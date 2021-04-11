‘Nữ hoàng nhạc Rock’ Ngọc Ánh khóc nghẹn khi con gái 16 tuổi nói về chồng cũ

Sau thời gian dài sống và hát tại hải ngoại, ca sĩ Ngọc Ánh nhận được lời mời trở về nước biểu diễn trong hai liveshow hoành tráng “Ngọc Ánh trở lại” và “Liveshow Dấu Ấn”. Hai sự kiện này đã đánh dấu một bước đệm rất lớn với nữ ca sĩ và cũng là động lực đưa Ngọc Ánh trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ đây, cô đi đi về về biểu diễn ở cả trong và ngoài nước. Ngọc Ánh khẳng định không biết làm gì khác ngoài hát, vì đây là đam mê cũng là con đường nuôi sống gia đình cô nhiều năm qua.

Nhắc đến ca sĩ Ngọc Ánh , người ta nhớ tới một giọng ca đầy chất “lửa” lừng lẫy từ thập niên 1980. Từng có thời điểm, Ngọc Ánh được mệnh danh là “nữ hoàng cát-xê" khi tần suất chạy show dày đặc. Xuất hiện tại Gõ Cửa Thăm Nhà, ca sĩ Ngọc Ánh lần đầu tiết lộ về sự nghiệp và cuộc sống cá nhân khi làm mẹ đơn thân hậu hai cuộc hôn nhân chóng vánh.

Bất ngờ thay, cuộc hôn nhân ngọt ngào này lại sớm kết thúc khi Angela mới tròn 4. Đáp lại sự tò mò của MC Quốc Thuận, Ngọc Ánh nghẹn ngào: “Tại ảnh ‘hư’. Tính tôi rất mạnh mẽ và không cam chịu, đã không chấp nhận là tôi bỏ. Đó là một nỗi đau rất lớn với tôi! Lúc đó Angela chưa biết ba mẹ ly dị vì ảnh vẫn về thăm, dẫn con đi chơi. Con mình không có ba nó cũng buồn chứ, nhiều khi nó cũng muốn có ba như bao người. Nhưng thôi có tôi vừa làm ba vừa làm mẹ là đủ rồi”.

Thành công trên con đường nghệ thuật, nhưng đường tình duyên của nữ ca sĩ có phần lận đận. Sau 2 cuộc hôn nhân chóng vánh, Ngọc Ánh đã làm mẹ đơn thân hơn 10 năm nay. Cuộc hôn nhân đầu tiên với con trai nhạc sĩ Xuân Hồng duy trì vỏn vẹn chỉ được 5 năm, rồi “đường ai nấy đi” vì chồng không muốn có con. Sau đó, Ngọc Ánh nên duyên với “ba Angela” (Angela - tên con gái ca sĩ Ngọc Ánh) tại Canada, rồi sinh con gái ở tuổi 39.

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Sự mạnh mẽ, độc lập của “nữ hoàng nhạc Rock” như được truyền lại cho con gái - càng thấy rõ khi cô bé 16 tuổi tâm sự quan điểm của mình về tình cảm, hôn nhân gia đình. Angela cho biết, đã 2 năm rưỡi không gặp ba do tình hình dịch Covid-19 nên việc bay từ Canada về Việt Nam khá khó khăn. Trước câu hỏi “Con có thương ba không?”, Angela khựng lại đôi chút nhưng cũng mở lòng tâm sự khi nước mắt lưng tròng.

“Con không biết nữa. Con đã quen với việc không có ba bên cạnh từ nhỏ tới giờ rồi nên không có cảm xúc gì nhiều, bây giờ có gặp lại con cũng thấy bình thường chứ không quá xúc động, nhớ nhung. Nếu sau này ba có gặp thất bại trong cuộc sống thì con vẫn sẵn lòng giúp ba, chỉ cần trong khả năng vì dù gì đó cũng là ba của mình. Dù hai ba con không ở cùng nhau nhưng ba luôn chu cấp đầy đủ cho con từ nhỏ tới lớn, nên con vẫn rất biết ơn ba mà không có chút thù ghét hay giận hờn”.

Chia sẻ thêm, Angela cho biết có ý định không lập gia đình khi trưởng thành. “Con thấy nhiều người xung quanh có hôn nhân cũng không hạnh phúc nên nghĩ hôn nhân đau khổ như vậy thì để làm gì? Mình tự độc lập tài chính, có công việc ổn định thì mình đi đây đi đó, không phải suy nghĩ đến việc ở nhà nấu cơm, rửa chén cho ai cả. Nếu mà không có gia đình cuộc sống sẽ tự do, nhẹ nhàng và thoải mái hơn, con cũng được ở bên chăm sóc cho mẹ” - Angela bộc bạch.

Những lời bày tỏ của cô con gái 16 tuổi đã khiến nữ ca sĩ khóc nức nở. Ngọc Ánh tiết lộ thêm, khi ba Angela về Việt Nam đều sắp xếp thời gian đi chơi cùng con gái, tổ chức những bữa cơm cùng họ hàng thân thiết của nữ ca sĩ. Đây là cách cư xử rất văn minh của cả hai hậu ly hôn.

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“Tôi luôn luôn dạy bé là ba vẫn là ba của con, con vẫn mang dòng máu của ba. Mẹ với ba cũng một thời yêu thương nhau mới tạo ra con, ba với mẹ xa nhau là lý do của người lớn, nếu như ba có hay không quan tâm thì đó là chuyện của ba. Con làm con vẫn phải luôn cố gắng liên lạc, nói chuyện với ba, những ngày lễ, tết con phải nhắn tin chúc mừng cho ba” - ca sĩ Ngọc Ánh cho biết.