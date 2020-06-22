'Phát sốt' với cách Kim Lý thể hiện tình yêu dành cho bé Subeo, đến Hà Hồ cũng không thể ngồi yên

Hậu trường 22/06/2020 11:26

Dù không chung dòng máu nhưng cách Kim Lý yêu thương và chăm sóc con trai riêng của bạn gái Hồ Ngọc Hà - bé Subeo được nhiều người khen ngợi.

Trên trang cá nhân, Kim Lý vừa đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Subeo. Tài tử phim "Hương Ga" viết lời chúc đầy ngọt ngào kèm bức ảnh vô cùng tình cảm với con trai Hồ Ngọc Hà.

Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật Subeo. Được nhìn thấy con trưởng thành là một đặc quyền. Con có một trái tim ấm áp và chú rất mong chứng kiến những câu chuyện trong cuộc sống của con. Yêu con nhiều".

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Kim Lý đăng ảnh thể hiện tình yêu dành cho Subeo - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của bạn trai Hồ Ngọc Hà ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Khoảnh khắc nam diễn viên nhẹ nhàng hôn trán Subeo chứng minh được tình cảm thân thiết của cả hai. Sự quan tâm, chăm sóc của Kim Lý đã giúp mối quan hệ của anh với bé Subeo ngày càng gần gũi.

Bức ảnh Kim Lý và Subeo thân thiết như ruột thịt khiến mọi người không khỏi xúc động. Ngay cả Hồ Ngọc Hà cũng phải lên tiếng đầy ngọt ngào: "Yêu hai người rất nhiều".

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Khoảnh khắc hạnh phúc của bé Subeo khi được mẹ tổ chức sinh nhật - Ảnh: FB

Vừa qua, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cùng nhau tổ chức buổi tiệc ấm áp mừng Subeo tròn 10 tuổi. Khoảnh khắc gia đình 3 thành viên ôm nhau cười vui vẻ nhận về vô số lời chúc hạnh phúc.

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Suốt thời gian yêu, Kim Lý luôn đồng hành cùng mẹ con Hồ Ngọc Hà. Anh còn có mối quan hệ rất thân thiết với bố mẹ bạn gái - Ảnh: FB

Sau hàng loạt ồn ào tình ái, Hồ Ngọc Hà tìm được hạnh phúc bên Kim Lý. Tình yêu của cô với bạn trai Việt kiều nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng. Thời gian gần đây, "Nữ hoàng giải trí" vướng tin đồn mang song thai. Tuy nhiên đến hiện tại, cả Kim Lý và Hà Hồ vẫn chưa chính thức thừa nhận tin vui.

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