Phù thủy trang điểm Hùng Việt nâng ngực nam vì bị người yêu "chê"

Cách đây vài tháng, chuyên gia trang điểm Hùng Việt từng khiến nhiều người bất ngờ khi công khai chuyện phẫu thuật sửa mũi S-line, hút mỡ bụng, nọng cằm, tiêm gọn mặt, ghép mỡ cằm,... Sau phẫu thuật, anh chàng chia sẻ luôn cảm thấy vui vẻ, tự tin với diện mạo mới trong showbiz.

Cứ tưởng "phù thủy make-up" Hùng Việt sẽ hài lòng với ngoại hình hiện tại, nhưng mới đây đây, anh chàng lại một lần nữa khiến bạn bè ngỡ ngàng khi quyết định nâng ngực để sở hữu ngoại hình nam tính, vạm vỡ.

Hùng Việt chia sẻ, lý do khiến anh đi phẫu thuật nâng ngực vì muốn sở hữu ngoại hình nam tính, vạm vỡ. "Vì trước đây ngực của tôi bị mỏng, nên nhìn cứ lép kẹp, không gợi cảm và nam tính. Hơn nữa, tôi cũng từng bị người yêu cũ chê vì ngoại hình chưa cân đối nên càng khiến tôi có quyết tâm tìm đến dịch vụ phẫu thuật nâng ngực nam", anh chia sẻ.

Mới đây, anh chàng đã phẫu thuật nâng ngực sau khi sửa mũi S-line, hút mỡ bụng, nọng cằm, tiêm gọn mặt, ghép mỡ cằm.

Sau khi đặt ngực, chàng make-up điển trai đã tích cực tập thể thao và có chế độ ăn uống nghiêm ngặt để giữ dáng. Đến thời điểm hiện tại, Hùng Việt cho biết anh đang khá hài lòng với ngoại hình của mình nên chắc sẽ không sửa gì nữa.

Khi được hỏi về số tiền đầu tư cho làm đẹp, anh chàng cho biết đã từng sửa mũi bị hư thành S-line giá 40 triệu, hút mỡ bụng 45 triệu, hút nọng cằm 20 triệu, tiêm gọn mặt 18 triệu, ghép mỡ cằm 15 triệu, và nâng ngực 80 triệu. "Tổng cộng là tôi đã chi khoảng 200 triệu cho phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là số tiền tôi tích góp được chứ không phụ thuộc vào ai. Hơn nữa, vì tôi muốn sự an toàn và đảm bảo nên mới chọn Bệnht? viện Thẩm mỹ Hiệp Lơi", Hùng Việt nói.

Động lực từng khiến anh chàng "dao kéo" thành công là vì muốn đẹp, từng bị người yêu "chê".

Khi biết Hùng Việt chi tiền "khủng" làm đẹp, nhiều người không giấu nổi tiếc nuối. Ngược lại, anh nói: “Nếu biết dao kéo có thể giúp mình lột xác nhiều đến vậy thì tôi đã sửa từ lâu chứ không đợi bây giờ. Tại sao phụ nữ luôn mong ước sở hữu ngực nở, eo thon, thì đàn ông lại không có quyền mơ thân hình săn chắc, nam tính, vạm vỡ nhỉ?".



Nói về nhu cầu nâng ngực của đấng mày râu, bác sĩ Hiệp Lợi cho biết, hiện nay, không chỉ phái đẹp mới để tâm chăm chút vòng 1 của mình, mà nam giới cũng muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh mông teo, ngực lép. Để biến ước mơ này thành hiện thực dễ dàng mà không cần phải khổ sở tập luyện, nhiều nam giới đã chọn cách phẫu thuật nâng ngực, độn mông.

Hình ảnh "phù thủy trang điểm" gợi cảm nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Về kỹ thuật, nâng ngực nam giới có cách thực hiện gần giống với nâng ngực dành cho nữ giới bằng phương pháp nâng ngực nội soi, đặt túi gel vào dưới vùng cơ ngực lớn thông qua một vết rạch nhỏ khéo léo giúp không để lại sẹo, với sự hỗ trợ của các thiết bị nội soi hiện đại.

Tuy nhiên, nâng ngực nam giới tất nhiên sẽ có vị trí đặt túi gel và hình dáng túi gel có khác so với túi gel đặt cho nữ. Nam giới thường mong muốn sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ, cơ bắp với khuôn ngực rộng vì vậy túi độn nam có hình tứ giác, dẹt, rộng và không nhô cao, hơi lồi và tạo hình góc cạnh phù hợp với khuôn ngực, mang lại sự rắn chắc, mạnh mẽ phù hợp với cơ thể.

Hùng Việt chụp ảnh cùng bác sĩ Hiệp Lợi và hot girl Cindy Bích cũng vừa phẫu thuật nâng ngực, sửa mũi, độn cằm.

Cũng như nâng ngực nữ giới, nhiều chàng trai cũng ngại hình thức đặt túi ngực sẽ không an toàn. Về điều này, bác sĩ Hiệp Lợi cho biết, toàn bộ túi ngực nam, nữ được sử dụng tại bệnh viện là túi dạng gel được nhập khẩu từ nước ngoài và được FDA chứng nhận về chất lượng cũng như độ an toàn với cơ thể người nên khách hàng hoàn toàn yên tâm.

Khi được hỏi về nhu cầu nâng ngực của giới trẻ hiện nay, bác sĩ Hiệp Lợi cho biết, không chỉ nữ giới mà nam giới cũng đang rất quan tâm đến lịch vụ này. Khách hàng nam chủ yếu thường từ 30 tuổi trở lên, còn phụ nữ càng lớn tuổi càng có nhu cầu cải thiện vòng 1 do dễ bị "xuống cấp" sau khi sinh con.

Mới đây, cô nàng 9X này cũng đã "gây sốt" khi được bạn trai dẫn đi phẫu thuật nâng ngực, sửa mũi, độn cằm để "vịt hóa thiên nga".

Để có được kết quả phẫu thuật nâng ngực hiệu quả, cũng như các dịch vụ thẩm mỹ khác nói chung thành công, bác sĩ Hiệp Lợi có lời khuyên mọi khách hàng cần chọn cho mình một trung tâm thẩm mỹ chất lượng, uy tín và có công nghệ, kỹ thuật thẩm mỹ từ nước ngoài để có thể làm đẹp an toàn tuyệt đối nhất.