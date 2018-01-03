Chia sẻ của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh về chuyện vay trả tiền đầu năm mới nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng mạng.

Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ triết lý về chuyện vay tiền giữa bạn bè với nhau. Cô đưa ra quan điểm rằng, dù vay tiền của ai đi nữa, vay nhiều hay ít thì cũng phải chủ động trả lại chứ không nên thất hứa. “Nhất định phải chủ động trả lại tiền đã vay, đã hứa trả tiền thì khó khăn thế nào cũng phải trả lại. Không cần biết bao nhiêu tiền, vay là vay mà mời là mời. Tiền người ta kiếm được, người ta không có nghĩa vụ phải bố thí cho bạn, người ta không mở miệng đòi là người ta muốn giữ lại mặt mũi cho bạn mà thôi” - "Nữ hoàng nội y" viết.

Ngọc Trinh ẩn ý trách móc ai đó đã vay tiền mình nhưng không trả - Ảnh: FBNV Bài đăng của người đẹp vòng eo 56 nhận được lượt like và chia sẻ cực lớn. Hầu hết, các fan đều thắc mắc rằng chân dài Trà Vinh đã gặp phải chuyện xui rủi gì ngày đầu năm mà lại bức xúc như vậy. Cùng với đó, một số người bày tỏ sự đồng cảm với “Nữ hoàng nội y” vì cho đó là nỗi khổ chung của nhiều người. “Mình cũng từng cho bạn thân vay và vài năm khất tới lui... Cuối cùng không cần đòi và cũng không cần nói chuyện, coi như chưa từng có người bạn đó” - 1 fan bình luận.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh rất hay chia sẻ triết lý về cuộc sống - Ảnh: FBNV Ngọc Trinh xuất thân là một cô gái nghèo khó, mất mẹ từ nhỏ và phải lăn lộn với đủ thứ nghề để mưu sinh. Lớn lên, người đẹp Trà Vinh quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp để mong được đổi đời. Từ ngày bước chân vô làng mẫu, cuộc đời "Nữ hoàng nội y" bước sang một trang mới với nhiều dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp. Dù trước đây từng nhiều lần bị dư luận chỉ trích về những phát ngôn gây sốc, song hiện tại Ngọc Trinh được nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu khối gia sản kếch xù cùng khả năng kiếm tiền đáng nể. Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, Ngọc Trinh hiện tại là đại gia của chính mình - Ảnh: FBNV “Trinh ham tiền nhưng không dùng mọi cách để kiếm tiền. Trinh còn phải chừa một phương lấy chồng chứ. Đối với Trinh, cái gì vừa đủ là được. Trinh cũng kén đàn ông lắm. Đàn ông phải cao hơn Trinh, tài giỏi và tôn trọng phụ nữ, chứ không phải chỉ biết vứt tiền ra rồi coi thường mình bao gồm sắc đẹp, địa vị xã hội, mối quan hệ, sự nổi tiếng…” - Ngọc Trinh chia sẻ quan điểm sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-dau-nam-ngoc-trinh-da-buc-xuc-mang-nguoi-vay-tien-xong-quyt-luon-nguoi-ta-muon-giu-lai-mat-mui-cho-ban-thoi-265174.html