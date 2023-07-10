Phạm Hương ra dáng chuẩn 'phu nhân hào môn' sánh đôi cực tình bên chồng đại gia, chỉ duy nhất một điều vẫn không thay đổi!

Khoảnh khắc nàng hậu xuất hiện rạng rỡ và đầy ngọt ngào bên cạnh chồng đại gia thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Kể từ tạm dừng hoạt động showbiz và sang Mỹ, cuộc sống của hoa hậu Phạm Hương vẫn nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là tổ ấm nhỏ của cô. Mặc dù đã chính thức công khai việc có 2 nhóc tì bụ bẫm, đáng yêu nhưng Phạm Hương luôn giữ kín danh tính "nửa kia" của mình. Trong những dịp đặc biệt, Phạm Hương khoe được chồng tặng biệt thự, đồ hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh. Mặc dù đã chính thức công khai việc có 2 nhóc tì bụ bẫm, đáng yêu nhưng Phạm Hương luôn giữ kín danh tính "nửa kia" của mình Mới đây, tối ngày 8/7, trên trang cá nhân, Phạm Hương gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tham dự đám cưới của người thân. Đặc biệt, khoảnh khắc nàng hậu xuất hiện rạng rỡ và đầy ngọt ngào bên cạnh chồng đại gia thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc nàng hậu xuất hiện rạng rỡ và đầy ngọt ngào bên cạnh chồng đại gia thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Nàng hậu diện bộ trang phục màu hồng sang trọng và thanh lịch, ra dáng chuẩn phu nhân hào môn. Hiếm hoi lắm nàng hậu mới lại 'khoe' chồng, thế nhưng giống như những lần trước đó, bà mẹ hai con vẫn khéo léo che diện mạo của ông xã khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Nàng hậu diện bộ trang phục màu hồng sang trọng và thanh lịch, ra dáng chuẩn phu nhân hào môn Theo nhiều nguồn tin, chồng của Phạm Hương đang là một CEO của công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ. Doanh nhân này sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" với biệt thự khủng và xe sang đắt đỏ.

Theo nhiều nguồn tin, chồng của Phạm Hương đang là một CEO của công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản Trước đó, tháng 9/2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố tạm rút lui khỏi showbiz để sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, sau đó, nhiều người lại đồn đoán rằng chuyện cô sang Mỹ là để sinh con cho đại gia. Trước những thông tin này, nàng hậu tỏ ra khá bình thản và không lên tiếng đính chính. Cho đến tháng 12/2019, Phạm Hương lại "đánh úp" bất ngờ khi xác nhận đã sinh nhóc tỳ đầu lòng và đến tháng 9/2021 cô tiếp tục chào đón em bé thứ 2. Hình ảnh được cho là chồng của Phạm Hương bị rò rỉ cách đây vài năm trước 2 nhóc tì bụ bẫm nhà Phạm Hương Lần hiếm hoi chia sẻ về ông xã, Phạm Hương tiết lộ: “Anh ấy không phải người của showbiz, chỉ là một người bình thường thôi. Cuộc sống bên Mỹ của họ rất đơn giản. Tôi không muốn những áp lực mình đã phải trải qua dành cho chính gia đình của mình. Họ sẽ không thoải mái với điều đó, đối với công việc của họ và đối với cuộc sống thường ngày của họ. Tôi chỉ muốn mang lại cho họ một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường”.

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