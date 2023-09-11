Sau khi ly hôn vợ Việt kiều, diễn viên Trí Quang lui về làm nông dân chính hiệu, mỗi ngày trồng cây, bầu bạn với thú cưng

Dù sống một mình nhưng nam diễn viên không cảm thấy cô đơn. Vào cuối tuần, anh thường đón bạn bè, đồng nghiệp đến chơi, cùng nhau nấu nướng, thưởng trà.

Trí Quang được người hâm mộ ưu ái gọi là "nam thần màn ảnh Việt" . Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng một thời như Hướng nghiệp, Ngã rẽ cuộc đời, Vết sẹo, Tường vi cánh mỏng... Ngoài đóng phim, Trí Quang còn là người mẫu và cũng từng đi hát, phát hành album mang tên Tình yêu quê hương. Anh được nhận xét là ngôi sao đa tài của showbiz Việt. Vài năm qua, Trí Quang ít xuất hiện trước truyền thông, hạn chế nhận phim. Anh cho biết hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng, tránh các bon chen trong showbiz. Trí Quang (bìa phải) đóng phim "Hướng nghiệp" cùng Tiết Cương, Lê Khánh Trước đó, sau khi gầy dựng được tên tuổi ở lĩnh vực phim truyền hình, Trí Quang được mời về cộng tác ở sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Tại đây, nam diễn viên bén duyên với một khán giả hâm mộ người Việt kiều, kém anh 1 tuổi. Cả hai tìm hiểu nhau khoảng 2 năm rồi tiến tới hôn nhân.

Sau khi kết hôn, bà xã đã làm thủ tục để bảo lãnh Trí Quang sang Mỹ sinh sống, làm việc. Song trong quá trình chung sống, cả hai xảy ra những khúc mắc không thể giải quyết. Cuối cùng, nam diễn viên quyết định ở lại Việt Nam, tiếp tục theo đuổi nghề diễn và âm thầm ly hôn bạn đời. Nam diễn viên bén duyên với một khán giả hâm mộ người Việt kiều, kém anh 1 tuổi Trở lại với cuộc sống độc thân, Trí Quang dần sống kín tiếng. Anh cũng chưa có ý định đi thêm bước nữa. Nam diễn viên tâm sự, giờ đây anh vẫn hoạt động showbiz nhưng theo cách riêng. Thay vì nhận nhiều phim như trước kia, anh chọn lọc kịch bản hơn. Cách đây không lâu, anh vừa tái xuất sân khấu kịch sau nhiều năm vắng bóng qua vở Trả lại lia thia, đóng cùng diễn viên Kim Huyền.

Vài năm qua, Trí Quang ít xuất hiện trước truyền thông, hạn chế nhận phim Ở tuổi 47, Trí Quang sống chủ yếu tại nhà vườn ở huyện Củ Chi. Cơ ngơi này được anh mua từ năm 2016, có diện tích 800m2. Vườn nhà của Trí Quang hiện trồng nhiều cây ăn trái như mít, vũ sữa, xoài, chôm chôm, ổi, đu đủ, cùng hàng chục loại rau gồm cải, mồng tơi, rau muống, đậu biếc. Diễn viên nói ít khi phải đi chợ, lúc thu hoạch rau củ quả, anh thường tặng bạn bè, hàng xóm. Khoảng một năm trở lại đây, Trí Quang cùng người quen thuê thêm khu đất hơn 1.000 m2, cũng thuộc huyện Củ Chi, trồng thử nghiệm các giống rau Đà Lạt. "Nếu thành công, tôi sẽ nhân rộng, phát triển vườn rau quy mô hơn" - anh nói. Ở tuổi 47, Trí Quang sống chủ yếu tại nhà vườn ở huyện Củ Chi. Cơ ngơi này được anh mua từ năm 2016, có diện tích 800m2 Ngoài ra, diễn viên còn có thú chơi bonsai. Theo anh, việc chăm cây cảnh đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công nên rèn sự kiên nhẫn. Diễn viên đang tìm hiểu thêm một số giống cây ngoại nhập, dự định tham gia các sự kiện triển lãm để thêm kiến thức làm vườn. Mỗi ngày, Trí Quang thường thức dậy lúc 6h, chạy thể dục, ăn sáng, uống cà phê. Sau đó, anh đội nón lá, đi dép lê, bắt đầu các công việc như chăm bón, cắt tỉa, tưới mát cho khu vườn. Anh còn nuôi gà và năm chú chó giống Phú Quốc để bầu bạn. Vườn nhà của Trí Quang hiện trồng nhiều cây ăn trái như mít, vũ sữa, xoài, chôm chôm, ổi, đu đủ, cùng hàng chục loại rau gồm cải, mồng tơi, rau muống, đậu biếc "Nơi tôi sống giống vùng quê thanh bình, ít tiếng còi xe. Mỗi sáng thức giấc nghe tiếng gà gáy, chó sủa, hít không khí trong lành, đến mùa chim hót rộn ràng, bướm kéo từng đàn, cảm giấc rất thoải mái" - Trí Quang cho biết. Anh còn nuôi gà và năm chú chó giống Phú Quốc để bầu bạn Dù sống một mình nhưng nam diễn viên không cảm thấy cô đơn. Vào cuối tuần, anh thường đón bạn bè, đồng nghiệp đến chơi, cùng nhau nấu nướng, thưởng trà. Ngoài ra, Trí Quang cũng tìm thấy niềm vui, sự thư thái khi làm các công việc điền viên hoặc đi du lịch.

Trí Quang, Kim Huyền lấy nước mắt khán giả với vở "Trả lại lia thia" Để hóa thân vào vai cô gái tật nguyền khiến người xem thương cảm, bao lần rơi nước mắt, Kim Huyền đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí "nhập vai" ngay cả khi ở nhà với những bước đi khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-ly-hon-vo-viet-kieu-dien-vien-tri-quang-lui-ve-lam-nong-dan-chinh-hieu-moi-ngay-trong-cay-bau-ban-voi-thu-cung-615686.html