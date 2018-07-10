Nhiều fan của Nhã Phương cho rằng Trường Giang chính là nguyên nhân khiến nữ diễn viên phải trả vai bác sĩ vào phút chót.
- Sau tất cả, Trường Giang - Nhã Phương đã trở lại và bị bắt gặp cùng đi Thái Lan du lịch?
- Đang tất bật với các dự án phim, Nhã Phương lại bất ngờ đi học khoá tu?
Mới đây, ekip làm phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt đã công bố dàn diễn viên chính thức sau khoảng thời gian gây tò mò dư luận. Trái với dự đoán của nhiều người, nữ chính vào vai bác sĩ Kang là hot girl Khả Ngân chứ không phải Nhã Phương như những gì nhà sản xuất hé lộ trước đó.
Thông tin này khiến khán giả vô cùng bất ngờ và hoang mang. Bởi từ trước đến nay, trang Fanpage của bộ phim đã đăng tải rất nhiều hình ảnh hậu trường của Nhã Phương như ngầm khẳng đinh bạn gái Trường Giang đã cầm chắc vai diễn.
Trong khi cộng đồng fan vẫn đang xôn xao thì trên mạng xã hội xuất hiện một vài đoạn tin nhắn hé lộ lý do nữ diễn viên hủy vai bất ngờ. Theo đó, một fan của Nhã Phương khẳng định Trường Giang không cho bạn gái đóng phim chung với Song Luân (nam chính Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt) vì ghen tuông. Người này tiết lộ thêm rằng, do bạn diễn của Nhã Phương quá điển trai nên Trường Giang đã gây khó dễ, buộc người yêu phải trả vai vào phút chót.