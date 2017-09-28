Rò rỉ hình ảnh hiếm hoi về lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi

Hậu trường 28/09/2017 11:23

Dưới đây là những hình ảnh hiếm hoi về hôn lễ hoành tráng của BTV Quang Minh và cô dâu Linh Lê bị rò rỉ ra ngoài.

Hôm qua (27/9), lễ cưới lần 2 của BTV Quang Minh và cô dâu Linh Lê chính thức được cử hành ở một khách sạn sang trọng tại Hà Nội. Để tránh ồn ào, đám cưới của Giám đốc VTV24 được giữ kín tuyệt đối, do đó rất ít hình ảnh về hôn lễ được tiết lộ ra ngoài.

Theo thông tin trên thiệp mời, tiệc cưới bắt đầu vào 18h ngày 27/9. Vì không muốn gây chú ý nên khách mời chỉ gồm những người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi
Những hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của BTV Quang Minh được rò rỉ ra bên ngoài - Ảnh: Internet

Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi
Sau khi làm lễ, cô dâu và chú rể đến từng bàn tiệc mời rượu bạn bè, người thân - Ảnh: Internet

Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi
'Soái ca VTV' vui vẻ nhận những lời chúc phúc của bạn bè thân hữu - Ảnh: Internet

Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi
Cô dâu Linh Lê chọn chiếc váy cưới có thiết kế xuyên thấu, gợi cảm - Ảnh: Internet

Cô dâu Nguyễn Huyền Linh là nhà văn khá nổi tiếng với bút danh Linh Lê. Cô là con gái của cố nhà văn Đà Linh, từng là phó giám đốc NXB Đà Nẵng. Trước khi cưới, Quang Minh cũng từng rất nhiều lần đến dự ra mắt thơ của bà xã.

Quang Minh sinh năm 1976, là BTV quen thuộc của chương trình thời sự VTV. Anh rời bản tin thời sự 19 giờ của VTV vào tháng 6/2016, chuyển sang phụ trách chương trình Vấn đề hôm nay. Vào tháng 4/2017 nhà báo Quang Minh được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24.

Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi
Khung cảnh bên ngoài lễ cưới, vì không muốn gây ồn ào nên Quang Minh và bà xã chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi
Hôn lễ chính thức được cử hành vào ngày 27/9 ở một khách sạn sang trọng tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi
Ảnh cưới của BTV Quang Minh và Linh Lê - Ảnh: Internet

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