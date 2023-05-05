Sao Việt 'thăng hạng nhan sắc' ngoạn mục hậu chia tay

Sau chia tay, sao Việt lột xác ngoạn mục khiến công chúng trầm trồ.
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Sau thông báo "đường ai nấy đi" với người cũ, cuộc sống của dàn sao Việt nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, họ đã có màn lột xác ngoạn mục và nhận "cơn mưa" lời khen cho vẻ ngoài ngày càng thăng hạng, chăm thay đổi phong cách thời trang ấn tượng.
1. Kiều Minh Tuấn
Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn là sao Việt đầu tiên được cộng đồng mạng nhận định như "lột xác" trong các loạt ảnh được đăng tải gần đây. Có thể thấy nam diễn viên không còn dáng vẻ già dặn với một kiểu tóc quen thuộc cùng trang phục đơn giản, an toàn.
Anh đã có sự thay đổi với phong cách ăn bận trẻ trung và qua đó cũng khiến ngoại hình tăng hạng trong mắt công chúng.
2. Trương Quỳnh Anh
Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim kết hôn năm 2011, có một con trai. Sau khi có con, cô lui về hậu trường, chăm lo cho gia đình. Năm 2018, cô và Tim tuyên bố ly hôn.
Từ đó đến nay, Trương Quỳnh Anh nỗ lực cho sự nghiệp. Cô tất bật với các dự án từ ca hát, đóng phim đến làm MC. Nhan sắc nữ diễn viên, ca sĩ ngày càng thăng hạng trước mắt công chúng.
3. Hòa Minzy
Công khai chia tay thiếu gia Minh Hải hồi tháng 2/2022, Hòa Minzy từng gây không ít bất ngờ khi cặp đôi đã có với nhau con trai đầu lòng - bé Bo.
Từ đó đến nay, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp mỗi khi xuất hiện đều "đốn tim" fan bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thời trang nữ tính, đa dạng. Đặc biệt, những khoảnh khắc trên sân khấu của nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh khiến fan khó rời mắt.
4. Lương Minh Trang
Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ Vinh Râu khiến công chúng xuýt xoa trước màn lột xác hình ảnh ngoạn mục. Cụ thể, từ ngoại hình đến gu ăn mặc của Lương Minh Trang đều có những thay đổi lớn.
Với vóc dáng cân đối hậu lấy lại phong độ nhan sắc, giọng ca Tan chăm ghi điểm mỗi khi thả dáng trong trang phục cắt xẻ, kiệm vải.
5. Lâm Khánh Chi
Nữ ca sĩ, MC Lâm Khánh Chi cũng là một trong những người nổi tiếng thăng hạng nhan sắc sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với doanh nhân Trần Phi Hùng. Cô được công chúng khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 45.
6. Diệp Lâm Anh
Người mẫu Diệp Lâm Anh hiện cũng là mẹ đơn thân sau khi ly dị chồng vài tháng trước đây. Vốn sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng mắt, mẹ 2 con sau ly hôn càng chăm khoe vẻ đẹp táo bạo hơn.
Nhìn những hình ảnh thả dáng nuột của bạn thân Đàm Thu Trang, netizen khó nhận ra cô đã trải qua 2 lần sinh nở.