'Ông bầu chân dài' Vũ Khắc Tiệp cay cú, doạ ngược chủ nợ khi bị đăng đàn gọi thẳng tên tố quỵt nợ

Tuy nhiên, những ngày qua, dân tình không ngừng xôn xao trước bài đăng đòi nợ thẳng tên Vũ Khắc Tiệp trên trang cá nhân. Trước những thông tin đang lan truyền chóng mặt, mới đây, chia sẻ với truyền thông, "ông trùm chân dài" đã chính thức lên tiếng.

Vũ Khắc Tiệp là ông bầu khét tiếng trong giới 'chân dài' của làng thời trang Việt Nam. Anh còn được biết đến nhiều hơn khi đỡ đầu và nâng bước cho nhiều thế hệ, trong đó có nữ hoàng nội y Ngọc Trinh hay Phan Như Thảo,... Bầu show gốc Nam Định này cũng nổi tiếng là một trong những tay chơi hàng hiệu đình đám, thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, check in du lịch nhiều nơi trên thế giới. Với lối sống chanh sả này của Vũ Khắc Tiệp, anh cũng được nhiều ngưỡng mộ và hết sức mong ước.

Tôi là người chủ động chia sẻ về Facebook mình và vẫn giữ nguyên đến giờ này. Rất nhiều lời chỉ trích đổ dồn phía tôi. Chị T. đã xoá hết bài đăng về tôi, chiều nay thì chị đã khoá Facebook cá nhân lại. Hai ngày qua rất nhiều lần chị T. đã nhờ người quen xin hẹn để nói chuyện và xin lỗi tôi. Tôi đã mời chị và đại diện bên chị tới nhà nói chuyện rõ ràng nhưng chị tìm cách từ chối. Tôi chỉ cần chị nói rõ tất cả sự việc một cách trung thực nhất xảy ra giữa tôi và chị, và tôi đã làm gì sai để chị phải hạ bệ tôi trên mạng xã hội!".

Theo đó, Vũ Khắc Tiệp cho biết, hai ngày qua vô cùng khó khăn với mình khi bị chị Nguyễn Minh Trang bôi nhọ, hạ bệ uy tín trên mạng xã hội dẫn đến công việc và cuộc sống của anh bị xáo trộn. Vũ Khắc Tiệp viết trên trang cá nhân: "Hôm nay tôi chính thức lên tiếng. Tôi và chị T. đã biết nhau lâu và thỉnh thoảng có làm việc với nhau. Trong những lần làm việc chưa bao giờ xảy ra sai phạm giữa hai bên. Và ngay cả ngày 17/7, tôi và chị T. không xảy ra bất cứ tranh giành sai phạm hay khúc mắc nào. Nhưng không hiểu tại sao, động cơ gì chị T. lại đưa tôi lên mạng xã hội nhằm hạ bệ uy tín, danh dự và công việc của tôi.

Vũ Khắc Tiệp cho biết, hai ngày qua vô cùng khó khăn với mình khi bị chị Nguyễn Minh Trang bôi nhọ, hạ bệ uy tín trên mạng xã hội dẫn đến công việc và cuộc sống của anh bị xáo trộn

Đồng thời, "ông bầu Venus" cho biết chiều 19/7, luật sư của anh đã gọi điện thoại nói chuyện với người chị tên Trang và người này đã nhận tất cả sai lầm gây ra, muốn khắc phục hậu quả. Vũ Khắc Tiệp nhấn mạnh: "Trong 48h tới chị N.M.T. không gặp tôi để giải quyết sự việc thì tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp để lấy lại danh dự, công bằng và uy tín cho mình. Rất xin lỗi về sự việc phiền toái này của tôi. Cảm ơn các bạn!". Hiện bài đăng của "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

"Ông bầu Venus" cho biết chiều 19/7, luật sư của anh đã gọi điện thoại nói chuyện với người chị tên Trang và người này đã nhận tất cả sai lầm gây ra, muốn khắc phục hậu quả

Đây không phải là lần đầu tiên ông bầu họ Vũ vướng phải những ồn ào liên quan đến chuyện nợ nần. Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao động, Công ty CP MH Cát Vàng đã làm đơn gửi Công an TP.HCM, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Vũ Khắc Tiệp - Giám đốc Công ty quốc tế thời trang Vệ Nữ (Venus).

Theo đơn tố, ông Vũ Khắc Tiệp vay của MH Cát Vàng 12.000 USD và hứa sẽ trả 50 triệu đồng/ tuần. Tuy nhiên từ lúc vay đến nay, ông Tiệp không thực hiện cam kết. Theo tính toán của MH Cát Vàng, tính đến 31/12/2020, khoản nợ của ông Tiệp lên đến 140.021 USD (cả vốn lẫn lãi).

Không chỉ có đơn tố cáo, mạng xã hội còn râm ran thông tin về một đoạn clip có người đến nhà bố mẹ Vũ Khắc Tiệp đòi nợ. Theo đó, người được ủy quyền đòi nợ cho biết "ông bầu Venus" có hành vị chiếm đoạt lừa đảo tài sản. Vũ Khắc Tiệp đã vay thân chủ của họ số tiền 12.000 USD (hơn 276 triệu đồng) và cho đến hiện tại, số tiền này đã lên đến hơn 140.000 USD (hơn 3,2 tỉ đồng).

Công ty CP MH Cát Vàng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Vũ Khắc Tiệp

Trước những thông tin này, Vũ Khắc Tiệp đã từng lên tiếng thừa nhận có vay 12.000 USD từ chị N.T.H. Cụ thể, vào năm 2010, chị N.T.H có gặp anh để nhờ tư vấn cho cháu chị là Daniela N.T.M về Việt Nam thi hoa hậu Thế Giới Người Việt (Daniela K). Ông bầu đã hỗ trợ mọi thứ rất nhiệt tình cho chị và Daniela N.T.M. Năm 2011, chị N.T.H cho "ông bầu" mượn 12.000 USD để trang trải giai đoạn khó khăn của công ty".

"2014 chị N.T.H ra mắt dự án biệt thự ven biển tại Long Hải - Vũng Tàu. Chị có nhờ mình mời các doanh nhân và diễn viên nổi tiếng xuống tham quan nhà mẫu. Mình đã mời cho chị rất nhiều doanh nhân và diễn viên nổi tiếng xuống tham dự (vì nhiều doanh nhân thành đạt nên mình không tiện up hình) và sau đó chị đã nói tặng mình khoản tiền trên" - Ông bầu Khắc Tiệp chia sẻ. Sau đó, mối quan hệ của cả hai vẫn tiếp tục duy trì và làm việc bình thường. "Ông bầu" khẳng định, chưa bao giờ nghe chị nhắc đến khoản nợ này.

Trước những thông tin này, Vũ Khắc Tiệp đã từng lên tiếng thừa nhận có vay 12.000 USD từ chị N.T.H.

Đặc biệt, "ông trùm Venus" còn khẳng định địa chỉ nhà mình tại TP.HCM luôn được công bố công khai, minh bạch nhưng chị N.T.H không đến mà lại tìm đến bố mẹ ở quê là hành động sai. Để giải quyết những ồn ào này, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp cũng từng khẳng định sẽ nhờ luật sư đại diện làm việc.