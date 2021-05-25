'Phanh phui' việc chân dài cặp kè đại gia, Lê Hoàng lại gây sốc với những phát ngôn 'sự thật không sợ mất lòng'

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã thẳng thắn nói lên quan điểm của chính mình về việc cả nước xôn xao vì mấy cô hoa hậu, người mẫu đi "khách". Đạo diễn "Gái nhảy" không ngại nói rằng người ta làm quần quật ba năm mới kiếm được số tiền bằng các cô "A" một cú. Người ta hay bảo sao cô này nổi tiếng thế, xinh đẹp thế mà phải "đổi thân" lấy tiền để nhận về điều tiếng xã hội. Xoay quanh câu hỏi này, anh chia sẻ:

Là một vấn đề "cũ" nhưng đến nay, chưa quá nhiều người lên tiếng về việc "tình tiền của đại gia với các hoa hậu". Nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này luôn là sự tò mò với công chúng. Câu hỏi đặt ra: "Liệu đại gia có dại khờ không khi "chi" số tiền khủng để có một "chuyến" với các người mẫu, hoa hậu?

Câu chuyện tình tiền đại gia - hoa hậu này vốn có "nhiều" tin đồn xoay quanh nhưng chưa bao giờ "thật" hơn những lời Lê Hoàng vừa chia sẻ. Vậy, đại gia có "ngu" khi mà chi tiền khủng cho các "chân dài"? Nam đạo diễn trần tình rằng:

"Có hai lý do để họ bàn tán, một là tại sao xinh đẹp thế, nổi tiếng thế mà phải làm chuyện này, hai là giá cao quá nhỉ, kẻ ít thì một hai ngàn, kẻ nhiều nghe đâu tới 8.000 đôla một “chuyến”. Tám ngàn đô la là bao nhiêu? Dạ thưa 160 triệu đồng. Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường may mắn xin được việc làm tối đa khoảng 5 triệu đồng một tháng, thì tám ngàn đôla coi như 3 năm lương, 3 năm trong một đời người hôm nay quan trọng lắm. Bởi chỉ mấy tháng là biết bao sản phẩm thay đổi, biết bao bộ phim ra đời và biết bao cuộc thi trên truyền hình được tổ chức, người ta làm quần quật ba năm mà mình chỉ “A” một cú thì… bở thật... Nhưng người mẫu D.Y.N., một cô có khá uy tính trong nghề nghe việc này đã phát biểu “Đại gia ngu mới trả giá ấy”.

"Bởi vì đại gia rất hiếm. Không tin bạn cứ thử thò mặt một phút ra đường, lập tức sẽ gặp xe ôm, sẽ gặp sinh viên, sẽ gặp thợ hồ, chứ có khi đi cả ngày chả nhìn thấy đại gia.

Do đó nhiều cô gái đẹp cả đời săn đại gia mà không săn được, hoặc chỉ toàn vớ phải đại gia rởm. Thế tại sao hiếm? Ai mà không hiểu đại gia không nuôi được, không trồng được, không chế tạo được. Ví dụ như tôm hùm thì có thể nuôi, nhâm sâm có thể cho mọc trên núi còn tỉ vi chế tạo là thành, nhưng đại gia không thế. Nếu đại gia mà dễ dàng nhiều như gà công nghiệp thì gia đình nào chắc cũng có hàng tá. Tiếc thay là tuyệt nhiên không. Chỉ dòng họ nào may mắn lắm, tu từ tám đời mới có một kẻ làm đại gia để họ thơm lây.

Đại gia cũng không thể đào tạo. Chả có, trường đại học nào cấp bằng đại gia dù có cấp được bao nhiêu bằng tiến sĩ đi chăng nữa. Thiếu gì những bác học thức đầy mình, tiếng tăm lừng lẫy mà nghèo khổ, gọi là tiểu gia còn chưa đáng nói gì tới đại."

Những quan điểm, lý giải của nam đạo diễn khiến nhiều người đồng tình ủng hộ, nhưng số người phản đối cũng không ít - Ảnh: FBNV

Không hổ danh là đạo diễn "đanh đá" nhất nhì showbiz Việt khi anh luôn có những quan điểm, phát ngôn cá nhân vô cùng đanh thép, đi ngược chiều dư luận. Theo anh, đại gia cũng có ba, bốn loại tuỳ thuộc vào cách người nhìn nhưng nếu nhãn quan "sâu rộng" như mấy cô người mẫu và hoa hậu, thì đại gia chắc phải có năm bảy căn nhà, ba bốn xe hơi,... Anh chia sẻ tiếp:

"Trong một nhà trọ sinh viên, khi tất cả ăn đĩa cơm hai chục ngàn mà có chú ăn tới ba chục, bạn bè phong cho chức đại gia. Với bác xe ôm, ai đi xe tay ga đều xứng đáng đại gia còn với anh bán kẹo kéo, cứ ngồi xe hơi thì chắc chắn là đại gia rồi. Còn với cô gái quê, có khi chỉ là một ông Đài Loan cũng được tin là đại gia nốt.

Nhưng với những người có tiêu chuẩn cao, có nhãn quan sâu rộng kiểu như mấy cô người mẫu và hoa hậu, thì đại gia phải là loại có năm bảy căn nhà, ba bốn xe hơi chưa kể nhiều thứ linh tinh khác. Nghĩa là tài sản phải lên tới vài trăm hoặc vài ngàn tỷ chứ không vớ vẩn được" .

Theo Lê Hoàng: 'Đại gia là người phải có tài sản vài trăm hoặc vài ngàn tỷ chứ không vớ vẩn được' - Ảnh: FBNV

Những vấn đề nhạy cảm, xôn xao dư luận luôn được đạo diễn Lê Hoàng mổ xẻ chi tiết, nhìn nhận theo cảm quan của cá nhân. Hiện, bài viết của Lê Hoàng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, nhiều khán giả cũng bình luận dí dỏm rằng: "Bỏ 160 triệu mà gặp đồ rởm thì rõ dại còn gì", "Đàn ông không thiếu tiền cho phụ nữ. Nên muốn đàn ông cho mình tiền cứ để thuận theo tự nhiên bác ạ! Ông này không cho, thì có ông khác cho", "Em thấy trên mấy nhóm có viết cô ca sĩ nào đấy đẻ thuê được 5,7 triệu đô nữa đó bác ạ!"...