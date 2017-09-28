Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi

Dưới đây là những hình ảnh hiếm hoi về hôn lễ hoành tráng của BTV Quang Minh và cô dâu Linh Lê bị rò rỉ ra ngoài.
Hôm qua (27/9), lễ cưới lần 2 của BTV Quang Minh và cô dâu Linh Lê chính thức được cử hành ở một khách sạn sang trọng tại Hà Nội. Để tránh ồn ào, đám cưới của Giám đốc VTV24 được giữ kín tuyệt đối, do đó rất ít hình ảnh về hôn lễ được tiết lộ ra ngoài.
Theo thông tin trên thiệp mời, tiệc cưới bắt đầu vào 18h ngày 27/9. Vì không muốn gây chú ý nên khách mời chỉ gồm những người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.
Cô dâu Nguyễn Huyền Linh là nhà văn khá nổi tiếng với bút danh Linh Lê. Cô là con gái của cố nhà văn Đà Linh, từng là phó giám đốc NXB Đà Nẵng. Trước khi cưới, Quang Minh cũng từng rất nhiều lần đến dự ra mắt thơ của bà xã.
Quang Minh sinh năm 1976, là BTV quen thuộc của chương trình thời sự VTV. Anh rời bản tin thời sự 19 giờ của VTV vào tháng 6/2016, chuyển sang phụ trách chương trình Vấn đề hôm nay. Vào tháng 4/2017 nhà báo Quang Minh được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24.