện nay, Thân Thúy Hà đang là mẹ đơn thân và nuôi dưỡng hai con. Tuy vậy, đây là người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực luôn lao động để dành những điều tốt đẹp nhất cho các con của cô.

'Mẹ' của Bạch Công Khanh trong Duyên Kiếp: Độc thân nuôi 2 con, sinh con thứ 2 ở tuổi U40, chi tiền khủng qua Mỹ 'vượt cạn' vẫn khó sinh Sự nghiệp thành công nhưng ít ai biết Thân Thúy Hà có đường hôn nhân trắc trở và từng có một đời chồng. Người đẹp từng có khoảng thời gian khó khăn sống độc thân nuôi con, đến khi ngoài 40 tuổi cô mới có được con gái thứ 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-thuy-ha-khoe-anh-thoi-tre-cua-me-ruot-chung-minh-uoc-thua-huong-nhan-sac-tu-phu-huynh-556651.html