Rộ tin Trường Giang gây áp lực, buộc Nhã Phương hủy vai trong 'Hậu duệ mặt trời' vì ghen tuông

Hậu trường 10/07/2018 15:51

Nhiều fan của Nhã Phương cho rằng Trường Giang chính là nguyên nhân khiến nữ diễn viên phải trả vai bác sĩ vào phút chót.

Mới đây, ekip làm phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt đã công bố dàn diễn viên chính thức sau khoảng thời gian gây tò mò dư luận. Trái với dự đoán của nhiều người, nữ chính vào vai bác sĩ Kang là hot girl Khả Ngân chứ không phải Nhã Phương như những gì nhà sản xuất hé lộ trước đó. 

Thông tin này khiến khán giả vô cùng bất ngờ và hoang mang. Bởi từ trước đến nay, trang Fanpage của bộ phim đã đăng tải rất nhiều hình ảnh hậu trường của Nhã Phương như ngầm khẳng đinh bạn gái Trường Giang đã cầm chắc vai diễn. 

Trong khi cộng đồng fan vẫn đang xôn xao thì trên mạng xã hội xuất hiện một vài đoạn tin nhắn hé lộ lý do nữ diễn viên hủy vai bất ngờ. Theo đó, một fan của Nhã Phương khẳng định Trường Giang không cho bạn gái đóng phim chung với Song Luân (nam chính Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt) vì ghen tuông. Người này tiết lộ thêm rằng, do bạn diễn của Nhã Phương quá điển trai nên Trường Giang đã gây khó dễ, buộc người yêu phải trả vai vào phút chót.

Rộ tin Trường Giang gây áp lực, buộc Nhã Phương hủy vai trong 'Hậu duệ mặt trời' vì ghen tuông - Ảnh 1
Nữ chính trong Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt là Khả Ngân chứ không phải Nhã Phương - Ảnh: Internet
Rộ tin Trường Giang gây áp lực, buộc Nhã Phương hủy vai trong 'Hậu duệ mặt trời' vì ghen tuông - Ảnh 2
Rộ tin Trường Giang gây áp lực, buộc Nhã Phương hủy vai trong 'Hậu duệ mặt trời' vì ghen tuông - Ảnh 3
Fan xôn xao chuyện Trường Giang không cho Nhã Phương đóng phim với bạn diễn điển trai - Ảnh: Internet
Rộ tin Trường Giang gây áp lực, buộc Nhã Phương hủy vai trong 'Hậu duệ mặt trời' vì ghen tuông - Ảnh 4
Nhà sản xuất vừa công bố dàn diễn viên chính trong Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt - Ảnh: Internet
Rộ tin Trường Giang gây áp lực, buộc Nhã Phương hủy vai trong 'Hậu duệ mặt trời' vì ghen tuông - Ảnh 5
Trước đó, Nhã Phương và Trường Giang bị bắt gặp thân thiết ở Thái Lan - Ảnh: Internet
Rộ tin Trường Giang gây áp lực, buộc Nhã Phương hủy vai trong 'Hậu duệ mặt trời' vì ghen tuông - Ảnh 6
Hình ảnh Nhã Phương gầy gò, tiều tụy khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet
Chính thức lộ ảnh Trường Giang - Nhã Phương tái hợp sau loạt ồn ào?

Chính thức lộ ảnh Trường Giang - Nhã Phương tái hợp sau loạt ồn ào?

Khá nhiều fan đã phát hiện những hình ảnh Trường Giang đến thăm Nhã Phương tại chùa, nơi cô đang tu hành và nhìn thấy thấy Trường Giang đi siêu thị tại Thái Lan cùng Nhã Phương.

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