Sau 5 năm kết hôn, vợ kém 17 tuổi của Lam Trường ước: 'Chỉ cần anh nhớ về ôm em mà ngủ'

Hậu trường 26/03/2019 15:13

Yến Phương nhắn nhủ nhiều điều ý nghĩa đến ông xã Lam Trường sau 5 năm chung sống khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Sau tin đồn ly hôn, cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Lam Trường và bà xã kém 17 tuổi Yến Phương được nhiều người quan tâm. Mới đây, chân dài 9x khiến người hâm mộ phần nào yên tâm khi chia sẻ dòng tâm trạng ngọt ngào gửi chồng.  

Không chỉ bày tỏ tình yêu của mình với ông xã bằng những dòng thơ đầy cảm xúc, Yến Phương còn khéo chứng minh hạnh phúc gia đình đang rất vững bền khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng con.

Sau 5 năm kết hôn, vợ kém 17 tuổi của Lam Trường ước: 'Chỉ cần anh nhớ về ôm em mà ngủ' - Ảnh 1
Không cần nói nhiều, hình ảnh này đã chứng minh được tổ ấm nhà Lam Trường đang ngập tràn hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Bà xã Lam Trường viết: “Anh đừng buồn vì em vẫn thương anh/ Dù cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy/ Đôi lúc mệt nhoài có làm anh chán ngấy/ Anh cũng đừng buồn, em sẽ mãi ở đây.

Công việc, bạn bè hay có lúc uống say/ Chỉ cần anh nhớ về ôm em mà ngủ/ Ngôi nhà nhỏ thôi, tình yêu nhiều là đủ/ Góp bếp nhỏ thôi, miễn ấm áp quanh năm! Anh đừng giận hờn khi những lúc quan tâm/ Mà em nói nhiều hay càu nhàu, bực bội/ Đừng bỏ mặc em mỗi khi em hờn dỗi/ Bởi em thương nhiều nên nông nổi thế thôi!

Cuộc đời sau này dù nhiều những buồn vui/ Dù nhiều tiếng cười hay nhiều lần bật khóc/ Dù là ấm êm hay đôi lần khó nhọc/ Anh cũng đừng buồn vì em mãi thương anh!

Sau này dù mình bạc mái tóc xanh/ Cái cây em trồng sắp trăm lần thay lá/ Em vẫn ở đây, anh đừng lo gì cả/ Dù chúng mình già thì em vẫn thương anh".

Sau 5 năm kết hôn, vợ kém 17 tuổi của Lam Trường ước: 'Chỉ cần anh nhớ về ôm em mà ngủ' - Ảnh 2

Sau 5 năm kết hôn, vợ kém 17 tuổi của Lam Trường ước: 'Chỉ cần anh nhớ về ôm em mà ngủ' - Ảnh 3
Ca sĩ Quang Dũng khen Yến Phương dễ thương, khéo 'nịnh' chồng - Ảnh: FBNV

Dù kém chồng nhiều tuổi, nhưng Yến Phương luôn thể hiện bản thân là người vợ biết thấu hiểu và sẻ chia. Cô lo chu toàn cho con gái dù chồng không thường xuyên bên cạnh vì phải đi lưu diễn nhiều nơi.

Dưới bài viết, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm bà xã Lam Trường dành cho anh. Cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi Yến Phương vì khéo giữ chồng bằng cách vô cùng tinh tế và ngọt ngào.

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