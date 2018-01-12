'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh gây hoang mang với thân hình gầy gò và ngực nhọn bất thường

Hậu trường 12/01/2018 11:18

Ngọc Trinh khiến nhiều fan tá hỏa trước bờ vai gầy guộc và đôi gò bồng đảo có hình dáng bất thường.

Mới đây, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đăng tải bức ảnh selfie trên chiếc xe hơi 12 tỷ. Trong bộ váy hai dây màu đen xẻ sâu, người đẹp Trà Vinh khoe vai trần gợi cảm với làn da trắng sứ. Cô cũng khiến không ít fan thầm ghen tị khi khoe khéo những phụ kiện đắt đỏ như mắt kính, túi xách hàng hiệu.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh gây hoang mang với thân hình gầy gò và ngực nhọn bất thường - Ảnh 1
Nhiều người nghi ngờ Ngọc Trinh đã chỉnh ảnh hơi quá tay, khiến vòng 1 bị nhọn bất thường - Ảnh: Internet

Tuy vậy, vẻ ngoài sang chảnh của Ngọc Trinh không gây chú ý bằng bộ ngực nhọn bất thường của cô nàng. Nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ chân dài Venus thật gợi cảm với vòng 1 “nóng bỏng đốt mắt”. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ nhiều người phát hiện ra đôi gò bồng đảo của người đẹp Trà Vinh dường như đã có sự can thiệp của photoshop hoặc bị chủ nhân độn hơi quá tay.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên “Nữ hoàng nội y” để lộ hình dáng bất thường của vòng 1. Được mệnh danh là mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất showbiz nhưng Ngọc Trinh rất nhiều lần khiến fan hoang mang với núi đôi lúc xẹp lúc nở, khi thì kém săn chắc và chảy xệ.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh gây hoang mang với thân hình gầy gò và ngực nhọn bất thường - Ảnh 2
Phong độ vòng 1 của Ngọc Trinh lên xuống thất thường - Ảnh: Internet
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