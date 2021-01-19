Thân thế ‘khủng’ của chồng mới ca sĩ Tân Nhàn có gì khiến cư dân mạng xôn xao?

Thân thế "khủng" của chồng mới ca sĩ Tân Nhàn và đám cưới lần thứ hai của nữ ca sĩ khiến cư dân mạng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Chia tay người chồng đã “đầu ấp tay gối” suốt 16 năm là ca sĩ Tuấn Anh, ca sĩ Tân Nhàn mới đây đã gây bất ngờ với công chúng khi làm đám cưới lần thứ hai với người chồng mới vào chiều tối 18/1 tại Hà Nội. Ca sĩ Tân Nhàn rạng rỡ trong đám cưới lần hai - Ảnh: Internet Chưa hết bất ngờ với việc nữ ca sĩ chia tay chồng cũ và bí mật làm đám cưới lần 2, người hâm mộ lại được dịp “há hốc mồm” với thân thế cực “khủng” của người chồng mới. Đây cũng là thông tin được khá nhiều người quan tâm. Được biết, người đàn ông mới của Tân Nhàn sinh năm 1980, đang là PGS.TS, Viện trưởng của một Viện Khoa học. Ngoài ra, anh còn đang giữ vai trò giảng dạy trong lĩnh vực thể thao.

Chồng mới nữ ca sĩ gây sốc với thân thế "khủng" - Ảnh: Internet Trước những thông tin hiếm hoi về chồng mới ca sĩ Tân Nhàn, đa số người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ, đồng thời ngưỡng mộ nữ ca sĩ vì cưới được người chồng có thân thế ‘khủng’. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ sự nuối tiếc về cuộc hôn nhân hạnh phúc với ca sĩ Tuấn Anh trước đó.

Đám cưới hạnh phúc của ca sĩ Tân Nhàn với chồng mới - Ảnh: Internet Chia sẻ về đám cưới của mình, ca sĩ Tân Nhàn cho biết, cô luôn mong muốn được an yên, hạnh phúc với tình yêu của mình. Đám cưới này như một khẳng định rằng cô đã tìm được cho mình hạnh phúc mới sau sự chia tay đầy tiếc nuối. Tân Nhàn cũng cho biết, bản thân cô không muốn chồng mới của mình lộ diện trước truyền thông vì cả hai muốn có được sự bình yên, tránh những ồn ào không đáng có.

Ca sĩ Tân Nhàn sinh năm 1982 tại tỉnh Hà Nam Ninh (cũ). Cô theo đuổi dòng nhạc dân gian, từng đoạt Giải nhất phong cách dân gian tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2005. Ngoài hoạt động trong Vbiz, Tân Nhàn hiện còn là Phó khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ca sĩ Tân Nhàn và ca sĩ Tuấn Anh quen nhau trong cuộc thi Sao Mai năm 2005 và kết hôn năm 2007, có với nhau một cậu con trai 10 tuổi.

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