Lộ ảnh Ngọc Trinh ôm ấp trai lạ sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều

Ngọc Trinh lấp lửng thông báo đã tìm được người đưa mình "đi khắp thế gian" bằng một bức ảnh tình tứ trên mạng xã hội.

Mới đây, “Nữ hoàng nội y” gây chú ý khi đăng tải bức ảnh đang nép vào vai một người đàn ông lạ mặt cùng dòng tâm sự mùi mẫn. “Anh ơi hãy đưa em đi khắp thế gian và yêu em không chút dối gian anh ơi” - Ngọc Trinh viết.

Trong hình, chân dài Trà Vinh tình tứ tựa đầu vào vai bạn trai mặc áo xanh. Cô thoải mái ôm eo, kề má với anh như một cặp đôi thật sự. Dưới chia sẻ của “Nữ hoàng nội y”, nhiều người để lại bình luận chúc mừng người đẹp Venus đã tìm được một "soái ca" phong độ, có vẻ ngoài ăn đứt các người tình trước đây.

Tuy nhiên, một số fan tinh ý nhận ra người đàn ông đặc biệt của cô chính là nhà thiết kế Đỗ Long - người chơi rất thân với Ngọc Trinh ngoài đời. Cả hai có mối quan hệ tri kỷ nhiều năm nên "Nữ hoàng nội y" khá thoải mái khi đi bên cạnh anh.

Nhà thiết kế Đỗ Long là Stylist riêng của Ngọc Trinh, anh là người đứng đằng sau vẻ đẹp chuẩn thời đại của chân dài vòng eo 56 - Ảnh: Internet

Tuy chưa rõ Ngọc Trinh đùa hay thật nhưng các fan vẫn mong cô nhanh chóng tìm được một nửa và sớm yên bề gia thất. "Nữ hoàng nội y" năm nay 28 tuổi nhưng từng trải qua khá nhiều cuộc tình buồn. Mẫu đàn ông lý tưởng của cô là người thành đạt, từng trải và giỏi chiều chuộng bạn gái.

Sở hữu những đường cong nóng bỏng nhưng luôn tự đặt tiêu chí quá cao về bạn đời, Ngọc Trinh hiện tại vẫn độc thân dù đã xấp xỉ 30.

Sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh vẫn chưa tìm được người phù hợp để yêu - Ảnh: Internet

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