Nửa đêm, Hari Won bất ngờ phản ứng cực gắt về đàn ông, Trấn Thành lập tức lên tiếng

Hậu trường 08/06/2020 11:47

Phản ứng khá gay gắt của ca sĩ Hari Won về chuyện đàn ông thiếu tôn trọng phụ nữ khiến người hâm mộ tò mò suy đoán.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hari Won thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi bất ngờ đăng tải bài viết thể hiện thái độ bức xúc. Nữ ca sĩ viết: "Thực sự tức mỗi khi thấy đàn ông nào tàn nhẫn với phụ nữ. Không lo được, không tôn trọng thì đừng lấy vợ". Động thái của bà xã Trấn Thành ngay giữa đêm khiến mọi người hoang mang, tò mò không biết ai đã làm cô tức giận đến vậy?

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Dòng chia sẻ của Hari Won lúc nửa đêm - Ảnh: FB
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Chia sẻ của Hari Won khiến mọi người 'gọi tên' Trấn Thành - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, nhiều người "gọi tên" Trấn Thành và hoài nghi về mối quan hệ của cặp đôi. Một dân mạng bày tỏ: "Có gì từ từ nói nha chị, anh MC Trấn Thành là 1 người tốt về mọi mặt mà chị", "Để status kiểu này làm cho mọi người có cớ săm soi gọi tên Trấn Xìn nữa rồi".

Nhưng ngay lập tức, nam danh hài đã lên tiếng yêu cầu bà xã nói rõ để mọi người không hiểu nhầm cô đang ám chỉ anh: "Bà nói vậy người ta tưởng tui sao? Không nói cho rõ ràng nè". Hoa hậu Thu Hoài cũng vào chọc ghẹo bạn thân: "Tự dưng nhột". Nam danh hài lên tiếng đúng lúc, chứng minh cuộc sống vợ chồng vẫn ngọt ngào giúp người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm.

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Phản ứng của Trấn Thành trước dòng chia sẻ lấp lửng của vợ - Ảnh: FB

Trấn Thành và Hari Won kết hôn năm 2016 trong sự chúc phúc của mọi người. Sau 4 năm "về chung nhà", tình cảm cặp đôi dành cho nhau ngày càng mặn nồng. Dù hay chọc ghẹo nhau trên mạng xã hội khiến fan nhiều lần "cười té ghế", nhưng đó là cách vợ chồng nghệ sĩ giữ lửa hôn nhân.

Sau loạt lùm xùm, Trấn Thành khoe hình ôm Hari Won mùi mẫn

Sau loạt lùm xùm, Trấn Thành khoe hình ôm Hari Won mùi mẫn

Hình ảnh tình tứ của cặp vợ chồng đình đám Vbiz khiến không ít người ghen tị.

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