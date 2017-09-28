Lễ cưới siêu 'khủng' của BTV Quang Minh và vợ xinh đẹp kém tuổi

Hôm qua (27/9), lễ cưới lần 2 của BTV Quang Minh và cô dâu Linh Lê chính thức được cử hành ở một khách sạn sang trọng tại Hà Nội. Để tránh ồn ào, đám cưới của Giám đốc VTV24 được giữ kín tuyệt đối, do đó rất ít hình ảnh về hôn lễ được tiết lộ ra ngoài.

Theo thông tin trên thiệp mời, tiệc cưới bắt đầu vào 18h ngày 27/9. Vì không muốn gây chú ý nên khách mời chỉ gồm những người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.