Sỹ Luân công khai con gái 1 tháng tuổi, dân mạng thốt lên 'giống ba quá'

Hậu trường 19/03/2020 17:18

Nhân ngày đầy tháng con gái, ca sĩ Sỹ Luân công khai diện mạo "tiểu công chúa". Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ mọi người.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Sỹ Luân bất ngờ công khai bức ảnh con gái cưng trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, hôm nay (19/3) là ngày đầy tháng con đầu lòng của nam ca sĩ. Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 nên anh không mời bạn bè đến chung vui.

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Gương mặt đáng yêu của con gái Sỹ Luân - Ảnh: FB

"Dạ con là An Nhiên (Annie). Hôm nay con vừa tròn 1 tháng tuổi, do dịch cúm Corona lớn quá nên ba con không dám làm tiệc mừng mọi người ạ. Con cảm ơn rất nhiều lời chúc của tất cả cô dì chú bác ạ", Sỹ Luân hân hoan thông báo.

Anh còn hài hước viết: "Theo nhiều lời đề nghị của mọi người con xin phép gửi tài khoản của ba con để cô chú bác dì sẽ lì xì mừng tuổi cho con. Để ba mua sữa cho con uống mau lớn ạ. Con cảm ơn tất cả nhiều người ạ. Moah".

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Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba - Ảnh: FB

Hình ảnh đáng yêu của con gái Sỹ Luân nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, học trò và fan của nam ca sĩ để lại bình luận chúc mừng và khen ngợi "tiểu công chúa".

"Ôi giống ba quá! Chúc mừng bạn tớ và gia đình", "Sỹ Luân giống em quá nè, con gái giống cha giàu lắm đây", "Ghét quá đi thôi, bé bú ngoan, ăn khỏe chóng lớn, giống quá à"...

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Bạn gái Sỹ Luân đăng ảnh ôm con - Ảnh: FB
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Sỹ Luân và Phương Thảo quen biết trong một lần làm công quả tại chùa, nhưng mãi đến năm 2018 mới công khai - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, khi mới lọt lòng, con gái Sỹ Luân nặng 3,8kg, dài 53cm. An Nhiên là tên bố mẹ đặt với hi vọng cô bé lớn lên bình yên và hướng Phật.

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