Ở tuổi 43, diễn viên Hoàng Yến ‘chết mê chết mệt’ trước sự ngọt ngào của người chồng thứ 4

Hậu trường 12/12/2019 16:57

Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, diễn viên Hoàng Yến đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người chồng thứ 4. Cô được ông xã yêu thương, cưng chiều hết mực.

Cuộc sống đời tư của diễn viên Hoàng Yến nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sau 3 cuộc hôn nhân thất bại, cô Xuyến của “Về nhà đi con” đang sống hạnh phúc bên người chồng thứ 4. Cả hai có với nhau một cô con gái chung xinh xắn.

Trong khi nhiều nghệ sĩ lựa chọn giữ kín chuyện đời tư thì cô lại rất thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình với công chúng. Mới đây, diễn viên Đào Hoàng Yến vừa khoe tin nhắn ngọt ngào của của ông xã Thắng Cao lúc nửa đêm khiến nhiều chị em xuýt xoa ngưỡng mộ.

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Ở tuổi 43, cô thoải mái đăng tải những khoảnh khắc 'tình bể bình' bên chồng - Ảnh: FB

Diễn viên 4 đời chồng xúc động: "Tin nhắn lúc nửa đêm của chồng Thỏ xấu xí. Cũng ngôn tình đấy. Bảo sao mà vợ không yêu. Trừ những lúc muốn đánh, còn lại yêu tưởng chết. Các bạn nữ nào muốn trở thành nhỏ bé trước chồng ib tớ chia sẻ bí quyết cho. Gầm gào như con sư tử mà chồng vẫn thấy mình nhỏ bé là cả một nghệ thuật đấy".

Một phần trong đoạn tin nhắn dài đậm chất ngôn tình của chồng Hoàng Yến: "Vợ yêu dấu suốt đời của chồng ơi. Có đôi khi tâm trạng rối bời tạo cho ta rất nhiều cảm xúc vui buồn, cáu giận và nhiều những trạng thái không tốt và mất đi bình tĩnh. Vì như vậy mà có đôi lúc vô tình ta làm tổn thương nhau chỉ vì một câu nói hay hành động bột phát trong lúc nóng giận... Vì chồng hiểu được cảm giác đó nên chồng chỉ mong vợ hãy tha thứ cho chồng vì những lần chồng làm em buồn vợ yêu nhé. Chồng hiểu rồi và chồng sẽ không thể hồ đồ mãi như thế đâu.

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Bà mẹ ba con khoe tin nhắn ngọt ngào của chồng kém tuổi - Ảnh: FB

Chồng sợ lắm vì nếu như vậy sẽ làm cho tình yêu đôi mình ngày thêm cách xa. Chồng không muốn như vậy đâu nên chồng hứa sẽ khắc phục để được hạnh phúc bên em và yêu em mãi mãi. Chồng yêu em lắm, và cảm nhận được tình yêu, sự hy sinh, trái tim em trao cho chồng trọn vẹn. Chồng cảm ơn em, vì em mà chồng mới biết được tình yêu và biết được rằng cuộc sống này tuyệt vời như thế nào bé vợ yêu dấu của chồng. Chồng yêu em và chỉ cần yêu duy nhất một mình em thôi...".

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Hoàng Yến là sợi dây kết nối giúp mối quan hệ giữa hai con gái riêng và chồng thứ 4 trở nên tốt đẹp - Ảnh: FB

Sau 4 cuộc hôn nhân, hiện diễn viên Hoàng Yến đang có ba cô con gái xinh xắn. Hai con gái lớn của cô rất thân thiết với ba dượng. Về phía Thắng Cao, anh từng trải qua một lần đổ vỡ và có con trai riêng trước khi kết duyên với bà xã hiện tại.

Chồng thứ 4 xin xỏ đẻ thêm, Hoàng Yến lo sợ anh không 'giữ mình' lúc vợ chửa đẻ ở tuổi 43

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Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng diễn viên Hoàng Yến vẫn muốn sinh thêm. Tuy nhiên, cô vẫn có điều băn khoăn nhờ người hâm mộ góp ý.

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