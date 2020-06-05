Streamer Noway & "hoàng tử của Amee" là 2 trong số 5 cực phẩm ở tập 5 "Người ấy là ai"!

Tập 5 của "Người ấy là ai" mùa 3 đón chào nữ chính là một gương mặt khá quen thuộc trong showbiz - Cara Phương. Vì nữ chính vô cùng xinh đẹp, lại còn hoạt động nghệ thuật nên chương trình cũng phải cất công chọn 5 cực phẩm đẹp trai, tài năng để xứng tầm.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của streamer Noway, sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Vũ Long. Noway đã từng là một game thủ chuyên nghiệp, anh còn được mệnh danh là "Xạ thủ số 1 Việt Nam" trong game Liên Minh Huyền Thoại. Và hiện tại, anh đang thử sức mình trong lĩnh vực là một streamer toàn thời gian.