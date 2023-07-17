Sau biến cố mất con, diễn viên Kha Ly tiết lộ lý do vắng bóng màn ảnh trong thời gian dài khiến ai cũng xúc động

So với những năm trước, Kha Ly hoạt động ít sôi nổi hơn. Nữ diễn viên nói đây là thời điểm cô tạm nghỉ ngơi để tập trung cho những dự định riêng.

Thanh Duy và Kha Ly là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng của điện ảnh phía Nam. Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi vẫn giữ lửa hạnh phúc như ban đầu tuy nhiên gia đình nhỏ chưa thể trọn vẹn vì chưa có thêm thành viên mới. Những năm gần đây, khán giả cũng ít thấy Kha Ly góp mặt trong những dự án phim ảnh. Nói về sự vắng bóng này, mới đây, có mặt tại một sự kiện thời gian, diễn viên Kha Ly đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Nữ diễn viên "Cổng mặt trời" nói đây là thời điểm cô tạm nghỉ ngơi để tập trung cho những dự định riêng. Khi cảm thấy phù hợp, vợ Thanh Duy sẽ quay trở lại với nghề.

Cô diện áo dài xanh, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung dù ở tuổi 38 “Tôi không bỏ hẳn mà chỉ hạn chế thôi. Tôi vẫn tham gia một số chương trình mà không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Hiện tại tôi cũng thấy nhớ phim trường. Sắp tới tôi cũng nhận dự án quay hình nhưng ngắn hạn, không tốn quá nhiều sức" - cô cho biết. Đồng thời, nữ diễn viên 8X cho biết đây cũng là thời điểm cô dưỡng sức để tập trung cho việc sinh em bé. “Tôi cũng thuộc dạng khó có con nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi đang trong giai đoạn tập trung hết sức để lo cho việc kiếm con nhỏ" - Kha Ly tiết lộ.

Nữ diễn viên 8X cho biết đây là thời điểm cô dưỡng sức để tập trung cho việc sinh em bé Vừa qua, trong một chương trình talkshow, vợ chồng nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ biến cố lớn năm 2022 là việc Kha Ly bị sảy thai khi Thanh Duy đang có lịch quay tại Đà Lạt. Nhớ lại biến cố, Thanh Duy không khỏi nghẹn ngào: "Tôi choáng váng mặt mày, không quay nổi, phải chạy xe về TP.HCM liền". Nghe đến đây, Kha Ly không giấu nổi cảm xúc, cô bật khóc khi nhớ về: "Vợ chồng tôi khó có con, đã mong mỏi nhiều năm qua nên khi đậu thai thì rất mừng. Nhưng rồi cũng không giữ được, tôi rất hụt hẫng". Hiện tại, nữ diễn viên nói tinh thần cô đã ổn định hơn. Kha Ly không kiềm được xúc động khi chồng kể về biến cố mất con Về phía Thanh Duy, anh không gây áp lực cho vợ và cho biết sẽ tìm cách có con nhưng điều đầu tiên phải đảm bảo sức khỏe cho Kha Ly. Hai vợ chồng anh vẫn chăm chỉ chạy show để có kinh tế vững vàng lo việc tương lai. Nam diễn viên tính năm sau sẽ tạm thời gác lại công việc, chuẩn bị kế hoạch sinh em bé. Kha Ly và Thanh Duy lần đầu gặp nhau khi diễn chung vở kịch và kết hôn năm 2016. Kha Ly từng tham gia phim Hàn Mạc Tử, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia… Cô đoạt quán quân Tình bolero. Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu Thanh Duy nổi tiếng với các vai diễn trong phim truyền hình như Lửa trên băng, Thẩm mỹ viện, Lưới trời,... Có thời gian anh diễn ở sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân.

Kha Ly nghẹn ngào tiết lộ cô và ông xã Thanh Duy từng trải qua nỗi đau không kịp nhìn mặt mẹ chồng lần cuối vì dịch Covid-19 Mới đây, trong một chương trình, khi nghe nhân vật kể về hoàn cảnh chưa gặp được bố trước khi ông rời xa, Kha Ly bày tỏ sự đồng cảm vì từng trải qua nỗi đau tương tự.

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