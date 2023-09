Chồng thứ 4 xin xỏ đẻ thêm, Hoàng Yến lo sợ anh không 'giữ mình' lúc vợ chửa đẻ ở tuổi 43

Bà mẹ 3 con chia sẻ trên trang cá nhân: "Cả đêm qua chồng tớ thủ thỉ, năn nỉ, xin xỏ: 'Vợ ơi đẻ con cho chồng nữa đi. Vợ muốn gì cũng được. Mầm nó thích bế em lắm vợ không thấy à?'.

Thật ra mà nói ngắm nhìn bé Mầm thì cũng muốn đẻ nữa lắm. Chưa kể độ yêu si mê đến điên cuồng của chồng thì vợ nào mà chả muốn đẻ. Cơ mà bao nhiêu là việc làm sao em dừng được. Chưa kể lịch tiếp khách triền miên, để chồng lủi thủi đi một mình vợ không an tâm, nhỡ may uống nhiều say hoặc bị tấn công quá đà vợ lại không cứu kịp. E hèm...