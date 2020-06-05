Streamer Noway & "hoàng tử của Amee" là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 "Người ấy là ai"!

Hậu trường 05/06/2020 22:23

5 cực phẩm mà "Người ấy là ai" chọn cho nữ chính Cara Phương vừa đẹp trai lại tài năng.

Tập 5 của "Người ấy là ai" mùa 3 đón chào nữ chính là một gương mặt khá quen thuộc trong showbiz - Cara Phương. Vì nữ chính vô cùng xinh đẹp, lại còn hoạt động nghệ thuật nên chương trình cũng phải cất công chọn 5 cực phẩm đẹp trai, tài năng để xứng tầm.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của streamer Noway, sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Vũ Long. Noway đã từng là một game thủ chuyên nghiệp, anh còn được mệnh danh là "Xạ thủ số 1 Việt Nam" trong game Liên Minh Huyền Thoại. Và hiện tại, anh đang thử sức mình trong lĩnh vực là một streamer toàn thời gian.

Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 1Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 2

Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 3

Streamer Noway có vẻ ngoài cực đẹp trai

Đáng chú ý tiếp theo là chàng mẫu đến từ Nga Yura Po từng quen thuộc với khán giả khi đóng MV cho Amee, Kaity Nguyễn, Emma Nhất Khanh... Yura Po sinh năm 1992, hiện sinh sống, làm việc tại Việt Nam trong vai trò người mẫu và thiết kế đồ họa.

Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 4Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 5Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 6

Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 7

Yura Po tham gia nhiều MV của Kaity Nguyễn, Amee...

3 chàng trai còn lại mà chương trình chọn cho Cara cũng vô cùng thú vị là vũ công Thanh Lâm, chủ tiệm xăm Gia Bảo và chàng quản lý Trọng Khanh.

Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 8

Vũ công Thanh Lâm

Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 9

Trọng Khanh

Streamer Noway & 'hoàng tử của Amee' là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 'Người ấy là ai'! - Ảnh 10
Chủ tiệm xăm Gia Bảo
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Từ khóa:   Người ấy là ai Cara Phương Amee

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