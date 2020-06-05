Sau ồn ào cách ly, Vũ Khắc Tiệp tuyên bố chính thức trở lại, phản ứng bất ngờ của dân mạng

Hậu trường 05/06/2020 14:44

Mở lại trang Facebook cá nhân sau ồn ào 3 tháng trước tại khu cách ly, Vũ Khắc Tiệp nhận được nhiều lời chào mừng từ bạn bè và fan.

Sau 3 tháng tạm ngưng sử dụng Facebook vì lùm xùm ở nơi cách ly tập trung, mới đây Vũ Khắc Tiệp đã có động thái đầu tiên. "Ông bầu" Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi thông báo hoạt động trở lại: "Chào các bạn chính thức trở lại Facebook sau khoảng 3 tháng tạm khóa. Good night".

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Vũ Khắc Tiệp đăng tải bức ảnh cực chất và thông báo trở lại sau 3 tháng tạm khóa trang cá nhân - Ảnh: FB

Lần đầu trở lại, ông bầu Venus đăng tải bức ảnh diện đồ đen, đeo kính thời thượng. Vũ Khắc Tiệp tự tin đứng tạo dáng đầy thần thái bên cạnh siêu xe tiền tỷ.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Vũ Khắc Tiệp thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, anh nhận được vô số lời chào mừng từ bạn bè và fan hâm mộ.

"Chào mừng em trai đã trở lại", "Chất như nước cất anh ơi", "Mừng anh trở lại và lợi hại hơn xưa nhé anh. Chúc anh tất cả", "Chào anh gương mặt vàng trong làng cách ly"... Đông đảo dân mạng háo hức đợi anh cho ra nhiều vlog du lịch.

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Mọi người chào mừng sự trở lại của 'ông bầu' Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Ít tháng trước, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta, Vũ Khắc Tiệp bị chỉ trích nặng nề vì những phát ngôn khó chịu ở nơi cách ly tập trung. Theo đó, "ông bầu chân dài" chê bai đủ điều và bày tỏ mong muốn sớm được ra khỏi đây.

Tuy nhiên sau đó, trước làn sóng phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, Vũ Khắc Tiệp đã bày tỏ sự hối hận. Anh thông báo tạm ngưng sử dụng trang Facebook cá nhân cho đến nay.

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Từ khóa:   ông bầu Vũ Khắc Tiệp Ngọc Trinh Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp

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