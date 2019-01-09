Sau tất cả, Lê Âu Ngân Anh lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh vừa lên đường sang Philippines để dự thi Hoa hậu Liên lục địa.
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Sáng 9/1, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Philippines thi Hoa hậu Liên lục địa. Chân dài Tiền Giang diện váy đen thanh lịch và được mẹ tiễn đi thi.
Trước đó vài ngày, dư luận xôn xao với thông tin Lê Âu Ngân Anh tự tay gửi đến Cục Nghệ thuật Biểu diễn đơn xin cấp phép tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2018.
Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng đã trả lại hồ sơ. Trước đó, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát biểu tại cuộc họp báo vào tháng 4/2018 rằng Lê Âu Ngân Anh không còn là Hoa hậu Đại dương 2017. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi vẫn chưa có động thái hủy bỏ danh hiệu của chân dài này.
Không được cấp phép, Ngân Anh vô cùng bức xúc và quyết định làm hồ sơ kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn và tuyên bố vẫn đi thi. Việc chân dài này phớt lờ quyết định của cơ quan chức năng và lên đường tham dự Miss Intercontinental 2018 gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.