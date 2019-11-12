Chồng thứ 4 xin xỏ đẻ thêm, Hoàng Yến lo sợ anh không 'giữ mình' lúc vợ chửa đẻ ở tuổi 43

Hậu trường 12/11/2019 17:08

Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng diễn viên Hoàng Yến vẫn muốn sinh thêm. Tuy nhiên, cô vẫn có điều băn khoăn nhờ người hâm mộ góp ý.

Nhắc đến Đào Hoàng Yến, khán giả sẽ nhớ ngay đến nữ diễn viên đào hoa nhất nhì làng giải trí Việt. Ở tuổi 43, cô đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện cô Xuyến của "Về nhà đi con" đang sống hạnh phúc bên người chồng thứ 4 kém tuổi vô cùng điển trai. Năm 2017, diễn viên Hoàng Yến hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên với ông xã Thắng Cao. 

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Hoàng Yến khoe ảnh kỷ niệm bên chồng lúc mang thai con gái thứ 3 - Ảnh: FB
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Trước khi kết duyên với nữ diễn viên, Thắng Cao từng đổ vỡ hôn nhân và có 1 cậu con trai riêng - Ảnh: FB

Mới đây, cô bất ngờ tiết lộ về ý định sinh thêm con cho chồng thứ 4. Bước sang tuổi 43, Hoàng Yến cho biết cô có thể đẻ thêm nhưng điều cô lo lắng và cân nhắc chính là ông xã.

Bà mẹ 3 con chia sẻ trên trang cá nhân: "Cả đêm qua chồng tớ thủ thỉ, năn nỉ, xin xỏ: 'Vợ ơi đẻ con cho chồng nữa đi. Vợ muốn gì cũng được. Mầm nó thích bế em lắm vợ không thấy à?'.

Thật ra mà nói ngắm nhìn bé Mầm thì cũng muốn đẻ nữa lắm. Chưa kể độ yêu si mê đến điên cuồng của chồng thì vợ nào mà chả muốn đẻ. Cơ mà bao nhiêu là việc làm sao em dừng được. Chưa kể lịch tiếp khách triền miên, để chồng lủi thủi đi một mình vợ không an tâm, nhỡ may uống nhiều say hoặc bị tấn công quá đà vợ lại không cứu kịp. E hèm...

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Sau 4 cuộc hôn nhân, nữ diễn viên sinh năm 1976 đã lên chức mẹ lần 3 - Ảnh: FB

Cả nhà cho em ý kiến có đẻ không ạ? Em cũng muốn đẻ thêm vài bé Mầm nữa cơ. Cơ mà em lại muốn cân bằng cuộc sống, giữ hạnh phúc an toàn. Mà đàn ông giữ mình cẩn thận trong lúc vợ chửa đẻ thì khó hơn lên trời. Giữ cẩn thận qua 1 lần đẻ Mầm rồi liệu chồng em có giữ được lần nữa không các bác nhỉ? Đẻ hay không đẻ đây. Cả nhà xúi dại em cái nào!".

Kèm theo đó, cô còn đăng kèm loạt ảnh thân mật bên chồng trẻ khi mang thai bé Mầm. Ngắm nhìn những khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi, dân mạng nhiệt tình ủng hộ "diễn viên 4 đời chồng" sinh thêm em bé.

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Từ khóa:   diễn viên 4 đời chồng Đào Hoàng Yến Hoàng Yến

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