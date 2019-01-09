Sau tất cả, Lê Âu Ngân Anh lên đường đi thi Hoa hậu Liên lục địa

Sáng 9/1, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Philippines thi Hoa hậu Liên lục địa. Chân dài Tiền Giang diện váy đen thanh lịch và được mẹ tiễn đi thi.

Lê Âu Ngân Anh được mẹ ra sân bay tiễn. Bà dặn dò và động viên tinh thần con gái - Ảnh: Internet

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa năm nay thu hút hơn 90 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới. Cuộc thi diễn ra từ ngày 8 đến 27/1/2019 - Ảnh: Internet

Theo dự kiến, chân dài sinh năm 1995 sẽ lên đường vào ngày 8/1 nhưng vì một vài lý do nên xuất phát muộn hơn một ngày - Ảnh: Internet

Trước đó vài ngày, dư luận xôn xao với thông tin Lê Âu Ngân Anh tự tay gửi đến Cục Nghệ thuật Biểu diễn đơn xin cấp phép tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2018.