Lộ diện 'con trai chung' của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp trong tiệc sinh nhật

Hậu trường 02/10/2022 16:30

Mới đây, Ngọc Trinh đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng khi đăng tải loạt hình ảnh bên con trai lớn của mình.

Mới đây, Ngọc Trinh đã đăng tải bài viết cùng loạt hình ảnh thu hút sự quan tâm từ đông đảo dư luận. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh về tiệc sinh nhật của con trai nuôi. Cô và Vũ Khắc Tiệp đã cùng nhau tổ chức, trang trí không gian tiệc theo phong cách cắm trại.

Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật cubin của mẹ nha. Mong con mãi là một cậu con trai đáng yêu lễ phép và tuyệt vời như thế".

Lộ diện 'con trai chung' của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp trong tiệc sinh nhật - Ảnh 1
i Ngọc Trinh khoe con trai chung với Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: FBNV
Lộ diện 'con trai chung' của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp trong tiệc sinh nhật - Ảnh 2
Mặc dù chưa có con ruột nhưng thực chất cả hai đã có chung 1 cậu con trai nuôi và nhiều lần tự hào khoe cậu bé - Ảnh: FBNV

Buổi tiệc quy tụ nhiều bạn bè, người thân của Nhật Huy, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Cậu bé bày tỏ sự thích thú khi được ba mẹ nuôi yêu mến, chuẩn bị sinh nhật hoành tráng. Nhật Huy cũng đã gửi lời cảm ơn đến mọi người: "Cảm ơn ba mẹ và các cô chú đã luôn yêu thương con, dành cho con những điều hạnh phúc và ấm áp. Một buổi tối thật nhiều niềm vui. Con xin cảm ơn vì tất cả. Con yêu cả nhà".

Lộ diện 'con trai chung' của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp trong tiệc sinh nhật - Ảnh 3
 Bé Nhật Huy còn có biệt danh là Ken - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh và "ông trùm bầu show" Vũ Khắc Tiệp đã cùng nhận nuôi một cậu con trai. Bé Nhật Huy còn có biệt danh là Ken, cậu bé và nữ diễn viên bắt đầu quen biết và xưng hô mẹ - con khi hợp tác trong phim "Chị mẹ biết yêu". Nhóc tỳ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. "Con trai chung" của cặp đôi đình đám Vbiz này nhiều lần xuất hiện trên sàn diễn của Vietnam Junior Fashion Week, tham gia đóng TVC, phim ảnh

Sau khi được Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đỡ đầu, Ken càng có nhiều cơ hội phát triển theo con đường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông bầu quê Nam Định, mình và người thân muốn Ken phát triển thoải mái, tự nhiên hơn.

Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo đón sinh nhật tuổi 33 cực hoành tráng, đường cong nóng bỏng chiếm trọn spotlight

Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo đón sinh nhật tuổi 33 cực hoành tráng, đường cong nóng bỏng chiếm trọn spotlight

Loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật của Ngọc Trinh ngay khi đăng tải đã trở thành tâm điểm chú ý của MXH, khiến dân tình phải xuýt xoa trầm trồ vì quá hoành tráng.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp sao Việt

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