Mới đầu năm, Ngọc Trinh đã bức xúc mắng người vay tiền xong quỵt luôn: ‘Người ta muốn giữ lại mặt mũi cho bạn thôi’

Hậu trường 03/01/2018 12:01

Chia sẻ của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh về chuyện vay trả tiền đầu năm mới nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng mạng.

Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ triết lý về chuyện vay tiền giữa bạn bè với nhau. Cô đưa ra quan điểm rằng, dù vay tiền của ai đi nữa, vay nhiều hay ít thì cũng phải chủ động trả lại chứ không nên thất hứa.  

“Nhất định phải chủ động trả lại tiền đã vay, đã hứa trả tiền thì khó khăn thế nào cũng phải trả lại. Không cần biết bao nhiêu tiền, vay là vay mà mời là mời. Tiền người ta kiếm được, người ta không có nghĩa vụ phải bố thí cho bạn, người ta không mở miệng đòi là người ta muốn giữ lại mặt mũi cho bạn mà thôi” - "Nữ hoàng nội y" viết.

Mới đầu năm, Ngọc Trinh đã bức xúc mắng người vay tiền xong quỵt luôn: ‘Người ta muốn giữ lại mặt mũi cho bạn thôi’ - Ảnh 1
Ngọc Trinh ẩn ý trách móc ai đó đã vay tiền mình nhưng không trả - Ảnh: FBNV

Bài đăng của người đẹp vòng eo 56 nhận được lượt like và chia sẻ cực lớn. Hầu hết, các fan đều thắc mắc rằng chân dài Trà Vinh đã gặp phải chuyện xui rủi gì ngày đầu năm mà lại bức xúc như vậy. Cùng với đó, một số người bày tỏ sự đồng cảm với “Nữ hoàng nội y” vì cho đó là nỗi khổ chung của nhiều người.

“Mình cũng từng cho bạn thân vay và vài năm khất tới lui... Cuối cùng không cần đòi và cũng không cần nói chuyện, coi như chưa từng có người bạn đó” - 1 fan bình luận.

Mới đầu năm, Ngọc Trinh đã bức xúc mắng người vay tiền xong quỵt luôn: ‘Người ta muốn giữ lại mặt mũi cho bạn thôi’ - Ảnh 2
Thời gian gần đây, Ngọc Trinh rất hay chia sẻ triết lý về cuộc sống - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh xuất thân là một cô gái nghèo khó, mất mẹ từ nhỏ và phải lăn lộn với đủ thứ nghề để mưu sinh. Lớn lên, người đẹp Trà Vinh quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp để mong được đổi đời. Từ ngày bước chân vô làng mẫu, cuộc đời "Nữ hoàng nội y" bước sang một trang mới với nhiều dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Dù trước đây từng nhiều lần bị dư luận chỉ trích về những phát ngôn gây sốc, song hiện tại Ngọc Trinh được nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu khối gia sản kếch xù cùng khả năng kiếm tiền đáng nể.

Mới đầu năm, Ngọc Trinh đã bức xúc mắng người vay tiền xong quỵt luôn: ‘Người ta muốn giữ lại mặt mũi cho bạn thôi’ - Ảnh 3
Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, Ngọc Trinh hiện tại là đại gia của chính mình - Ảnh: FBNV

“Trinh ham tiền nhưng không dùng mọi cách để kiếm tiền. Trinh còn phải chừa một phương lấy chồng chứ. Đối với Trinh, cái gì vừa đủ là được. Trinh cũng kén đàn ông lắm. Đàn ông phải cao hơn Trinh, tài giỏi và tôn trọng phụ nữ, chứ không phải chỉ biết vứt tiền ra rồi coi thường mình bao gồm sắc đẹp, địa vị xã hội, mối quan hệ, sự nổi tiếng…” - Ngọc Trinh chia sẻ quan điểm sống.

Ngọc Trinh khởi động năm mới với "màn" khoe BST túi Hermes cả chục tỷ đồng

Ngọc Trinh khởi động năm mới với "màn" khoe BST túi Hermes cả chục tỷ đồng

Mới ngày đầu tiên của năm mà Ngọc Trinh đã khoe "gia tài" túi Hermes khủng thế này rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Ngọc trinh bị quỵt tiền

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 12 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42