Sao Việt 'thăng hạng nhan sắc' ngoạn mục hậu chia tay

Hậu trường 05/05/2023 14:14

Sau chia tay, sao Việt lột xác ngoạn mục khiến công chúng trầm trồ.

Sau thông báo "đường ai nấy đi" với người cũ, cuộc sống của dàn sao Việt nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, họ đã có màn lột xác ngoạn mục và nhận "cơn mưa" lời khen cho vẻ ngoài ngày càng thăng hạng, chăm thay đổi phong cách thời trang ấn tượng. 

1. Kiều Minh Tuấn

Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn là sao Việt đầu tiên được cộng đồng mạng nhận định như "lột xác" trong các loạt ảnh được đăng tải gần đây. Có thể thấy nam diễn viên không còn dáng vẻ già dặn với một kiểu tóc quen thuộc cùng trang phục đơn giản, an toàn.

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Nhiều người khen ngợi nhan sắc Kiều Minh Tuấn - Ảnh:FBNV

 

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Anh thay đổi từ kiểu tóc đến trang phục - Ảnh:FBNV

Anh đã có sự thay đổi với phong cách ăn bận trẻ trung và qua đó cũng khiến ngoại hình tăng hạng trong mắt công chúng. 

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Kiều Minh Tuấn trẻ trung hơn thời yêu đương Cát Phượng - Ảnh:FBNV

 

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Phong cách thời trang chuẩn sao Hàn được khán giả khen không ngớt - Ảnh:FBNV

 

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Kiều Minh Tuấn có cuộc tình nhiều năm với Cát Phượng hơn anh nhiều tuổi - Ảnh:FBNV

2. Trương Quỳnh Anh

Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim kết hôn năm 2011, có một con trai. Sau khi có con, cô lui về hậu trường, chăm lo cho gia đình. Năm 2018, cô và Tim tuyên bố ly hôn.

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Cô vừa là ca sĩ vừa là diễn viên - Ảnh:FBNV

 

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Nhan sắc Trương Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng - Ảnh:FBNV

Từ đó đến nay, Trương Quỳnh Anh nỗ lực cho sự nghiệp. Cô tất bật với các dự án từ ca hát, đóng phim đến làm MC. Nhan sắc nữ diễn viên, ca sĩ ngày càng thăng hạng trước mắt công chúng.

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Tim và Trương Quỳnh Anh từng là cặp vợ chồng hot nhất nhì Vbiz - Ảnh:FBNV

3. Hòa Minzy

Công khai chia tay thiếu gia Minh Hải hồi tháng 2/2022, Hòa Minzy từng gây không ít bất ngờ khi cặp đôi đã có với nhau con trai đầu lòng - bé Bo.

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Hòa Minzy có một sự nghiệp âm nhạc phát triển nhưng đường tình duyên lận đận - Ảnh:FBNV
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Nhan sắc mặn mà của bà mẹ một con - Ảnh:FBNV

Từ đó đến nay, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp mỗi khi xuất hiện đều "đốn tim" fan bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thời trang nữ tính, đa dạng. Đặc biệt, những khoảnh khắc trên sân khấu của nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh khiến fan khó rời mắt.

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Hòa Minzy từng có mối tình đẹp thế nhưng tan vỡ sau 5 năm gắng bó khiến fan tiếc nuối - Ảnh:FBNV

4. Lương Minh Trang

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ Vinh Râu khiến công chúng xuýt xoa trước màn lột xác hình ảnh ngoạn mục. Cụ thể, từ ngoại hình đến gu ăn mặc của Lương Minh Trang đều có những thay đổi lớn.

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Nhan sắc như hot girl sau ly hôn của Lương Minh Trang - Ảnh:FBNV

Với vóc dáng cân đối hậu lấy lại phong độ nhan sắc, giọng ca Tan chăm ghi điểm mỗi khi thả dáng trong trang phục cắt xẻ, kiệm vải. 

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Lương Minh Trang và Vinh Râu chia tay khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

5. Lâm Khánh Chi

Nữ ca sĩ, MC Lâm Khánh Chi cũng là một trong những người nổi tiếng thăng hạng nhan sắc sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với doanh nhân Trần Phi Hùng. Cô được công chúng khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 45.

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Lâm Khánh Chi diện bikini nóng bỏng đốt mắt người nhìn - Ảnh:FBNV

 

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Nhan sắc mặn mà của nữ ca sĩ ở độ U50 - Ảnh:FBNV

 

6. Diệp Lâm Anh

Người mẫu Diệp Lâm Anh hiện cũng là mẹ đơn thân sau khi ly dị chồng vài tháng trước đây. Vốn sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng mắt, mẹ 2 con sau ly hôn càng chăm khoe vẻ đẹp táo bạo hơn. 

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Diệp Lâm Anh trở về làm mẹ đơn thân sau thời gian làm dâu hào môn - Ảnh:FBNV

 Nhìn những hình ảnh thả dáng nuột của bạn thân Đàm Thu Trang, netizen khó nhận ra cô đã trải qua 2 lần sinh nở.

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Nhan sắc bà mẹ 3 con khiến người hâm mộ trầm trồ - Ảnh:FBNV

 

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Gần đây, cô trở lại với một show diễn về vũ đạo - Ảnh:FBNV

 

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu "đường ai nấy đi" thay đổi ra sao

Vẻ ngoài của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hậu "đường ai nấy đi" thay đổi ra sao

Sau tuyên bố kết thúc mối tình lệch tuổi kéo dài 12 năm khiến khán giả ngỡ ngàng. Cuộc sống của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn sau khi chia tay đã có nhiều sự thay đổi.

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Từ khóa:   Kiều Minh Tuấn Trương Quỳnh Anh DIệp Lâm Anh

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