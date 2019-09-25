Ở tuổi 53, Hồng Vân được khen ngợi hết lời khi xuất hiện trẻ trung tại sự kiện

Tham gia buổi họp báo vào chiều 24/9, NSND Hồng Vân nhận được vô số lời ngợi khen của người hâm mộ bởi vẻ ngoài rạng rỡ, tươi trẻ.
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Chiều 24/9, buổi họp báo công bố phát sóng chương trình Tinh hoa hội tụ mùa 2 đã chính thức diễn ra. Với vai trò là giám khảo chính của chương trình, NSND Hồng Vân có mặt từ sớm. Diện trang phục tối màu cùng lối trang điểm nhã nhặn, bà mẹ khó tính của phim Gạo nếp gạo tẻ nhận được "cơn mưa" lời khen.
Bên cạnh đó, buổi họp báo còn có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ là giám khảo trong chương trình như: danh ca Phương Dung, tổng đạo diễn Đình Toàn, ca sĩ Đông Đào… đặc biệt là sự góp mặt của dàn thí sinh năm nay: ca sĩ Nam Cường, nghệ sĩ cải lương Nhã Thy, diễn viên Lâm Thắng, vũ công Kim Anh và ca sĩ Tú Tri.
Là một nghệ sĩ kỳ cựu trong lĩnh vực sân khấu, nghệ sĩ Hồng Vân từng giữ vai trò giám khảo của rất nhiều chương trình lớn nhỏ. Đặc biệt, với tính cách hài hước, dí dỏm của mình, nữ nghệ sĩ chắc chắn không chỉ là một vị giám khảo tâm lý, mà còn là một trong những nhân tố thú vị thu hút người xem khi đồng hành cùng danh ca Phương Dung.