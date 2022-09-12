Nước mắt trong ngày tiễn đưa minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng: NSND Kim Cương bật khóc bên xe rồng, các con nức nở trong giờ phút biệt ly

Sáng sớm 12/9, lễ truy điệu và di quan nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng đã diễn ra trang trọng tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, TP.HCM.

6h, gia đình, đồng nghiệp tề tựu trước linh cữu làm lễ truy điệu tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, TP HCM. Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội điện ảnh TP HCM - đại diện đọc điếu văn, tổng kết hơn 60 năm theo nghề của Thẩm Thúy Hằng, từ lúc tỏa sáng với vai đầu tay Tam Nương trong phim điện ảnh Người đẹp Bình Dương đến khi gây tiếng vang với nhiều dự án hợp tác cùng đoàn phim Mỹ, Philippines, Nhật, Thái Lan... Lễ truy điệu NSƯT Thẩm Thúy Hằng diễn ra trang trọng sáng 12-9 tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ Bà Cẩm Thúy đọc điếu văn: "Ít người biết sau khi từ giã điện ảnh, sân khấu, bà còn tiếp tục âm thầm viết kịch bản, nhiều kịch bản được dựng thành phim. Bà ứng tác thơ văn rất nhanh, học kịch bản, diễn xuất rất nhanh... Bà mất đi là sự mất mát lớn của gia đình. Dù từ giã phim trường đã lâu, Thẩm Thúy Hằng vẫn sống mãi trong lòng nghệ sĩ lẫn người dân. Bà luôn là người đẹp. Gia đình kể lại bà ra đi cũng rất đẹp, lặng lẽ với nụ cười trên môi".

Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc, con trai nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, thay mặt gia đình tiễn biệt mẹ. Ảnh: Tuổi Trẻ Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc, con trai nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, xúc động: "Tôi tin mẹ của chúng tôi rất vui và hãnh diện trước tình cảm của mọi người. Mẹ đã đóng góp rất nhiều cho nền điện ảnh và nghệ thuật nước nhà, để lại nhiều kỷ niệm đẹp vô giá và truyền cảm hứng cho hàng triệu người yêu nghệ thuật. Sự ra đi của mẹ là mất mát lớn, nhưng những kỷ niệm mẹ để lại sẽ sống mãi trong lòng mỗi người thân trong gia đình và những người hâm mộ. Đây là lúc xin vinh danh những thành tựu và những đóng góp từ thiện to lớn mà mẹ đã âm thầm thực hiện trong suốt cả cuộc đời".

Động quan linh cữu NSƯT Thẩm Thúy Hằng tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ Đúng 6h45, lễ di quan diễn ra trong giai điệu Lòng mẹ (Y Vân). Hai con trai út (sinh đôi) của nghệ sĩ - ông Nguyễn Xuân Ái Quốc, Nguyễn Xuân Quốc Việt - mang di ảnh dẫn đầu đoàn đưa tang. Linh cữu được đưa về nghĩa trang Phúc An Viên (Thủ Đức) để hỏa táng. Toàn bộ tiền phúng điếu được dùng làm thiện nguyện theo di nguyện của bà. Gia đình, đồng nghiệp cố nghệ sĩ trong lễ truy điệu. Ảnh: VnExpress NSND Kim Cương không giấu được xúc động khi đến tiễn biệt người bạn thân. Sinh thời, Thẩm Thúy Hằng và cô Diệu của vở Lá sầu riêng có mối quan hệ thân thiết, đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án lẫn cuộc sống. Do đó, NSND Kim Cương không khỏi đau xót trước sự ra đi của diễn viên Người đẹp Bình Dương. Khoảnh khắc nghệ sĩ Kim Cương bật khóc trong giây phút tiễn đưa bạn thân Thẩm Thúy Hằng khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Thanh Niên Hai con trai sinh đôi của nữ diễn viên là Ái Quốc và Quốc Việt cầm di ảnh mẹ, dẫn đầu đoàn đưa tang. Sinh thời, dù bận rộn với công việc nghệ thuật song Thẩm Thúy Hằng vẫn dành tình yêu thương, chăm lo để các con thành tài. Ảnh: Thanh Niên Linh cữu nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng được đưa đi hỏa táng tại Phúc An Viên (TP.Thủ Đức). Ảnh: Thanh Niên Thẩm Thúy Hằng qua đời tối 6/9 tại nhà riêng ở quận 7, TP HCM. Bà sinh năm 1939, nổi tiếng từ năm 18 tuổi. Những năm đầu thập niên 1960, bà là giai nhân được săn đón hàng đầu. Một lần trò chuyện với báo chí, bà cho biết có lúc từng được trả cát-xê một triệu đồng cho một vai. Ban kịch Thẩm Thúy Hằng do bà thành lập, làm trưởng ban kiêm biên kịch, sánh ngang những đoàn hàng đầu Sài Gòn thuở đó như Kim Cương, Mộng Tuyền... Thẩm Thúy Hằng đóng khoảng 60 phim và là giai nhân nổi tiếng vào thập niên 1950, 1960. Không chỉ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch và cải lương. Thẩm Thúy Hằng rực sáng trong các phim Nàng, Trà Hoa Nữ, Đôi mắt huyền, Điệp vụ tìm vàng, Sóng tình, Như hạt mưa sa, Tứ quái Sài Gòn... Thời vang bóng, vào năm 1972 - 1974, Thẩm Thúy Hằng đã hai lần đoạt giải Diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim Đài Bắc, Ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hong Kong và Đài Loan. Sau năm 1975, với vai diễn cuối cùng - Phồn Y trong vở Lôi vũ trên sân khấu đoàn Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng từ giã nghệ thuật để lui về cuộc sống khép kín với gia đình. Ở tuổi xế chiều, bà tu tại gia, nghiên cứu Thiền học.

Tang lễ minh tinh Thẩm Thúy Hằng: NS Kim Cương, Thành Lộc đến viếng, khung cảnh trang nghiêm và xúc động Lễ viếng của cố NSƯT Thẩm Thúy Hằng được gia đình tổ chức trang trọng tại TP.HCM. Nhiều nghệ sĩ đã có mặt thắp nén hương tiễn đưa nghệ sĩ lớn của nền nghệ thuật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nuoc-mat-trong-ngay-tien-dua-minh-tinh-man-bac-tham-thuy-hang-nsnd-kim-cuong-bat-khoc-ben-xe-rong-cac-con-nuc-no-trong-gio-phut-biet-ly-501838.html